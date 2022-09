UTA COlectivos paro.jpg

"El dinero ya está en la empresa y ni bien paguen a los trabajadores, se levanta el paro, confirmaron desde el gremio.

Este jueves el intendente de Paraná, Adán Bahl había anticipado que multaría a Buses Paraná.

Embed

"En Paraná nos conocemos todos. Siempre buscamos el diálogo, tanto con la empresa como con el gremio. A veces estas cosas responden a sus propias internas. Nosotros no nos podemos meter ahí. Pero sí nos compete intimar a la empresa. Hay que pensar que los mayores perjudicados en esta situación son los vecinos y como Municipio nuestro deber es defender sus intereses", dijo.

En tanto explicó que el subsidio no va a demorar más de un día en acreditarse. "El gremio tiene esa postura de que si no cobra el día 4, hace paro. Pero también es responsabilidad absoluta y total de la empresa conseguir los fondos para pagar. La empresa no presta servicio sólo en Paraná; lo hace en distintos lugares del país. Integra un oligopolio, tienen distintas fuentes de ingreso de otros lugares. Es su deber atender estos baches transitorios para brindar un servicio en los términos estipulados, cosa que no hacen".

La Unión Tranviarios del Automotor (UTA) había anunciado este miércoles un paro total de colectivos en Paraná y Área Metropolitana por la falta de pago de los salarios de agosto a los choferes. La medida de fuerza regiría a partir del primer servicio del jueves y continuará mientras las empresas de Buses Paraná no depositasen los haberes adeudados, supo UNO.

La huelga había sido resuelta por la Junta Ejecutiva de la UTA Entre Ríos "al no encontrarse debidamente acreditados los salarios en su totalidad correspondientes al mes de agosto". Ante dicha situación de zozobra entre los choferes, la conducción del gremio confirmó la medida de fuerza, que consistirá en la paralización de servicios sin concurrencia a los lugares de trabajo".

Noticia en Desarrollo