Paro: según el Gobierno 54% de los docentes no adhirió

La mayoría de los docentes entrerrianos asistió este lunes a sus lugares de trabajo. Según datos oficiales, se registró un 54% de presentismo en la provincia.

La información surge del relevamiento de presentismo docente realizado por el Consejo General de Educación (CGE), a partir del monitoreo efectuado en los distintos establecimientos educativos de la provincia. El número más bajo se vio en Diamante con un acatamiento del 37% mientras que en escuelas de Paraná, no superó el 40%.

De acuerdo a ese informe, más de la mitad de los docentes concurrió a sus lugares de trabajo, garantizando el normal dictado de clases en la mayoría de las instituciones.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) realiza un paro nacional docente este lunes, en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo en 16 provincias que concentran a más de ocho millones de alumnos.

La medida de fuerza nacional se inscribe en un escenario de tensión con el Gobierno nacional tras la sanción de la reforma laboral el viernes en el Senado y en medio del reclamo por mejoras salariales y mayor financiamiento educativo.

Tres gremios docentes entrerrianos adhirieron a la medida, entre ellos el mayoritario, Agmer. En ese marco, el gobierno provincial convocó a una audiencia de conciliación para este lunes a las 15 en la Secretaría de Trabajo.