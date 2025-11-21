Uno Entre Rios | La Provincia | Argentina

Salarios en Argentina: Entre Ríos se ubica en la zona media-baja

Entre Ríos promedia $962.039 en sueldos, ubicándose en el tramo medio-bajo del ranking salarial argentino y por debajo del promedio nacional.

21 de noviembre 2025 · 16:48hs
En octubre de 2025, los salarios promedio en Argentina muestran una notable disparidad entre provincias, reflejando diferencias regionales y sectoriales en la economía. Según datos de Interbanking sobre transferencias de sueldos, la media nacional alcanza $1.483.740, aunque los montos varían ampliamente según la jurisdicción.

Entre Ríos, con un salario promedio de $962.039, se encuentra en el tramo medio-bajo del ranking del país, situándose por debajo del promedio nacional y de las provincias del centro y sur, aunque por encima de varias jurisdicciones del norte y noreste.

Entre Ríos entre las provincias de ingreso medio-bajo

Encabezando el ranking de ingresos se encuentra Neuquén, con un promedio salarial de $2.659.048, seguida por Chubut ($1.789.204), Santa Cruz ($1.683.028) y Río Negro ($1.682.624). La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ocupa una posición destacada con $1.593.245, seguida de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur con $1.530.972, mientras que La Pampa registra $1.441.346, mostrando niveles superiores al promedio nacional y consolidando la ventaja de estas provincias sobre el resto del país.

En la región centro, los salarios se ubican en niveles intermedios-altos. Buenos Aires alcanza un promedio de $1.294.345, Santa Fe $1.146.622, y Córdoba $1.041.479, superando ampliamente los ingresos de Entre Ríos. En la región norte, Jujuy promedia $1.603.395, Chaco $1.220.731, y Salta $1.084.623, mientras que San Luis registra $1.097.948, mostrando que algunas provincias del norte y centro mantienen ingresos cercanos o superiores al promedio nacional.

En el tramo medio-bajo del ranking se encuentran provincias como San Juan, con $1.004.900, Misiones, con $992.259, y Tucumán, con $952.790, todas con cifras cercanas a las de Entre Ríos. La provincia entrerriana, con $962.039, se posiciona así por encima de Tucumán y Mendoza ($928.331) y por debajo de San Juan y Misiones, consolidando su lugar en el sector medio-bajo del mapa salarial.

Más abajo en el ranking figuran Catamarca con $867.450 y La Rioja con $841.428, mientras que las provincias con los salarios más bajos son Corrientes, con $728.839, y Santiago del Estero, con $449.603, reflejando la brecha existente en comparación con los distritos de mayor desarrollo económico y concentraciones urbanas o sectoriales de alta productividad.

Además de la distribución por provincias, el informe destaca un fenómeno emergente en el mercado laboral: el crecimiento de las transferencias salariales en dólares. Aunque estas operaciones representan todavía menos del 1% del total, la cantidad de transferencias en moneda extranjera creció un 2.645% interanual, mientras que el monto total en dólares se incrementó 60% en el mismo período. Esto evidencia un incipiente proceso de dolarización parcial en algunos sectores de la economía argentina, aunque no se especifica su impacto particular en Entre Ríos.

La información permite dimensionar la posición relativa de los trabajadores entrerrianos frente al resto del país, evidenciando que Entre Ríos se mantiene en la zona media-baja del mapa salarial argentino, con ingresos por debajo del promedio nacional y de provincias con economías más desarrolladas, pero por encima de varias jurisdicciones del norte y noreste. Esta situación refleja las diferencias económicas regionales y la distribución desigual de los ingresos en todo el país, consolidando la comprensión del poder adquisitivo relativo de los habitantes de Entre Ríos.

En conclusión, el ranking salarial de octubre de 2025 pone de manifiesto la amplia disparidad de ingresos entre provincias, donde los salarios más altos se concentran en provincias con actividad energética o servicios de alta productividad, mientras que las provincias del norte y noreste mantienen ingresos más bajos. Entre Ríos se sitúa en un lugar intermedio, ofreciendo una referencia clara del escenario salarial en la región centro-norte del país y evidenciando la brecha existente entre distritos con diferentes niveles de desarrollo económico.

