¿Real o falso?, una extraña figura pelea con un gato en Laguna del Pescado en Victoria

Se viralizó un video donde se observa a una extraña figura no humana peleando con un gato y un perro. El hecho fue en Laguna del Pescado, Victoria.

21 de noviembre 2025 · 11:05hs
La figura no humana que apareció en Laguna del pescado

La figura no humana que apareció en Laguna del pescado, Victoria.

En las redes sociales se viralizó un video donde se observa a una extraña figura no humana peleando con un gato y un perro. El hecho habría sucedido en Laguna del Pescado, Victoria, un lugar donde suelen sucedes episodios relacionados con ovnis. ¿Real o falso? Algunos sostienen que fue armado por Inteligencia Artificial.

La "aparición" fue filmada por la cámara de seguridad de la despensa El Cogote, por lo que algunos comentarios afirman que es una movida de marketing del lugar.

Laguna del Pescado es un paraje rural, ubicado a ambos flancos de la ruta 11 a unos 77 kilómetros de Rosario y a 17 de Victoria en dirección a Gualeguay, que encierra decenas de historias relacionadas con ovnis desde la década del 90, cuando la prensa logró captar misteriosas luces en el firmamento.

Los pobladores llegaron a naturalizar estos extraños episodios que según los testimonios se siguen dando cíclicamente, en especial sobre la enigmática laguna homónima, fuente laboral de pescadores de la zona

