Los juveniles de Paracao, entre los mejores del país

Paracao dejó bien plantada la bandera de la institución en la Copa Argentina Sub 18 de voley. La tradicional competencia destinado para las categorías formativas se llevó adelante del 6 al 11 de enero en el Polideportivo de Chapadmalal, denominado el Templo del voley.

La competencia reunió a 18 equipos de distintos puntos del país. En la primera fase La Bomba integró la Zona 2. En esta instancia enfrentó a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTRE), Centenario de Neuquén, Once Unidos de Mar del Plata y Domingo Savio.

El nivel exhibido en dicha instancia le permitió ingresar en la Copa de Oro. A partir de ahí el representante del sur de la capital entrerriana compitió entre los 12 mejores del certamen. Eliminó en octavos de final a Mar Chiquita. En cuartos volvió a cruzarse con Once Unidos. La victoria quedó en manos del conjunto marplatense.

Esta derrota lo obligó a competir entre el quinto y el octavo lugar del escalafón final. Derrotó a Náutico de Rosario. En el siguiente y último juego Paracao tropezó ante Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires para concluir en el sexto lugar de las posiciones finales.

El testimonio de los protagonistas de Paracao

Nicolás Lescano, entrenador del campeón entrerriano U18, y Tomás Vergara, uno de los integrantes del equipo juvenil de La Bomba, visitaron los estudios de La Red Paraná para compartir la experiencia vivida en El Templo del voley.

“La Copa Argentina es un torneo que anhelamos jugar siempre porqué es la competencia donde todo equipo de inferiores quiere estar dado que es el mejor torneo del país para las categorías formativas. Estamos muy contentos por cómo se dio todo. El haber podido ir fue increíble, y haberlo podido disfrutar creo que es aún más increíble. Por eso estamos muy feliz”, relató Lescano, en diálogo con La Mañana de La Red.

El DT de La Bomba explicó las sensaciones que genera competir en un escenario tan emblemático para la disciplina como lo es el Polideportivo ubicado en Chapadmalal. “Que se desarrolle en este lugar tiene una mística particular. Todas las delegaciones compartido hospedaje a metros del mar. Cuando era chico me tocó jugar esta misma copa en otras ciudades y no es la misma mística. El estadio donde se desarrolla la competencia se llama el Templo del Voley. Esto expresa de algún modo una cuestión relacionada al folclore del voley que está bueno. Hay toda una mística. Hay un camino de tierra muy mágico hacia el estadio, que está muy marcado. No debe haber equipo que no saque una foto cuando estás caminando por ahí yendo hacia el estadio porqué se vive una mística muy hermosa. Poder compartirlo con ellos es precioso”, agradeció Lescano.

Paracao Voley Nicolás Lescano, DT de Paracao, y Tomás Vergara, integrante del plantel Sub 18 de La Bomba, en los estudios de La Red Paraná.

En la fase de Grupos Paracao conquistó la victoria ante los tres equipos que tienen una realidad similar. “Los equipos que nos ganaron son los de Buenos Aires, que tienen más roce y más competencia”, explicó Tomás Vergara.

“Los equipos que entraban a semifinales son equipos más conformaron su estructura con jugadores de otras instituciones. En cambio nosotros presentamos una cantera bien del club”, diferenció Lescano. “Fue difícil competir ante tantas individualidades juntas puestas en un equipo. En realidad hay clubes que tienden a reforzarse con jugadores de otras instituciones para esta competencia. Nos encontramos con equipos Sub 18 que son una selección. Seis jugadores en cancha que son devastadores”, detalló.

La Bomba compitió en la Copa Argentina

Paracao estuvo a la altura de las circunstancias. Superó los encuentros que se presentaban como más accesibles. Compitió contra aquellos que cuenta con una estructura superior. Por eso hay satisfacción por el camino transitado.

“Los partidos ante los equipos más poderoso nos sirvieron para medirnos y observar en que lugar estamos posicionados y como podemos llegar a mejorar en pequeños aspectos”, resaltó Vergara. “Después del partido fue muy lindo el ambiente que se generó. Somos todos amigos, todos nos conocemos, es un lindo ambiente. Después de cada jornada volvíamos todos juntos caminando hacia el hotel donde estuvimos todos reunidos”, añadió.

La temporada 2025 de la Copa Argentina Sub 18 marcó la despedida del líbero de Paracao en esta competencia. Tomás Vergara recogió, a lo largo, un sinfín de historias vividas. Recuerdos que guardará por siempre en su memoria. “Hay un montón de anécdotas, no solamente de este año, sino de años anteriores. No podría acordarme de tantas que pasaron”, se sinceró. “En mi caso este fe mi último año en la Copa Argentina y lo disfruté, como disfruté todo lo que viví a lo largo de la temporada. En la Copa quería, siendo uno de los más grandes del plantel, ayudar a que los más chicos puedan disfrutar y no sientan una carga por estar con nosotros, que somos los más grandes del equipo”, cerró.

El próximo desafío de Paracao

El equipo Sub 18 de Paracao integra el equipo B de La Bomba en el Torneo de Primera División de la Asociación Paranaense de Voley (APV). El próximo domingo enfrentará a Rowing en una de las series correspondiente a los cuartos de final. Por su parte, el equipo principal de la entidad del sur de la capital entrerriana avanzó directamente a semifinales por haber concluido en la fase regular dentro de los dos primeros lugares de la tabla.