Twickenham espera a Los Pumas: cinco cambios y vuelve Kremer.

Los Pumas cierran la ventana de noviembre ante Inglaterra en Twickenham, con cinco cambios y el regreso del concordiense Marcos Kremer al XV argentino.

Twickenham recibirá una vez más a Los Pumas para el cierre de la Ventana Internacional de Noviembre , cuando este domingo se enfrenten ante Inglaterra desde las 13.10. Será el tercer duelo del año entre ambos equipos, tras la visita inglesa de julio a La Plata y San Juan, donde los visitantes se impusieron por 35-12 y 22-17 en aquellos encuentros.

Los Pumas llegan a este encuentro después de vencer a Gales y Escocia en sus primeras dos presentaciones del otoño europeo. Inglaterra, dirigida por Steve Borthwick, arriba con una racha de 10 triunfos consecutivos. Su última derrota fue en el inicio del Seis Naciones, en febrero de este año, cuando cayó ante Irlanda por 27-22 en Dublín.

Contepomi mueve piezas y reaparece Kremer para enfrentar a Inglaterra

La última vez que el seleccionado argentino se impuso ante Inglaterra fue justamente en el encuentro previo entre ambos en Twickenham, en 2022. En aquella ocasión, el equipo conducido por Michael Cheika ganó 30-29, con una actuación sobresaliente de Emiliano Boffelli, autor de 25 puntos mediante un try, seis penales y una conversión. El otro try argentino fue obra de Santiago Carreras.

Para este encuentro, Felipe Contepomi dispuso cinco cambios respecto al XV que jugó el pasado domingo en Edimburgo. Thomas Gallo ingresará por Mayco Vivas, mientras que Marcos Kremer (el concordiense que vuelve a la titularidad) reemplazará a Joaquín Oviedo, movimiento que además implica que Juan Martín González pase a jugar de 6 y Santiago Grondona de 8. Tomás Albornoz tomará el lugar de Gerónimo Prisciantelli, Bautista Delguy irá por Mateo Carreras y Justo Piccardo actuará en lugar de Santiago Chocobares.

Así, Los Pumas formarán con Thomas Gallo, Julián Montoya como capitán y Pedro Delgado en la primera línea; Guido Petti y Pedro Rubiolo como segunda línea; Juan Martín González, Marcos Kremer y Santiago Grondona en la tercera; Simón Benítez Cruz y Tomás Albornoz como pareja de medios; Bautista Delguy, Justo Piccardo, Matías Moroni y Rodrigo Isgró en los tres cuartos; y Juan Cruz Mallía, vicecapitán, como fullback. En el banco estarán Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rapetti, Franco Molina, Pablo Matera —también vicecapitán—, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano y Santiago Carreras.