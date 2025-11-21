Uno Entre Rios | Ovación | Los Pumas

Twickenham espera a Los Pumas: cinco cambios y vuelve Kremer

Los Pumas cierran la ventana de noviembre ante Inglaterra en Twickenham, con cinco cambios y el regreso del concordiense Marcos Kremer al XV argentino.

21 de noviembre 2025 · 13:23hs
Twickenham espera a Los Pumas: cinco cambios y vuelve Kremer.

Foto: Gentileza/Prensa UAR

Twickenham espera a Los Pumas: cinco cambios y vuelve Kremer.

Twickenham recibirá una vez más a Los Pumas para el cierre de la Ventana Internacional de Noviembre, cuando este domingo se enfrenten ante Inglaterra desde las 13.10. Será el tercer duelo del año entre ambos equipos, tras la visita inglesa de julio a La Plata y San Juan, donde los visitantes se impusieron por 35-12 y 22-17 en aquellos encuentros.

Los Pumas llegan a este encuentro después de vencer a Gales y Escocia en sus primeras dos presentaciones del otoño europeo. Inglaterra, dirigida por Steve Borthwick, arriba con una racha de 10 triunfos consecutivos. Su última derrota fue en el inicio del Seis Naciones, en febrero de este año, cuando cayó ante Irlanda por 27-22 en Dublín.

Los Pumas revirtieron un 0-21 y festejaron en Murrayfield.

Los Pumas revirtieron un 0-21 y festejaron en Murrayfield

Ranking de World Rugby: así podrían quedar Los Pumas tras el partido clave ante Escocia.

Ranking de World Rugby: así podrían quedar Los Pumas tras el partido clave ante Escocia

LEER MÁS: Los Pumas revirtieron un 0-21 y festejaron en Murrayfield

Contepomi mueve piezas y reaparece Kremer para enfrentar a Inglaterra

Embed

La última vez que el seleccionado argentino se impuso ante Inglaterra fue justamente en el encuentro previo entre ambos en Twickenham, en 2022. En aquella ocasión, el equipo conducido por Michael Cheika ganó 30-29, con una actuación sobresaliente de Emiliano Boffelli, autor de 25 puntos mediante un try, seis penales y una conversión. El otro try argentino fue obra de Santiago Carreras.

Para este encuentro, Felipe Contepomi dispuso cinco cambios respecto al XV que jugó el pasado domingo en Edimburgo. Thomas Gallo ingresará por Mayco Vivas, mientras que Marcos Kremer (el concordiense que vuelve a la titularidad) reemplazará a Joaquín Oviedo, movimiento que además implica que Juan Martín González pase a jugar de 6 y Santiago Grondona de 8. Tomás Albornoz tomará el lugar de Gerónimo Prisciantelli, Bautista Delguy irá por Mateo Carreras y Justo Piccardo actuará en lugar de Santiago Chocobares.

Así, Los Pumas formarán con Thomas Gallo, Julián Montoya como capitán y Pedro Delgado en la primera línea; Guido Petti y Pedro Rubiolo como segunda línea; Juan Martín González, Marcos Kremer y Santiago Grondona en la tercera; Simón Benítez Cruz y Tomás Albornoz como pareja de medios; Bautista Delguy, Justo Piccardo, Matías Moroni y Rodrigo Isgró en los tres cuartos; y Juan Cruz Mallía, vicecapitán, como fullback. En el banco estarán Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rapetti, Franco Molina, Pablo Matera —también vicecapitán—, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano y Santiago Carreras.

Los Pumas Inglaterra Marcos Kremer
Noticias relacionadas
Corvetto, Carrivale y Broggi posan con el trofeo que ganaron con la Selección Argentina.

El análisis de las entrerrianas campeonas con la Selección Argentina

los juveniles de paracao, entre los mejores del pais

Los juveniles de Paracao, entre los mejores del país

Se habilitó el ingreso al Parque Industrial por Miguel David.

Se habilitó el ingreso al Parque Industrial por Miguel David

Argentina se despidió de la Copa Davis con una dramática derrota frente a Alemania

Argentina se despidió de la Copa Davis con una dramática derrota frente a Alemania

Ver comentarios

Lo último

Twickenham espera a Los Pumas: cinco cambios y vuelve Kremer

Twickenham espera a Los Pumas: cinco cambios y vuelve Kremer

La UCR define en diciembre su nueva conducción y Martín Lousteau no buscará seguir al mando

La UCR define en diciembre su nueva conducción y Martín Lousteau no buscará seguir al mando

Furor: los videos virales con Inteligencia Artificial llegaron a Entre Ríos

Furor: los videos virales con Inteligencia Artificial llegaron a Entre Ríos

Ultimo Momento
Twickenham espera a Los Pumas: cinco cambios y vuelve Kremer

Twickenham espera a Los Pumas: cinco cambios y vuelve Kremer

La UCR define en diciembre su nueva conducción y Martín Lousteau no buscará seguir al mando

La UCR define en diciembre su nueva conducción y Martín Lousteau no buscará seguir al mando

Furor: los videos virales con Inteligencia Artificial llegaron a Entre Ríos

Furor: los videos virales con Inteligencia Artificial llegaron a Entre Ríos

Decomisan en Diamante casi una tonelada de pescado y lo sepultaron

Decomisan en Diamante casi una tonelada de pescado y lo sepultaron

¿Real o falso?, una extraña figura pelea con un gato en Laguna del Pescado en Victoria

¿Real o falso?, una extraña figura pelea con un gato en Laguna del Pescado en Victoria

Policiales
Detienen a una mujer y secuestran cocaína en una caja registradora en Concepción del Uruguay

Detienen a una mujer y secuestran cocaína en una caja registradora en Concepción del Uruguay

Seguí: una mujer murió al ser embestida por un auto

Seguí: una mujer murió al ser embestida por un auto

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

Se confirmó que los restos hallados en Concordia y Rosario del Tala pertenecen al remisero Martín Palacio

Se confirmó que los restos hallados en Concordia y Rosario del Tala pertenecen al remisero Martín Palacio

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Ovación
Twickenham espera a Los Pumas: cinco cambios y vuelve Kremer

Twickenham espera a Los Pumas: cinco cambios y vuelve Kremer

Los juveniles de Paracao, entre los mejores del país

Los juveniles de Paracao, entre los mejores del país

El análisis de las entrerrianas campeonas con la Selección Argentina

El análisis de las entrerrianas campeonas con la Selección Argentina

Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Argentina se despidió de la Copa Davis con una dramática derrota frente a Alemania

Argentina se despidió de la Copa Davis con una dramática derrota frente a Alemania

La provincia
Decomisan en Diamante casi una tonelada de pescado y lo sepultaron

Decomisan en Diamante casi una tonelada de pescado y lo sepultaron

¿Real o falso?, una extraña figura pelea con un gato en Laguna del Pescado en Victoria

¿Real o falso?, una extraña figura pelea con un gato en Laguna del Pescado en Victoria

Misteriosa silueta oscura en el río Paraná causa controversia

Misteriosa silueta oscura en el río Paraná causa controversia

Villa Urquiza ya recibe a una gran cantidad de visitantes y espera una temporada de verano exitosa

Villa Urquiza ya recibe a una gran cantidad de visitantes y espera una temporada de verano exitosa

El Tribunal de Cuentas refuerza el control en comedores escolares de Entre Ríos

El Tribunal de Cuentas refuerza el control en comedores escolares de Entre Ríos

Dejanos tu comentario