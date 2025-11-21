Uno Entre Rios | Policiales | cocaína

Detienen a una mujer y secuestran cocaína en una caja registradora en Concepción del Uruguay

Una mujer fue detenida en Concepción del Uruguay durante un allanamiento por narcomenudeo en el que se secuestraron cocaína y dinero.

21 de noviembre 2025 · 09:01hs
Detienen a una mujer y secuestran cocaína en una caja registradora en Concepción del Uruguay

Una mujer fue detenida e incomunicada tras un operativo antidrogas realizado en Concepción del Uruguay, donde también se secuestraron envoltorios de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos vinculados al narcomenudeo. La droga estaba en la caja registradora junto al dinero.

El procedimiento tuvo lugar este jueves por la noche cuando personal de la División Drogas Peligrosas, acompañado por el Grupo Especial de la Jefatura Departamental, irrumpió en una vivienda del Barrio 30 de Octubre en el marco de la Ley Provincial N.º 10.566.

segui: una mujer murio al ser embestida por un auto

Seguí: una mujer murió al ser embestida por un auto

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico en Paraná

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

El operativo, que se había iniciado horas antes y concluyó alrededor de las 21:40, fue ordenado por el Juzgado de Garantías a cargo de la Dra. Vanesa P. Heidel, con la intervención del fiscal Dr. Eduardo Santo.

droga cocaina

LEER MÁS: Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

Secuestro de droga y dinero

De manera paralela, Prefectura Naval Argentina ejecutó otro allanamiento coordinado, reforzando el despliegue y ampliando la capacidad operativa en la zona.

Durante la requisa se logró el secuestro de varios elementos vinculados a la venta de estupefacientes: pequeños envoltorios con clorhidrato de cocaína listos para su comercialización, dos teléfonos celulares, un posnet de Mercado Pago y la suma de 78.000 pesos en efectivo.

Secuestraron droga y dinero en Concepción del Uruguay

La mujer detenida estaría relacionada con el fraccionamiento y la comercialización de la droga.

cocaína Concepción del Uruguay narcomenudeo
Noticias relacionadas
Se confirmó que los restos hallados en Concordia y Rosario del Tala pertenecen al remisero Martín Palacio

Se confirmó que los restos hallados en Concordia y Rosario del Tala pertenecen al remisero Martín Palacio

condenaron a docente de uader por abuso sexual de menores: acordo 16 anos de carcel

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

El extitular del Instituto Portuario está acusado de homicidio culposo agravado.

La Justicia fijó que Juan Ruiz Orrico sea juzgado en febrero de 2026

tragedia en ceibas: un motociclista fallecio en un choque sobre la ruta 12

Tragedia en Ceibas: un motociclista falleció en un choque sobre la Ruta 12

Ver comentarios

Lo último

Twickenham espera a Los Pumas: cinco cambios y vuelve Kremer

Twickenham espera a Los Pumas: cinco cambios y vuelve Kremer

La UCR define en diciembre su nueva conducción y Martín Lousteau no buscará seguir al mando

La UCR define en diciembre su nueva conducción y Martín Lousteau no buscará seguir al mando

Furor: los videos virales con Inteligencia Artificial llegaron a Entre Ríos

Furor: los videos virales con Inteligencia Artificial llegaron a Entre Ríos

Ultimo Momento
Twickenham espera a Los Pumas: cinco cambios y vuelve Kremer

Twickenham espera a Los Pumas: cinco cambios y vuelve Kremer

La UCR define en diciembre su nueva conducción y Martín Lousteau no buscará seguir al mando

La UCR define en diciembre su nueva conducción y Martín Lousteau no buscará seguir al mando

Furor: los videos virales con Inteligencia Artificial llegaron a Entre Ríos

Furor: los videos virales con Inteligencia Artificial llegaron a Entre Ríos

Decomisan en Diamante casi una tonelada de pescado y lo sepultaron

Decomisan en Diamante casi una tonelada de pescado y lo sepultaron

¿Real o falso?, una extraña figura pelea con un gato en Laguna del Pescado en Victoria

¿Real o falso?, una extraña figura pelea con un gato en Laguna del Pescado en Victoria

Policiales
Detienen a una mujer y secuestran cocaína en una caja registradora en Concepción del Uruguay

Detienen a una mujer y secuestran cocaína en una caja registradora en Concepción del Uruguay

Seguí: una mujer murió al ser embestida por un auto

Seguí: una mujer murió al ser embestida por un auto

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

Se confirmó que los restos hallados en Concordia y Rosario del Tala pertenecen al remisero Martín Palacio

Se confirmó que los restos hallados en Concordia y Rosario del Tala pertenecen al remisero Martín Palacio

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Ovación
Twickenham espera a Los Pumas: cinco cambios y vuelve Kremer

Twickenham espera a Los Pumas: cinco cambios y vuelve Kremer

Los juveniles de Paracao, entre los mejores del país

Los juveniles de Paracao, entre los mejores del país

El análisis de las entrerrianas campeonas con la Selección Argentina

El análisis de las entrerrianas campeonas con la Selección Argentina

Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Argentina se despidió de la Copa Davis con una dramática derrota frente a Alemania

Argentina se despidió de la Copa Davis con una dramática derrota frente a Alemania

La provincia
Decomisan en Diamante casi una tonelada de pescado y lo sepultaron

Decomisan en Diamante casi una tonelada de pescado y lo sepultaron

¿Real o falso?, una extraña figura pelea con un gato en Laguna del Pescado en Victoria

¿Real o falso?, una extraña figura pelea con un gato en Laguna del Pescado en Victoria

Misteriosa silueta oscura en el río Paraná causa controversia

Misteriosa silueta oscura en el río Paraná causa controversia

Villa Urquiza ya recibe a una gran cantidad de visitantes y espera una temporada de verano exitosa

Villa Urquiza ya recibe a una gran cantidad de visitantes y espera una temporada de verano exitosa

El Tribunal de Cuentas refuerza el control en comedores escolares de Entre Ríos

El Tribunal de Cuentas refuerza el control en comedores escolares de Entre Ríos

Dejanos tu comentario