Detienen a una mujer y secuestran cocaína en una caja registradora en Concepción del Uruguay

Una mujer fue detenida en Concepción del Uruguay durante un allanamiento por narcomenudeo en el que se secuestraron cocaína y dinero.

Una mujer fue detenida e incomunicada tras un operativo antidrogas realizado en Concepción del Uruguay, donde también se secuestraron envoltorios de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos vinculados al narcomenudeo. La droga estaba en la caja registradora junto al dinero.

El procedimiento tuvo lugar este jueves por la noche cuando personal de la División Drogas Peligrosas, acompañado por el Grupo Especial de la Jefatura Departamental, irrumpió en una vivienda del Barrio 30 de Octubre en el marco de la Ley Provincial N.º 10.566.

El operativo, que se había iniciado horas antes y concluyó alrededor de las 21:40, fue ordenado por el Juzgado de Garantías a cargo de la Dra. Vanesa P. Heidel, con la intervención del fiscal Dr. Eduardo Santo.

Secuestro de droga y dinero

De manera paralela, Prefectura Naval Argentina ejecutó otro allanamiento coordinado, reforzando el despliegue y ampliando la capacidad operativa en la zona.

Durante la requisa se logró el secuestro de varios elementos vinculados a la venta de estupefacientes: pequeños envoltorios con clorhidrato de cocaína listos para su comercialización, dos teléfonos celulares, un posnet de Mercado Pago y la suma de 78.000 pesos en efectivo.

La mujer detenida estaría relacionada con el fraccionamiento y la comercialización de la droga.