El Campeonato Entrerriano de Selecciones U17 Masculino se disputará en Gualeguaychú

Entre sábado y domingo, en las instalaciones de Juventud Unida, se disputará el Campeonato Entrerriano de Selecciones U17 Masculino.

21 de noviembre 2025 · 16:19hs
El equipo de la APB que competirá en el Campeonato Entrerriano de Selecciones U17 Masculino.

Prensa APB

El equipo de la APB que competirá en el Campeonato Entrerriano de Selecciones U17 Masculino.

Este fin de semana se disputará el Campeonato Entrerriano de Selecciones U17 Masculino que organiza la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER). El certamen se desarrollará en las instalaciones del Estadio Lucio M. Garbino Club Juventud Unida de Gualeguaychú.

Allí competirán los combinados de Paraná, Concordia, Pancho Ramírez y Gualeguaychú.

El plantel de la APBF celebrando tras la coronación.

La APBF se consagró en el Campeonato Entrerriano U15 Femenino

Sebastián Villa se iría del cuadro mendocino.

Sebastián Villa se despidió de Independiente Rivadavia en redes sociales

El fixture del Campeonato Entrerriano de Selecciones U17 Masculino

El sábado

A las 18: Paraná-Concordia

A las 20: Gualeguaychú-Pancho Ramírez

El domingo

A las 10: ganador partido 1-perdedor partido 2

A las 12: ganador partido 2-perdedor partido 1

A las 17: perdedor partido 1-perdedor partido 2

A las 19: ganador partido 1-ganador partido 2

Campeonato Entrerriano Gualeguaychú FBER APB
“Se repitió en tres oportunidades en un lapso menor al de tres meses”, manifestaron desde la FBER.

Bloquearon el canal de Streaming de la FBER

Recreativo tendrá un difícil compromiso ante Ferro de San Salvador por la Liga Provincial.

Liga Provincial: se abren los cuartos de final

Twickenham espera a Los Pumas: cinco cambios y vuelve Kremer.

Twickenham espera a Los Pumas: cinco cambios y vuelve Kremer

Corvetto, Carrivale y Broggi posan con el trofeo que ganaron con la Selección Argentina.

El análisis de las entrerrianas campeonas con la Selección Argentina

