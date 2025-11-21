El Campeonato Entrerriano de Selecciones U17 Masculino se disputará en Gualeguaychú

Entre sábado y domingo, en las instalaciones de Juventud Unida, se disputará el Campeonato Entrerriano de Selecciones U17 Masculino.

El equipo de la APB que competirá en el Campeonato Entrerriano de Selecciones U17 Masculino.

Este fin de semana se disputará el Campeonato Entrerriano de Selecciones U17 Masculino que organiza la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER). El certamen se desarrollará en las instalaciones del Estadio Lucio M. Garbino Club Juventud Unida de Gualeguaychú.