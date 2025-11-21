El Campeonato Entrerriano de Selecciones U17 Masculino se disputará en Gualeguaychú

Este fin de semana se disputará el Campeonato Entrerriano de Selecciones U17 Masculino que organiza la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER). El certamen se desarrollará en las instalaciones del Estadio Lucio M. Garbino Club Juventud Unida de Gualeguaychú.
21 de noviembre 2025 · 16:19hs
Allí competirán los combinados de Paraná, Concordia, Pancho Ramírez y Gualeguaychú.
El fixture del Campeonato Entrerriano de Selecciones U17 Masculino
El sábado
A las 18: Paraná-Concordia
A las 20: Gualeguaychú-Pancho Ramírez
El domingo
A las 10: ganador partido 1-perdedor partido 2
A las 12: ganador partido 2-perdedor partido 1
A las 17: perdedor partido 1-perdedor partido 2
A las 19: ganador partido 1-ganador partido 2