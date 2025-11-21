Uno Entre Rios | Policiales | camión

Un camión de caudales se accidentó en la autovía José Artigas

Un camión de caudales perteneciente a la empresa Prosegur protagonizó un accidente seguido de vuelco en la autovía José Gervasio Artigas.

21 de noviembre 2025 · 19:18hs
Un camión de caudales en el que se trasladaban tres personas, perteneciente a la empresa Prosegur, protagonizó en el mediodía de este viernes un despiste seguido de vuelco en inmediaciones del kilómetro 182 de la autovía José Gervasio Artigas, a la altura del departamento Concordia.

El vehículo, en el que se desplazaban tres empleados de 47, 50 y 52 años, circulaba en sentido sur–norte, procedente de Concepción del Uruguay con destino a Concordia.

Por causas que aún se tratan de establecer, el conductor perdió el dominio del rodado, lo que derivó en que la unidad se desviara de la calzada y terminara volcada en una zanja lateral.

A pesar de la magnitud del episodio, ninguno de los ocupantes resultó con lesiones físicas.

