Un camión de caudales se accidentó en la autovía José Artigas.

Un camión de caudales en el que se trasladaban tres personas, perteneciente a la empresa Prosegur, protagonizó en el mediodía de este viernes un despiste seguido de vuelco en inmediaciones del kilómetro 182 de la autovía José Gervasio Artigas, a la altura del departamento Concordia.
21 de noviembre 2025 · 19:18hs
El vehículo, en el que se desplazaban tres empleados de 47, 50 y 52 años, circulaba en sentido sur–norte, procedente de Concepción del Uruguay con destino a Concordia.
Por causas que aún se tratan de establecer, el conductor perdió el dominio del rodado, lo que derivó en que la unidad se desviara de la calzada y terminara volcada en una zanja lateral.
A pesar de la magnitud del episodio, ninguno de los ocupantes resultó con lesiones físicas.