Un camión de caudales perteneciente a la empresa Prosegur protagonizó un accidente seguido de vuelco en la autovía José Gervasio Artigas.

Un camión de caudales se accidentó en la autovía José Artigas.

Un camión de caudales en el que se trasladaban tres personas, perteneciente a la empresa Prosegur, protagonizó en el mediodía de este viernes un despiste seguido de vuelco en inmediaciones del kilómetro 182 de la autovía José Gervasio Artigas, a la altura del departamento Concordia.

El vehículo, en el que se desplazaban tres empleados de 47, 50 y 52 años, circulaba en sentido sur–norte, procedente de Concepción del Uruguay con destino a Concordia.

Por causas que aún se tratan de establecer, el conductor perdió el dominio del rodado, lo que derivó en que la unidad se desviara de la calzada y terminara volcada en una zanja lateral.

A pesar de la magnitud del episodio, ninguno de los ocupantes resultó con lesiones físicas.