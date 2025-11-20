Se confirmó que los restos hallados en Concordia y Rosario del Tala pertenecen al remisero Martín Palacio

Palacio había sido contratado por Pablo Rodríguez Laurta para trasladarlo de Concordia a Rafaela. La última vez que se lo vio con vida fue el 7 de octubre.

Fuentes judiciales confirmaron este jueves que el estudio de ADN realizado por el Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia, a los restos hallados en Concordia y Rosario del Tala, arrojó un resultado compatible con los familiares de Martín Palacio, el remisero de 49 años desaparecido desde el 7 de octubre.

Además, el odontólogo forense hizo una comparación morfológica de la dentadura con una fotografía del propio Palacio y determinó que el cráneo y los demás restos óseos hallados también correspondían al chófer.

Palacio había sido contratado por Pablo Rodríguez Laurta, a quien ya conocía por viajes anteriores, para trasladarlo desde la terminal de Concordia hasta la ciudad de Rafaela, Santa Fe. La última vez que se lo vio con vida fue el martes 7 de octubre, a las 19:54, en la terminal. Su auto, un Toyota Corolla blanco con techo negro, apareció incendiado en cercanías del Camino de las Altas Cumbres, en Córdoba.

Días después, cuando Laurta ya estaba detenido acusado de los femicidios de Luna Giardina y Mariel Zamudio, la Policía de Entre Ríos encontró un cuerpo mutilado en la localidad de Estación Yeruá. A ese cadáver le faltaban la cabeza y los brazos. En ese momento, las autoridades habían adelantado que existía un “99 %” de certeza de que se trataba del remisero. Luego, los restos hallados camino vecinal en el departamento Tala coincidían con las partes del cuerpo que faltaban. Las facciones no eran reconocibles y el estado de putrefacción impedía identificar el tatuaje que ocupaba gran parte de uno de los brazos, pero los estudios forenses terminaron de confirmar la identidad.

De esta manera, los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning ya cuentan con pruebas concluyentes que vinculan a Laurta, de 39 años —actualmente detenido en Córdoba por un doble femicidio ocurrido un mes antes— como el principal responsable del asesinato del remisero.

La autopsia confirmó que Palacio fue ejecutado de un disparo en la cabeza, posteriormente descuartizado, y que sus partes fueron arrojadas en distintos sectores de los departamentos Concordia y Tala. Palacio había llegado a la terminal de Concordia la noche del martes 7 de octubre procedente de Buenos Aires. Su intención era trasladar a Laurta hasta Rafaela, pero ese viaje nunca se concretó. Está probado que el Toyota Corolla tomó la Ruta 22 hacia Chañar, cerca de Federal; luego regresó a Concordia y se dirigió por la Ruta 14 hacia el acceso a Yeruá.

En Estación Yeruá fue abandonada una parte del cuerpo, que apareció el martes 14. El recorrido continuó por caminos rurales hacia General Campos, para seguir por la Ruta 18 y llegar a San Salvador, evitando controles policiales. Se presume que en las primeras horas del miércoles 8 Palacio ya había sido asesinado, tras aceptar el viaje por el que iba a recibir 1,5 millones de pesos.

El jueves 9, el Toyota Corolla fue hallado incendiado en las afueras de Córdoba. Dos días después, el sábado 11, Laurta asesinó a balazos a su ex pareja, Luna Micaela Giardina y a su ex suegra, Zoraida Mariel Zamudio, en una vivienda del barrio Villa Serrana. El domingo 12, el acusado fue detenido en un hotel de Gualeguaychú, cuando intentaba cruzar a Uruguay con su hijo menor. La Policía de Entre Ríos logró interceptarlo y frustrar la fuga.

Veintitrés días más tarde, el miércoles 29 de octubre, un vecino encontró un cráneo y otros restos óseos en un camino rural de Rosario del Tala, dentro de una bolsa y junto a prendas ensangrentadas. Estaban en avanzado estado de descomposición.

Rodríguez Laurta permanece detenido en la cárcel de máxima seguridad de Cruz del Eje, cumpliendo la prisión preventiva dictada por la jueza Gabriela Seró y por la medida judicial dictada por la justicia de la provincia de Córdoba.