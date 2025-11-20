El equipo de Javier Frana ganaba por el éxito de Tomás Etcheverry; Zverev venció a Cerúndolo y anotó el 1-1; en el dobles, derrota de Zeballos y Molteni.

La Selección Argentina de Tenis quedó eliminada en el Final 8 de la Copa Davis al caer por 2-1 frente a Alemania. En el punto decisivo, Horacio Zeballos y Andrés Molteni no pudieron con Kevin Krawietz y Tim Puetz, quienes se impusieron por 4-6, 6-4 y 7-6(10) . De esta manera, el equipo nacional se despidió de la competencia, mientras que los germanos avanzaron a semifinales para enfrentar a España en busca de un lugar en la final.

Pasadas las 22:30 (hora de Italia) los jugadores argentinos y alemanes salieron a la cancha central del SuperTennis Arena de Bolonia -un recinto con capacidad para 10.000 espectadores- sabiendo que ya no había margen para las especulaciones: era el momento de la verdad. La dupla que lograra el triunfo avanzaría a las semifinales en la lucha por la tan ansiada Ensaladera de Plata.

El inicio del encuentro para la dupla nacional conformada por Zeballos y Molteni fue soñado. En el tercer game lograron quebrarle el servicio a Krawietz y se adelantaron 2-1 en la pizarra. Desde entonces, se mostraron precisos con sus tiros y firmes a la hora de cerrar los puntos en la red. Esa ventaja la sostuvieron hasta el final del set para adelantarse por 6-4 en 30 minutos de competencia.

Argentina se despidió de la Copa Davis con una dramática derrota frente a Alemania

Zeballos, el mejor doblista de la historia del tenis argentino, coronó una temporada brillante al consagrarse campeón en Roland Garros y en el US Open. Además, en 2024 alcanzó la cima del ranking mundial junto al español Marcel Granollers, con quien también levantó ambos majors. Con la llegada del capitán albiceleste, Javier Frana, Zebolla volvió a ser convocado para vestir la camiseta nacional. Lo hizo en las dos primeras rondas de los Qualifiers, ante Noruega en Oslo y frente a Países Bajos en Groningen. En ambas ocasiones, su compañero de fórmula fue Andrés Molteni, y juntos llegaron a Bolonia invictos.

Del otro lado de la red estuvieron los experimentados Kevin Krawietz, de 33 años y dueño de un imponente récord de 18-1 en la Copa Davis, y Tim Puetz, de 37, quien exhibía una marca de 20-1. La dupla alemana llegó al duelo ante los argentinos después de vencer, en las dos primeras rondas de los Qualifiers, a los israelíes Daniel Cukierman y Amit Vales, y a los japoneses Yosuke Watanuki y Takeru Yuzuki, sin ceder sets en ninguno de los encuentros.

En la segunda manga, los alemanes mostraron signos de recuperación. Tras quedarse con el primer game, por primera vez en el partido lograron quebrarle el saque a Zeballos y se adelantaron 2-0. En el juego siguiente, los europeos caminaron por la cornisa al tener que salvar un punto de break.

Aún así, los argentinos no se frustraron y se mantuvieron enfocados, conscientes de que en algún momento sus rivales bajarían la intensidad y debían estar preparados para aprovecharlo. Y así ocurrió: en el séptimo game, al igual que en el primer set, volvieron a adueñarse del saque de Krawietz al cometer una doble falta. Cuando parecía que el equipo nacional se encaminaba al triunfo, en el décimo game Zebolla no pudo sostener su saque y los germanos igualaron el marcador 6-4.

Con el corazón caliente y los dientes apretados, ambas duplas salieron a disputar el set definitivo. El partido se volvió extremadamente cerrado: no lograron sacarse diferencias y cada pareja se mantuvo fiel a las tácticas indicadas desde sus respectivas sillas. El duelo de cuartos de final terminó por resolverse en un tie-break electrizante, donde Alemania logró imponerse por 7-6(10).

El seleccionado alemán avanzó a las semifinales donde lo espera España, que logró remontar la serie y venció a República Checa por 2-1. El otro cruce por un lugar en la definición será este viernes entre el bicampeón Italia y Bélgica, quienes buscarán el segundo boleto a la final.