El Gobierno convocó al Consejo del Salario para definir el aumento del sueldo mínimo

La Secretaría de Trabajo fijó para este mes la reunión donde se debatirá el nuevo piso salarial. El haber mínimo permanece congelado desde agosto en $322.200.

El Gobierno convocó a una nueva sesión plenaria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que se realizará el 26 de noviembre de manera virtual, con el objetivo de definir una actualización del salario mínimo y las prestaciones por desempleo.

La medida quedó oficializada a través de la Resolución 6/2025, publicada en el Boletín Oficial por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano. La convocatoria establece que la reunión comenzará a las 12:30, con una segunda convocatoria prevista para las 14:00 del mismo día, en caso de no lograrse quórum en la primera.

El Consejo del Salario es el ámbito tripartito donde se negocia el piso salarial legal para todos los trabajadores registrados del país. Está integrado por 16 representantes de los empleadores y 16 de los trabajadores, todos designados ad honorem por el Poder Ejecutivo, además de un presidente designado por el Ministerio de Trabajo.

La resolución

Según la resolución, el orden del día incluye la designación de dos consejeros por cada sector para la firma del acta y la consideración de los temas elevados por la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo, que sesionará el mismo día a las 10:00 de manera virtual.

Desde agosto, el salario mínimo mensual se mantiene en $322.200 para quienes cumplen una jornada laboral completa de 48 horas semanales, mientras que el valor por hora para los trabajadores jornalizados es de $1.610. Este monto no solo establece el ingreso mínimo de los trabajadores formales, sino que también funciona como referencia para el cálculo de prestaciones sociales y universales gestionadas por la ANSES.

Además, la Secretaría de Trabajo publicó la Resolución 2/2025, que convoca a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares a una sesión plenaria el 7 de noviembre, donde se analizará la evolución de las remuneraciones mínimas del personal doméstico comprendido en la Ley 26.844.

Fallo de la Justicia

Ayer se conoció un fallo judicial le dio tres días a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para que explique las razones por la cual no se convocó al Consejo del salario, el organismo encargado de actualizar el salario mínimo, que debe convocarse cada dos meses.

El fallo fue en el marco de Justicia laboral que atendió un pedido de las dos CTA por el atraso del salario mínimo y la necesidad de convocar al organismo que define su valor. Así, ordenó al gobierno llamar al Consejo del Salario, una medida reclamada por los dirigentes Hugo Godoy y Hugo Yasky, quienes la semana pasada denunciaron que el oficialismo “incumple con la ley” que obliga a convocar cada dos meses a ese organismo tripartito.