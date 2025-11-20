Copa Davis: Tomás Etcheverry venció a Jan-Lennard Struff y le dio el primer punto a Argentina

El platense se impuso por 7-6 (3) y 7-6 (7) y Argentina tomó ventaja sobre Alemania en el arranque del Final 8 que se disputa en Bolonia, Italia.

La Selección Argentina de Tenis tomó la delantera en la serie ante Alemania en el court central del SuperTennis Arena de Bolonia gracias a una actuación sólida de Tomás Etcheverry, que derrotó a Jan-Lennard Struff por 7-6(3) y 7-6(7) para colocar el 1-0 en los cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis. La grilla de actividades continúa con el segundo punto entre Francisco Cerúndolo y Alexander Zverev.

Pasadas las 13:30 (hora de Argentina; cuatro más en Italia), y ante un importante puñado de hinchas argentinos que se acercaron al recinto de Bolonia entonando el cántico “para ser campeón hoy hay que ganar”, el equipo nacional pisó la carpeta cubierta del estadio al ritmo del tema que eligieron para la salida: “Jijiji” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Ante la Ensaladera de Plata ubicada a un costado de la cancha, Struff aprovechó una de las dos oportunidades de quiebre que generó en el inicio del encuentro. En el quinto game volvió a poner contra las cuerdas al argentino y dispuso de tres break points, pero Etcheverry logró sostener su servicio y resistir la potencia de los tiros del alemán. En el noveno juego, el platense tomó la iniciativa, se animó a ser más agresivo con su derecha y llegó a igualar 4-4 el marcador. El desenlace del primer set llegó en el tie-break, donde el argentino estuvo más preciso desde el fondo de la cancha y no le tembló el pulso para imponerse por 7-6(3).

En la segunda manga, Etcheverry salió a jugar con la convicción de mantenerse enfocado en su plan: proteger con solidez su servicio, consiguió 22 aces durante todo el partido, y seguir lastimando con su derecha, su golpe más determinante. Del otro lado de la red, Struff -sin tiempo para lamentos- intentó presionarlo con subidas a la red tras golpes profundos. Aunque dispuso de tres oportunidades para quebrar el saque del platense, no logró concretarlas. Al igual que en el primer set, la definición volvió a resolverse en el tie-break, donde, una vez más, la contundencia de Etcheverry fue decisiva para darle el primer punto a la Argentina por 7-6.

“Fue un partido durísimo. Él venía de ganar un Challenger. Quería tratar de hacerlo bien en Copa Davis porque son partidos diferentes a otro torneo, otro tipo de presión, pero me gusta mucho. Fue un gran partido. Me quebró en el primer game que estuve un poco lento, pero pude recuperar por suerte en un game que jugué increíble”, analizó en una nota con TyC Sports.

Al mismo tiempo, se refirió a la cantidad de aciertos con su servicio: “Metí siete aces seguidos, eso nunca lo hice. Nunca lo había hecho, increíble. Él es enorme, es difícil meterle aces”.

El tenista albiceleste de 26 años debutó en la Copa Davis en 2023. Desde entonces, el Retu disputó seis series y acumula un récord de cinco victorias y dos derrotas. En esta temporada, estuvo presente en las dos rondas de Qualifiers, en las que Argentina venció a Noruega y Países Bajos, consolidándose como una pieza clave del equipo nacional.

Con la serie 1-0 en favor del conjunto nacional, toda la atención se trasladó al segundo punto, donde Francisco Cerúndolo enfrentó nada menos que a Alexander Zverev, número uno alemán y una de las figuras más determinantes del circuito.