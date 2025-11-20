Uno Entre Rios | Ovación | Copa Davis

Copa Davis: Tomás Etcheverry venció a Jan-Lennard Struff y le dio el primer punto a Argentina

El platense se impuso por 7-6 (3) y 7-6 (7) y Argentina tomó ventaja sobre Alemania en el arranque del Final 8 que se disputa en Bolonia, Italia.

20 de noviembre 2025 · 18:09hs
Copa Davis: Tomás Etcheverry venció a Jan-Lennard Struff y le dio el primer punto a Argentina

Copa Davis: Tomás Etcheverry venció a Jan-Lennard Struff y le dio el primer punto a Argentina

La Selección Argentina de Tenis tomó la delantera en la serie ante Alemania en el court central del SuperTennis Arena de Bolonia gracias a una actuación sólida de Tomás Etcheverry, que derrotó a Jan-Lennard Struff por 7-6(3) y 7-6(7) para colocar el 1-0 en los cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis. La grilla de actividades continúa con el segundo punto entre Francisco Cerúndolo y Alexander Zverev.

Pasadas las 13:30 (hora de Argentina; cuatro más en Italia), y ante un importante puñado de hinchas argentinos que se acercaron al recinto de Bolonia entonando el cántico “para ser campeón hoy hay que ganar”, el equipo nacional pisó la carpeta cubierta del estadio al ritmo del tema que eligieron para la salida: “Jijiji” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

Carlos Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

Javier Milei dejó en claro su postura.

Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

LEER MÁS: Liga Argentina: el duelo provincial fue para Rocamora

Ante la Ensaladera de Plata ubicada a un costado de la cancha, Struff aprovechó una de las dos oportunidades de quiebre que generó en el inicio del encuentro. En el quinto game volvió a poner contra las cuerdas al argentino y dispuso de tres break points, pero Etcheverry logró sostener su servicio y resistir la potencia de los tiros del alemán. En el noveno juego, el platense tomó la iniciativa, se animó a ser más agresivo con su derecha y llegó a igualar 4-4 el marcador. El desenlace del primer set llegó en el tie-break, donde el argentino estuvo más preciso desde el fondo de la cancha y no le tembló el pulso para imponerse por 7-6(3).

En la segunda manga, Etcheverry salió a jugar con la convicción de mantenerse enfocado en su plan: proteger con solidez su servicio, consiguió 22 aces durante todo el partido, y seguir lastimando con su derecha, su golpe más determinante. Del otro lado de la red, Struff -sin tiempo para lamentos- intentó presionarlo con subidas a la red tras golpes profundos. Aunque dispuso de tres oportunidades para quebrar el saque del platense, no logró concretarlas. Al igual que en el primer set, la definición volvió a resolverse en el tie-break, donde, una vez más, la contundencia de Etcheverry fue decisiva para darle el primer punto a la Argentina por 7-6.

Copa Davis: Tomás Etcheverry venció a Jan-Lennard Struff y le dio el primer punto a Argentina

copa davis argentina alemania 1
Copa Davis: Tomás Etcheverry venció a Jan-Lennard Struff y le dio el primer punto a Argentina

Copa Davis: Tomás Etcheverry venció a Jan-Lennard Struff y le dio el primer punto a Argentina

“Fue un partido durísimo. Él venía de ganar un Challenger. Quería tratar de hacerlo bien en Copa Davis porque son partidos diferentes a otro torneo, otro tipo de presión, pero me gusta mucho. Fue un gran partido. Me quebró en el primer game que estuve un poco lento, pero pude recuperar por suerte en un game que jugué increíble”, analizó en una nota con TyC Sports.

Al mismo tiempo, se refirió a la cantidad de aciertos con su servicio: “Metí siete aces seguidos, eso nunca lo hice. Nunca lo había hecho, increíble. Él es enorme, es difícil meterle aces”.

LEER MÁS: APB: los visitantes sacaron ventajas en el inicio de los playoffs

El tenista albiceleste de 26 años debutó en la Copa Davis en 2023. Desde entonces, el Retu disputó seis series y acumula un récord de cinco victorias y dos derrotas. En esta temporada, estuvo presente en las dos rondas de Qualifiers, en las que Argentina venció a Noruega y Países Bajos, consolidándose como una pieza clave del equipo nacional.

Con la serie 1-0 en favor del conjunto nacional, toda la atención se trasladó al segundo punto, donde Francisco Cerúndolo enfrentó nada menos que a Alexander Zverev, número uno alemán y una de las figuras más determinantes del circuito.

Copa Davis Tomás Etcheverry Argentina Alemania
Noticias relacionadas
La AFA y otra polémica decisión.

Los ocho títulos anuales que reparte ahora la AFA

Mariano Moreno C consiguió el ascenso a la Elite

Mariano Moreno C consiguió el ascenso a la Elite

rosario central sumo un nuevo titulo sin jugar una final

Rosario Central sumó un nuevo título sin jugar una final

Mariano Werner buscará darlo todo en las dos últimas fechas y llegar a su segundo título en las camionetas.

Mariano Werner ante un mano a mano con Agustín Canapino

Ver comentarios

Lo último

Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Los ocho títulos anuales que reparte ahora la AFA

Los ocho títulos anuales que reparte ahora la AFA

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

Ultimo Momento
Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Los ocho títulos anuales que reparte ahora la AFA

Los ocho títulos anuales que reparte ahora la AFA

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

El Tribunal de Cuentas refuerza el control en comedores escolares de Entre Ríos

El Tribunal de Cuentas refuerza el control en comedores escolares de Entre Ríos

Diputados transfirió cargos al Ejecutivo para fortalecer el área de Salud Mental

Diputados transfirió cargos al Ejecutivo para fortalecer el área de Salud Mental

Policiales
Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

Se confirmó que los restos hallados en Concordia y Rosario del Tala pertenecen al remisero Martín Palacio

Se confirmó que los restos hallados en Concordia y Rosario del Tala pertenecen al remisero Martín Palacio

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

La Justicia fijó que Juan Ruiz Orrico sea juzgado en febrero de 2026

La Justicia fijó que Juan Ruiz Orrico sea juzgado en febrero de 2026

Tragedia en Ceibas: un motociclista falleció en un choque sobre la Ruta 12

Tragedia en Ceibas: un motociclista falleció en un choque sobre la Ruta 12

Ovación
Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Los ocho títulos anuales que reparte ahora la AFA

Los ocho títulos anuales que reparte ahora la AFA

Copa Davis: Tomás Etcheverry venció a Jan-Lennard Struff y le dio el primer punto a Argentina

Copa Davis: Tomás Etcheverry venció a Jan-Lennard Struff y le dio el primer punto a Argentina

Mariano Moreno C consiguió el ascenso a la Elite

Mariano Moreno C consiguió el ascenso a la Elite

Mariano Werner ante un mano a mano con Agustín Canapino

Mariano Werner ante un mano a mano con Agustín Canapino

La provincia
El Tribunal de Cuentas refuerza el control en comedores escolares de Entre Ríos

El Tribunal de Cuentas refuerza el control en comedores escolares de Entre Ríos

Diputados transfirió cargos al Ejecutivo para fortalecer el área de Salud Mental

Diputados transfirió cargos al Ejecutivo para fortalecer el área de Salud Mental

Rogelio Frigerio destacó el potencial del agro con tecnología y el acompañamiento del Estado

Rogelio Frigerio destacó el potencial del agro con tecnología y el acompañamiento del Estado

Docentes entrerrianos se capacitan sobre el uso de pantallas en las infancias

Docentes entrerrianos se capacitan sobre el uso de pantallas en las infancias

Entre Ríos prohíbe todas las quemas entre diciembre y febrero para prevenir incendios

Entre Ríos prohíbe todas las quemas entre diciembre y febrero para prevenir incendios

Dejanos tu comentario