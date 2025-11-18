Carlos Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

El español, número uno del mundo del tenis, no jugará los cuartos de final ante República Checa y no estará en caso de un posible duelo con Argentina.

Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

El español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, sufrió un edema en el isquiotibial derecho y no jugará la fase final de la Copa Davis, que se celebrará entre el 18 y el 23 de noviembre en Bolonia, Italia, y podría enfrentar a Argentina y La Roja en caso de que ambos pasen sus series de cuartos de final.

Alcaraz , quien viene de caer ante el italiano Jannik Sinner en la final del Torneo de Maestros (jugó el segundo y último set con una venda en su pierna diestra), explicó que "la recomendación médica es no competir” y lamentó: “ Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa" .

De esta forma, el equipo europeo, que es capitaneado por David Ferrer y tendrá su primer duelo ante República Checa , solo contará con cuatro jugadores: Jaume Munar (36°), Pablo Carreño (88°), Pedro Martínez Portero (95°) y Marcel Granollers (6° en el ranking de dobles).

Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

Pese a la baja del ganador de seis Grand Slams, Ferrer aseguró: “Estamos tristes porque Carlos (Alcaraz) no jugará, pero confío en mi equipo para competir y vamos a tener nuestra oportunidad de hacer una buena semana".

Por último, agregó: “Si estamos en la Final a 8 es gracias a ellos. Los jugadores lo consiguieron en Marbella. La Davis ya la han ganado Pablo y Marcel. Pablo (Carreño Busta) ha vuelto del infierno de la lesión. Estos jugadores con experiencia controlan los partidos. Marcel (Granollers) es otro jugador diferente. Es el líder del equipo. Lo veo diferente al año pasado. Le dejaremos la eliminatoria 1-1 y que se encargue…”.