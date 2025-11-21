Juanse llegó a Paraná para el show de Ratones Paranoicos

Juanse llegó el viernes por la tarde al aeropuerto de Paraná para participar de la presentación que Ratones Paranoicos ofrecerá esta noche en el Club Echagüe

Juanse llegó el viernes por la tarde al aeropuerto de Paraná para participar de la presentación que Ratones Paranoicos ofrecerá el sábado 22 de noviembre en el Club Echagüe, como parte de los festejos por los 10 años de Tierra Bomba . El cantante se tomó unos minutos para conversar con UNO apenas descendió del vuelo y expresó su entusiasmo por volver a la capital entrerriana. “Siempre es una alegría visitar los lugares que nos abrieron las puertas cuando comenzamos con la banda. Entre Ríos es una provincia a la que queremos mucho”, dijo.

Juanse llegó acompañado por su mánager y, mientras ultimaban detalles para el concierto, adelantó que la lista de temas incluirá un repertorio amplio que recorrerá distintos momentos de su trayectoria. Señaló que el grupo preparó un repaso por toda su historia y que interpretará las canciones más queridas por el público.

La presentación del sábado 22, se enmarca en la gira nacional Última ceremonia, la propuesta con la que Ratones Paranoicos celebra cuatro décadas de actividad. El tour reúne los clásicos que marcaron generaciones y retoma la energía que el grupo consolidó en distintas etapas, desde sus primeros años hasta los trabajos más recientes. Cada fecha quedó planteada como un encuentro directo con quienes acompañan al grupo desde los inicios, y como una oportunidad para recorrer la relación de la banda con las ciudades que visitó a lo largo del tiempo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ratones Paranoicos (@ratonesparanoicos)

Rock nacional

En Paraná, la velada tendrá un significado especial. La invitación surgió en el contexto del aniversario número diez de Tierra Bomba, el bar cultural ubicado en el centro de la ciudad que desde 2014 desarrolla una programación constante dedicada a la música, el arte y la producción local. El espacio organizó shows, ciclos y presentaciones que reunieron artistas de variadas disciplinas, y celebra su primera década con una propuesta que llena de memoria y trabajo.

La llegada de Ratones Paranoicos forma parte de esa agenda y refuerza la intención de Tierra Bomba de conectar a la ciudad con proyectos que marcaron la cultura rock en Argentina. Productores y organizadores destacaron que esta fecha representa un punto significativo dentro de los festejos, ya que reúne a una banda con una trayectoria sólida y un público fiel en todo el país.

La gran celebración

En estas horas de preparación, el equipo técnico revisó el montaje de luces y sonido para asegurar una calidad acorde a la gira. Se trabajó en coordinación con personal local, que desde comienzos de semana organizó la estructura necesaria para recibir a una producción de esta escala. La colaboración entre ambos equipos permitió ajustar los últimos detalles y garantizar que el público encuentre un espectáculo cuidado desde lo artístico y lo operativo.

Músicos, productores y gestores culturales destacaron que estas presentaciones funcionan como un punto de encuentro, no solo por la convocatoria que generan, sino por el intercambio que producen entre artistas locales y proyectos nacionales con una trayectoria consolidada.

La producción confirmó que el espectáculo comenzará a las 21 en el Club Echagüe y recomendó asistir con tiempo para facilitar el ingreso. Juanse adelantó que la banda ya se encuentra lista para compartir una noche con el público entrerriano, con un repertorio pensado para celebrar la historia que Ratones Paranoicos construyó durante 40 años.