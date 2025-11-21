Uno Entre Rios | Ovación | FBER

Bloquearon el canal de Streaming de la FBER

La FBER lanzó un comunicado explicando los motivos por los cuales dieron de baja su canal de YouTube.

21 de noviembre 2025 · 17:11hs
“Se repitió en tres oportunidades en un lapso menor al de tres meses”

Prensa FBER

“Se repitió en tres oportunidades en un lapso menor al de tres meses”, manifestaron desde la FBER.

El canal de transmisiones de streaming de la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER) fue nuevamente bloqueado. Mientras se juegan instancias de playoffs por el campeonato y la expectativa en toda la provincia aumenta considerablemente, la FBER debió salir a explicar los motivos por el cual se quedó sin su canal en YouTube.

Según informó la Federación, el bloqueo de las transmisiones “se repitió en tres oportunidades en un lapso menor al de tres meses” por diferentes medios y canales, indica Paraná Deportes. “Nos estamos ocupando por diferentes medios y formas de poder llevar a todos ustedes nuevamente las transmisiones bajo la modalidad que todos estos años”, indicó la FBER.

El comunicado de la FBER

"Mediante el presente comunicado queremos poner en conocimiento a todo el básquet de Entre Ríos, especialmente a las Asociaciones, clubes, dirigentes/tas, jugadores/ras, técnicos/cas, periodistas y demás personas vinculadas a este deporte, como así también a los miles de hinchas y amantes del mismo, que lamentablemente nuevamente nos han bloqueado el canal de transmisiones.

"Dicha situación nos fue puesta en conocimiento inmediatamente en la tarde de ayer por la empresa que se encarga del servicio, a diferencia de la primera vez que nos vimos sorprendido y no pudimos realizar en tiempo los reclamos. También nos manifestó su asombro y descontento ante el buen funcionamiento que tenían las transmisiones y que estaban conforme a los requisitos legales exigidos, por tal motivo ya han efectuados los reclamos pertinentes en forma inmediata, sin asegurar su restablecimiento.

"Que el bloqueado de las transmisiones realizadas a esta Federación, a través diferentes medios y canales, se repitió en tres oportunidades en un lapso menor al de tres meses, situación que causa mucho dolor e impotencia, como también daños y perjuicios que muchos no se imaginan, tantas décadas de trabajo por todos los amantes de este deporte se ven afectada por estas acciones. Sin perjuicio de ello, queremos hacerles saber que nos estamos ocupando por diferentes medios y formas de poder llevar a todos ustedes nuevamente las transmisiones bajo la misma modalidad que todos estos años.

"También, para su tranquilidad, les informamos y dejamos en claro que mientras dure el mandato de este Consejo Directivo trabajaremos para que las transmisiones continúen y se restablezcan bajo la misma modalidad que se venían desarrollando y que fueron su origen, llegando en forma gratuita a todos los amantes y simpatizantes del básquet de la provincia.

"Por último, antes estas reiteradas y dudosas acciones que nos afectan a todos y especialmente al área de prensa y difusión de esta Federación, consideramos que se podría estar vulnerando y afectando uno de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Nacional, como la libertad de prensa, difusión, entre otros, por tal motivo hicimos y haremos conocer a distintos entes gubernamentales y demás órganos competentes a los fines que estimen corresponder y nos ayuden a buscar una solución".

Consejo Directivo FBER

FBER Streaming YouTube bloqueo
