Sebastián Villa se despidió de Independiente Rivadavia en redes sociales

En una historia en Instagram, Sebastián Villa le agradeció al presidente del club, Daniel Vila. Desde la institución negaron que su salida esté definida.

El colombiano Sebastián Villa publicó un mensaje de despedida de Independiente Rivadavia y agradeció al presidente Daniel Vila, aunque la dirigencia negó una venta y afirmó que su salida no está definida. La incertidumbre sobre su continuidad crece mientras el club analiza ofertas y el jugador evalúa otros destinos.

El delantero de 29 años difundió una historia en Instagram en la que mencionó al mandatario del club mendocino y escribió: "Gracias presi por todo, te llevaré siempre en mi corazón. Te debo esta vida y la otra, eres mi papá".

El mensaje expuso un tono de adiós que generó interpretaciones sobre una transferencia inmediata. Desde la Lepra aclararon que Villa no está vendido y que el texto responde a gestiones personales que mantuvo con Vila, aunque admiten que su continuidad aparece cada vez más lejana.

Pese a que tiene contrato hasta mediados de 2026, la dirigencia evalúa una salida en el próximo mercado de verano y considera probable una transferencia, ya sea al fútbol local o al exterior.

villa vila

El vínculo de Sebastián Villa con la Lepra Mendocina

El club lo incorporó tras su etapa en Beroe de Bulgaria. Antes había dejado Boca en medio de dos causas judiciales, una por violencia de género con condena cumplida y otra por abuso sexual. El futbolista se declaró libre, firmó en Europa y la disputa contractual derivó en una decisión de la FIFA que lo eximió de una multa millonaria.

Bajo la conducción de Alfredo Berti, Villa recuperó un nivel competitivo que lo llevó a sostener un papel determinante. Aun así, no permanecería para jugar la Copa Libertadores 2026 y analiza alternativas para continuar su carrera. La dirigencia sostiene que nada está cerrado, pero la señal del propio jugador instaló un escenario de salida inminente.

Villa ganó protagonismo desde su llegada en julio de 2024, sumó 10 goles y 16 asistencias en 60 partidos y obtuvo la Copa Argentina el 5 de noviembre con el penal decisivo ante Argentinos Juniors.