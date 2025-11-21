Seguí: una mujer murió al ser embestida por un auto

Una mujer falleció este jueves por la noche tras ser embestida por un automóvil en Seguí. El hecho ocurrió en calle López Jordán.

Una mujer mayor de edad falleció este jueves por la noche tras ser embestida por un automóvil en Seguí. El hecho ocurrió alrededor de las 21:30, en calle López Jordán, según confirmó la policía local.

La Comisaría de Seguí recibió un llamado que alertaba sobre el accidente y, al llegar al lugar, el personal constató el deceso de la vecina de la ciudad.

De acuerdo con lo informado por el subcomisario Hernán Ortega, la mujer fue atropellada por un Volkswagen Gol conducido por un hombre, quien la trasladó involuntariamente sobre el capot varios metros. Al advertir lo ocurrido, el conductor detuvo la marcha y comunicó de inmediato la situación a la comisaría.

Analizan cámaras

Las cámaras de seguridad están siendo analizadas para precisar el punto exacto del impacto. El conductor declaró que el fuerte viento le redujo la visibilidad y que solo sintió un golpe antes de detener el vehículo. Al descender, encontró a la mujer y dio aviso a la policía, informó Seguí Noticias.

En el lugar, personal policial confirmó el fallecimiento, y las actuaciones continúan bajo la intervención de la autoridad competente.