Paraná: habilitaron el Balneario Municipal

Desde este viernes, paranaenses y turistas pueden volver a disfrutar de uno de los espacios más emblemáticos de Paraná, ubicado en la Costanera

La Municipalidad de Paraná habilitó oficialmente el Balneario Municipal, un lugar que forma parte de la identidad local y que también representa un atractivo para quienes visitan la ciudad. Ya fueron colocadas las boyas que delimitan el sector seguro de ingreso al agua y la playa cuenta con guardavidas en funciones para garantizar el cuidado de todas las personas que concurran.