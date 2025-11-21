Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: habilitaron el Balneario Municipal

Desde este viernes, paranaenses y turistas pueden volver a disfrutar de uno de los espacios más emblemáticos de Paraná, ubicado en la Costanera

21 de noviembre 2025 · 14:55hs
Paraná: habilitaron el Balneario Municipal

La Municipalidad de Paraná habilitó oficialmente el Balneario Municipal, un lugar que forma parte de la identidad local y que también representa un atractivo para quienes visitan la ciudad. Ya fueron colocadas las boyas que delimitan el sector seguro de ingreso al agua y la playa cuenta con guardavidas en funciones para garantizar el cuidado de todas las personas que concurran.

Balneario Municipal
El Balneario Municipal de Paraná está habilitado desde este viernes

El Balneario Municipal de Paraná está habilitado desde este viernes

Verano en Paraná

La intendenta Rosario Romero anunció días atrás que, de cara al verano 2026, Paraná volverá a contar con tres balnearios municipales habilitados: Bajada Grande, Thompson y el Municipal. El balneario Municipal es el primero en abrir sus puertas para los bañistas en esta temporada.

En la UCA de Paraná se desarrolló la tercera Jornada de Enfermería Materno Infantil. 

Paraná: en la UCA, profesionales de enfermería materno infantil se capacitaron

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico en Paraná

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

Inversiones

Cabe destacar que la Municipalidad, realizó inversiones en equipamiento -como camastros, sombrillas y otros elementos- para que vecinas, vecinos y visitantes puedan disfrutar sin necesidad de llevar sus propios implementos.

Paraná Balneario Municipal turistas playa Costanera
Noticias relacionadas
Oscar Molina y Diego Íbalo fueron declarados no culpables.

Muerte de Gabriel Gusmán: el jurado declaró la no culpabilidad de Oscar Molina y Diego Íbalo

A pesar de los esfuerzos médicos, el hombre fue declarado muerto en el Centro de Salud Corrales.

Paraná: un hombre de 81 años murió luego de caer del techo de su casa

Arribaron a Paraná los nuevos colectivos que prestarán el servicio desde diciembre.

Paraná: arribaron los nuevos colectivos que prestarán el servicio desde diciembre

parana: autos varados, arboles caidos y anegamientos por el temporal

Paraná: autos varados, árboles caídos y anegamientos por el temporal

Ver comentarios

Lo último

Un camión de caudales se accidentó en la autovía José Artigas

Un camión de caudales se accidentó en la autovía José Artigas

Juanse llegó a Paraná para el show de Ratones Paranoicos

Juanse llegó a Paraná para el show de Ratones Paranoicos

Sebastián Villa se despidió de Independiente Rivadavia en redes sociales

Sebastián Villa se despidió de Independiente Rivadavia en redes sociales

Ultimo Momento
Un camión de caudales se accidentó en la autovía José Artigas

Un camión de caudales se accidentó en la autovía José Artigas

Juanse llegó a Paraná para el show de Ratones Paranoicos

Juanse llegó a Paraná para el show de Ratones Paranoicos

Sebastián Villa se despidió de Independiente Rivadavia en redes sociales

Sebastián Villa se despidió de Independiente Rivadavia en redes sociales

Paraná: en la UCA, profesionales de enfermería materno infantil se capacitaron

Paraná: en la UCA, profesionales de enfermería materno infantil se capacitaron

Bloquearon el canal de Streaming de la FBER

Bloquearon el canal de Streaming de la FBER

Policiales
Un camión de caudales se accidentó en la autovía José Artigas

Un camión de caudales se accidentó en la autovía José Artigas

Detienen a una mujer y secuestran cocaína en una caja registradora en Concepción del Uruguay

Detienen a una mujer y secuestran cocaína en una caja registradora en Concepción del Uruguay

Seguí: una mujer murió al ser embestida por un auto

Seguí: una mujer murió al ser embestida por un auto

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

Se confirmó que los restos hallados en Concordia y Rosario del Tala pertenecen al remisero Martín Palacio

Se confirmó que los restos hallados en Concordia y Rosario del Tala pertenecen al remisero Martín Palacio

Ovación
Liga Provincial: se abren los cuartos de final

Liga Provincial: se abren los cuartos de final

Twickenham espera a Los Pumas: cinco cambios y vuelve Kremer

Twickenham espera a Los Pumas: cinco cambios y vuelve Kremer

Sebastián Villa se despidió de Independiente Rivadavia en redes sociales

Sebastián Villa se despidió de Independiente Rivadavia en redes sociales

El Campeonato Entrerriano de Selecciones U17 Masculino se disputará en Gualeguaychú

El Campeonato Entrerriano de Selecciones U17 Masculino se disputará en Gualeguaychú

Los juveniles de Paracao, entre los mejores del país

Los juveniles de Paracao, entre los mejores del país

La provincia
Paraná: en la UCA, profesionales de enfermería materno infantil se capacitaron

Paraná: en la UCA, profesionales de enfermería materno infantil se capacitaron

Salarios en Argentina: Entre Ríos se ubica en la zona media-baja

Salarios en Argentina: Entre Ríos se ubica en la zona media-baja

Paraná: habilitaron el Balneario Municipal

Paraná: habilitaron el Balneario Municipal

Decomisan en Diamante casi una tonelada de pescado y lo sepultaron

Decomisan en Diamante casi una tonelada de pescado y lo sepultaron

¿Real o falso?, una extraña figura pelea con un gato en Laguna del Pescado en Victoria

¿Real o falso?, una extraña figura pelea con un gato en Laguna del Pescado en Victoria

Dejanos tu comentario