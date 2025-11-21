La Municipalidad de Paraná habilitó oficialmente el Balneario Municipal, un lugar que forma parte de la identidad local y que también representa un atractivo para quienes visitan la ciudad. Ya fueron colocadas las boyas que delimitan el sector seguro de ingreso al agua y la playa cuenta con guardavidas en funciones para garantizar el cuidado de todas las personas que concurran.
Paraná: habilitaron el Balneario Municipal
Desde este viernes, paranaenses y turistas pueden volver a disfrutar de uno de los espacios más emblemáticos de Paraná, ubicado en la Costanera
21 de noviembre 2025 · 14:55hs
Verano en Paraná
La intendenta Rosario Romero anunció días atrás que, de cara al verano 2026, Paraná volverá a contar con tres balnearios municipales habilitados: Bajada Grande, Thompson y el Municipal. El balneario Municipal es el primero en abrir sus puertas para los bañistas en esta temporada.
Inversiones
Cabe destacar que la Municipalidad, realizó inversiones en equipamiento -como camastros, sombrillas y otros elementos- para que vecinas, vecinos y visitantes puedan disfrutar sin necesidad de llevar sus propios implementos.