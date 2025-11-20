Uno Entre Rios | La Provincia | Rogelio Frigerio

Rogelio Frigerio destacó el potencial del agro con tecnología y el acompañamiento del Estado

En el marco del panel Agro 4.0 del Ciclo de Charlas Clarín Vanguardia tecnológica, el gobernador Rogelio Frigerio resaltó la importancia del campo argentino.

20 de noviembre 2025 · 17:48hs
El gobernador Rogelio Frigerio resaltó la importancia del campo argentino.

Gobierno de Entre Ríos

El gobernador Rogelio Frigerio resaltó la importancia del campo argentino.

En el marco del panel Agro 4.0 del Ciclo de Charlas Clarín Vanguardia tecnológica, el gobernador Rogelio Frigerio resaltó la importancia del campo argentino como motor económico. Destacó que la fortaleza del agro, basada en la intuición y el trabajo, se potencia hoy con nuevas tecnologías.

Además, el mandatario subrayó el desafío del sector público de acompañar este avance con políticas de apoyo.

Rogelio Frigerio inauguró el Congreso de Diplomacia Ciudadana en Paraná. 

Rogelio Frigerio inauguró el Congreso de Diplomacia Ciudadana

Rogelio Frigerio y Daniel Scioli recorrieron el río Paraná y destacaron el potencial turístico de Entre Ríos.

Rogelio Frigerio y Daniel Scioli recorrieron el río Paraná y destacaron el potencial turístico de Entre Ríos

El encuentro estuvo conducido por Franco Mercuriali y Silvia Naishtat, y el mandatario compartió panel con Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina; Enrique Erize, presidente de Novitas; Gustavo Idígoras, titular de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales; y Alfredo De Angeli, presidente de la Comisión de Agricultura del Senado.

La palabra de Rogelio Frigerio

Frigerio enfatizó que el sector agropecuario es crucial para la recuperación nacional, asegurando que "el campo siempre fue y va a seguir siendo la locomotora de la recuperación de la Argentina, al menos en los últimos 50 años y esta no va a ser una excepción". En este sentido, señaló que el Estado tiene que entender esta realidad y, en consecuencia, acompañar reduciendo impuestos. Detalló los esfuerzos de su gestión en ese tema, señalando que le gustaría tener una política "más agresiva" y, además, la necesidad de que el gobierno nacional así como otras provincias, acompañen con una reducción "de impuestos distorsivos".

El mandatario hizo notar que "el campo siempre ha sido la variable de ajuste en una crisis y el que terminaba de corregir errores que surgían en otros sectores", por lo cual celebró las oportunidades que se están abriendo hacia el futuro de que ingresen divisas provenientes de la energía, de minería y de otros sectores. "Esto es una excelente noticia para que el campo deje de ser el único generador de divisas de la Argentina".

Luego afirmó de manera categórica que "los gobernadores tenemos muchísimas responsabilidades" en la promoción del desarrollo. Mencionó el caso de su provincia, en comparación con sus pares de Santa Fe y Córdoba, que se han desarrollado más, a pesar de haber enfrentado "las mismas malas políticas macroeconómicas en general del último medio siglo". Aseguró que "hay políticas de los gobiernos locales que mueven el amperímetro," y por ello, su administración está implementando políticas en áreas como la fiscal, la educativa, de infraestructura y de seguridad.

Más adelante, el mandatario se mostró "optimista, por primera vez en 30 años, de que este 2026 pueda ser el año de las reformas estructurales pendientes en la Argentina" y destacó que "después de tres décadas de patear para adelante reformas que venimos conversando muchísimo, la fiscal, la modernización laboral, previsional, penal", exista hoy una "posibilidad cierta de que finalmente salgan a la luz", gracias "a la voluntad de la gente, que se manifestó con claridad en la última elección". Por esto, "hay muchas cosas para hacer por parte del Estado para que ese potencial de la Argentina, si se explota, se derrame en los 50 millones de habitantes".

Finalmente, el mandatario identificó la generación de confianza como el principal déficit del país, vinculado a la estabilidad. Por ello, sostuvo que la clave para generar estabilidad reside en asegurar que ese "norte que nos tiene que guiar, que ahora parece que estamos todos de acuerdo, se sostenga en el tiempo," y que "vaya más allá de los políticos de turno". Asumió que los acuerdos y consensos institucionales son una tarea pendiente y que, actualmente, la ciudadanía está instando a los líderes a juntarse "para consolidar este norte y hacer lo que hay que hacer para que la Argentina finalmente aproveche en toda su dimensión el enorme potencial que tiene".

Rogelio Frigerio Campo Gobernador
Noticias relacionadas
Rogelio Frigerio participó de la 31ª Conferencia Industrial de la UIA.

Rogelio Frigerio participó de la 31ª Conferencia Industrial de la UIA

Rogelio Frigerio y Diego Santilli se reunieron en Casa de Gobierno. 

Frigerio y Santilli acordaron una agenda federal que apunta a reformas estructurales

Se presentó el Seven de la República en el CPC: es un orgullo tener a Paraná como sede

Se presentó el Seven de la República en el CPC: "Es un orgullo tener a Paraná como sede"

Diego Santilli se reunirá este miércoles con Rogelio Frigerio.

Diego Santilli estrenará el cargo de Ministro del Interior visitando a Rogelio Frigerio

Ver comentarios

Lo último

Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Los ocho títulos anuales que reparte ahora la AFA

Los ocho títulos anuales que reparte ahora la AFA

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

Ultimo Momento
Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Los ocho títulos anuales que reparte ahora la AFA

Los ocho títulos anuales que reparte ahora la AFA

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

El Tribunal de Cuentas refuerza el control en comedores escolares de Entre Ríos

El Tribunal de Cuentas refuerza el control en comedores escolares de Entre Ríos

Diputados transfirió cargos al Ejecutivo para fortalecer el área de Salud Mental

Diputados transfirió cargos al Ejecutivo para fortalecer el área de Salud Mental

Policiales
Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

Se confirmó que los restos hallados en Concordia y Rosario del Tala pertenecen al remisero Martín Palacio

Se confirmó que los restos hallados en Concordia y Rosario del Tala pertenecen al remisero Martín Palacio

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

La Justicia fijó que Juan Ruiz Orrico sea juzgado en febrero de 2026

La Justicia fijó que Juan Ruiz Orrico sea juzgado en febrero de 2026

Tragedia en Ceibas: un motociclista falleció en un choque sobre la Ruta 12

Tragedia en Ceibas: un motociclista falleció en un choque sobre la Ruta 12

Ovación
Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Los ocho títulos anuales que reparte ahora la AFA

Los ocho títulos anuales que reparte ahora la AFA

Copa Davis: Tomás Etcheverry venció a Jan-Lennard Struff y le dio el primer punto a Argentina

Copa Davis: Tomás Etcheverry venció a Jan-Lennard Struff y le dio el primer punto a Argentina

Mariano Moreno C consiguió el ascenso a la Elite

Mariano Moreno C consiguió el ascenso a la Elite

Mariano Werner ante un mano a mano con Agustín Canapino

Mariano Werner ante un mano a mano con Agustín Canapino

La provincia
El Tribunal de Cuentas refuerza el control en comedores escolares de Entre Ríos

El Tribunal de Cuentas refuerza el control en comedores escolares de Entre Ríos

Diputados transfirió cargos al Ejecutivo para fortalecer el área de Salud Mental

Diputados transfirió cargos al Ejecutivo para fortalecer el área de Salud Mental

Rogelio Frigerio destacó el potencial del agro con tecnología y el acompañamiento del Estado

Rogelio Frigerio destacó el potencial del agro con tecnología y el acompañamiento del Estado

Docentes entrerrianos se capacitan sobre el uso de pantallas en las infancias

Docentes entrerrianos se capacitan sobre el uso de pantallas en las infancias

Entre Ríos prohíbe todas las quemas entre diciembre y febrero para prevenir incendios

Entre Ríos prohíbe todas las quemas entre diciembre y febrero para prevenir incendios

Dejanos tu comentario