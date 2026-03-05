Uno Entre Rios | La Provincia | Agmer

Agmer rechazó la reforma previsional y pidió a los legisladores oponerse al proyecto

En un documento difundido tras la reunión con el Gobierno Agmer pidio a los legisladores: "Tengan la honorabilidad de oponerse al saqueo de nuestros aportes"

5 de marzo 2026 · 12:58hs
En un documento difundido tras la reunión con el Gobierno Agmer pidio a los legisladores: "Tengan la honorabilidad de oponerse al saqueo de nuestros aportes"

La Asociación Gremial del Magisterio (Agmer), tras una reunión con representantes del Gobierno y otros sindicatos, rechazó el proyecto de reforma previsional que impulsa la gestión de Rogelio Frigerio, a la vez que defendió la vigencia de la Ley 8.732 que regula el sistema jubilatorio de Entre Ríos.

En un documento se advirte que se intenta responsabilizar a los trabajadores por el déficit de la Caja y de reclamó a diputados y senadores a “estar a la altura de las circunstancias” y oponerse a un proyecto que implica recortar derechos previsionales ya adquiridos.

“Se busca responsabilizar a las y los trabajadores y sus derechos previsionales como causal de un déficit que no provocamos y que insiste en colocarnos como variable de ajuste”, sostuvieron desde Agmer y advirtieron que el Gobierno provincial procura “avanzar en despojarnos de tener jubilaciones dignas, que signifiquen el derecho al descanso y salud para las y los trabajadores, luego de haber aportado solidariamente a un sistema que es para todos y todas”.

“La Caja es de las y los trabajadores y no debe ser utilizada como ariete para un nuevo despojo. La hemos defendido en asambleas y congresos, en contundentes movilizaciones, desarrollando la Multisectorial, en unidad con todos los sectores. No vamos a ser cómplices ni permitir ninguna reforma que siempre significará pérdida de derecho para los trabajadores activos y jubilados”, enfatizaron en un duro documento.

“Sostenemos nuestro sistema solidario y generacional y, como es mandato de muchísimos de nuestros congresos, sostenemos la defensa irrestricta del 82 %, la movilidad y el cálculo del haber, la edad jubilatoria, y el sistema de pensiones”, señalaron luego desde Agmer.

Luego consideraron que “la discusión sobre el sistema previsional no se saca de una calculadora de Excel, es una discusión sobre el modelo de la sociedad, cómo se distribuye la riqueza, qué rol desempeña el Estado frente a la voracidad de una clase dominante insaciable”.

“El derecho al descanso, al ocio y a la reparación frente a una productividad que busca invertir aquello de ‘trabajar para vivir’ para hacerlo exactamente al revés: ‘vivir para trabajar’, donde el tiempo disponible sea solamente aquel necesario para que nuestros cuerpos sigan sirviendo a la necesidad del capital y no de los seres humanos, sus familias y sus seres queridos”, añadieron.

“No puede comprender, y hasta le indigna a la clase que nos gobierna, la jubilación con que cuentan nuestros docentes, trabajadores estatales y otros actores del sistema público y que ahora buscan escamotear bajo la forma de cálculos rebuscados, tramposos y distorsionados. Es el doble movimiento en estos tiempos de Milei y Frigerio: ubicarnos como blanco de sus políticas de ajuste brutal a la par que presentan los derechos como si fueran privilegios. Esta es la fotografía diseñada desde una inteligencia artificial. La gran estafa del presente”, remarcaron desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos.

"Estar a la altura"

Finalmente piden a los legisladores entrerrianos que deberán analizar el proyecto de reforma jubilatoria "estar a la altura de las circunstancias" y que "tengan la honorabilidad de oponerse al saqueo de nuestros aportes y al despojo de nuestras jubilaciones como derecho social”.

