Profundo pesar por la muerte de Dominga Ayala de Almada, la histórica "Madre Costera" entrerriana

La reconocida referente de la cultura ribereña entrerriana, Dominga Ayala de Almada, falleció a los 93 años. Su legado, profundamente ligado al río.

La cultura popular entrerriana está de luto. Este miércoles falleció a los 93 años Dominga Ayala de Almada, reconocida en toda la provincia como la “Madre Costera”, una figura emblemática de la identidad ribereña, defensora de las tradiciones litoraleñas y de la naturaleza.

Nacida en Colón, Dominga construyó una vida profundamente ligada al río, a la cultura costera y a las raíces entrerrianas. Su historia representa la memoria viva de generaciones enteras de familias ribereñas que hicieron del agua, la pesca y la solidaridad una forma de vida.

Siendo muy pequeña, se radicó junto a su familia en Puerto Sánchez, uno de los barrios con mayor identidad costera de Paraná. Allí forjó su historia y se convirtió con el paso de los años en un símbolo de la cultura popular entrerriana.

Su figura trascendió ampliamente las fronteras de la provincia gracias al vínculo que mantuvo con Linares Cardozo, uno de los máximos exponentes de la música litoraleña. El célebre compositor encontró en Dominga y en uno de sus hijos la inspiración para crear “Canción de Cuna Costera”, una obra emblemática del folclore argentino que logró emocionar a generaciones y que incluso trascendió las fronteras nacionales.

A lo largo de su vida, Dominga recibió múltiples premios y reconocimientos de municipios entrerrianos, del Gobierno provincial y también a nivel nacional, en homenaje a su compromiso con la preservación de la cultura costera y la defensa de los valores comunitarios. En 2021, en la ciudad de Crespo, donde residía en los últimos años, recibió un emotivo homenaje durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Su fallecimiento generó una profunda conmoción entre quienes compartieron su camino y valoraron su enorme legado humano y cultural. Uno de los mensajes más sentidos fue el del escritor, poeta y periodista entrerriano Roberto Romani, quien expresó públicamente su dolor por la partida de quien consideraba una figura esencial de la identidad costera.

A través de sus redes sociales, Roberto Romani escribió un mensaje cargado de emoción y memoria:

“Tristeza en la costa. Natividad Dominga Ayala de Almada ha fallecido este miércoles 17 de junio. Y todos sus amigos lloramos su partida”.