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Previo al partido de Argentina brindaron un solidario plato de comida

En la noche del martes un comercio de Concordia brindó una comida solidaria previo al partido de Argentina. Hubo filas de casi 100 metros.

17 de junio 2026 · 18:32hs
Numerosas personas se acercaron para llevarse un plato de comida caliente en la previa al partido de la Selección.

Numerosas personas se acercaron para llevarse un plato de comida caliente en la previa al partido de la Selección.

Mientras millones de argentinos viven la pasión de cada Mundial con la ilusión de ver triunfar a la Selección Argentina, en un rincón de Concordia hay personas que decidieron jugar otro partido: el de la solidaridad.

cena solidaria
Comida solidaria en Concordia.

Comida solidaria en Concordia.

Todo comenzó con una propuesta sencilla pero profundamente humana. La Parrilla Don Homerone abrió sus puertas para compartir comida caliente con quienes atraviesan momentos difíciles. Sin preguntas, sin requisitos y sin hacer sentir incómodo a nadie. Solo una mesa abierta y la convicción de que nadie debería pasar hambre. Casi una cuadra de cola se pudo apreciar en la previa al partido para que muchas personas vulnerables puedan llevarse un plato de comida caliente a sus hogares.

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Anya Taylor-Joy viste la celeste y blanca

Detrás de esta iniciativa aparece una inspiración especial: Homerito, el pequeño hijo de los dueños del local, cuya imagen acompaña cada convocatoria con un mensaje que resume el verdadero espíritu de la acción: “Compartir es una forma de dar amor”.

Con el paso de los días, la propuesta fue creciendo. En la previa del Mundial, la solidaridad sumó un nuevo capítulo. Además de la comida para vecinos y familias, el peluquero Matías Emanuel decidió aportar su trabajo ofreciendo cortes de pelo gratuitos para quienes más lo necesitan.

Acto solidario en Concordia

Así, una jornada que nació para compartir un plato de comida se transformó en una oportunidad para devolver dignidad, autoestima y esperanza. Porque a veces un corte de pelo puede significar una nueva oportunidad, y una comida caliente puede convertirse en el abrazo que alguien estaba necesitando.

Mientras el país se une detrás de una camiseta celeste y blanca, en Concordia un grupo de vecinos demuestra que los mayores triunfos no siempre se consiguen dentro de una cancha. Hay victorias silenciosas que se construyen con empatía, compromiso y amor por el prójimo.

Don Homerone no busca aplausos ni reconocimientos. Su objetivo es mucho más simple y valioso: que ninguna persona se sienta sola. Y en tiempos difíciles, ese gesto vale tanto como levantar una copa del mundo. Porque cuando la solidaridad entra en juego, todos ganan.

Argentina solidario Comida
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