Villaguay: se realizó la primera jornada de la Red de Escuelas Técnicas que Transforman

Con una asistencia superior al 90%, la Escuela de Educación Técnica N°1 Conrado Etchebarne de Villaguay, fue sede de la primera instancia presencial de la Red de Escuelas Técnicas que Transforman, una propuesta que convoca a escuelas técnicas y agrotécnicas de toda la provincia con el objetivo de fortalecer la gestión institucional, el liderazgo pedagógico y los procesos de mejora educativa.

La jornada reunió a más de 130 participantes entre rectores, vicerrectores, asesores pedagógicos e integrantes de equipos directivos. El programa es impulsado de manera conjunta por el Consejo General de Educación (CGE), la Fundación Banco Entre Ríos, el Banco Entre Ríos, las Fundaciones Grupo Petersen, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y Somos Red.

“Que muchos de ustedes hayan viajado varios kilómetros para estar acá, habla del compromiso educativo que tienen. La política educativa es importante pero para cambiar realidades tiene que haber personas, y ahí son ustedes los equipos directivos los que llevan a cabo decisiones concretas y ejecutan las políticas educativas que encaramos desde la provincia”, remarcó el presidente del CGE, Carlos Cuenca.

Asimismo, remarcó el crecimiento de la iniciativa y el rol estratégico de la modalidad. “En la primera etapa tuvimos 33 escuelas técnicas y hoy podemos tener todas las escuelas técnicas en este proceso de transformación. Estoy muy feliz de tener sentados al 90% de los directivos de las escuelas técnicas de la provincia. Creo que esta instancia es parte de brindarle herramientas al sistema educativo para poder transformar la vida de nuestros estudiantes. La escuela técnica cumple un rol sumamente estratégico porque está vinculada al sector socioproductivo, a la innovación y al empleo”, expresó.

“Valoramos el compromiso de esta alianza que nos permite focalizar esfuerzos en el fortalecimiento de la educación técnica. Los desafíos de nuestras escuelas y estudiantes en el mundo de hoy son enormes, y aquí estamos para seguir acompañando su crecimiento”, expresó la coordinadora general de Fundaciones Grupo Petersen, María Cecilia Hancevic.

Más expresiones del encuentro

“Esta es una alianza que como vienen diciendo está conformada por distintas instituciones que creemos y vamos a dar todo para que a este programa lo encuentren de valor. El foco va a estar puesto en esta red; este programa viene a aportar en lo que es la gestión estratégica, en lo que es el liderazgo educativo y la innovación educativa. Es enorme el protagonismo que tiene la escuela técnica en nuestra provincia. Desde nuestro lugar vamos a estar con la esperanza que esto sea un aporte importante para las escuelas”, remarcó la directora de Somos Red, Agustina Blanco.

Por su parte la directora departamental de Escuelas de Villaguay, Mónica David, remarcó la importancia del intercambio entre los actores educativos. “Esperemos que esta jornada de la modalidad técnico profesional sea un encuentro para el diálogo, que las miradas diferentes que podamos tener las pongamos en escena y que sea en beneficio de la educación de Entre Ríos”.

Además, estuvieron presentes la diputada provincial Susana Pérez; el Secretario de Producción y Empleo de la Municipalidad de Villaguay, Horacio Manzato y los vocales del Consejo General de Educación, Carla Duré, Mónica Masetto y Damián Schmidt; el subdirector de la Modalidad Técnico Profesional, Sergio De Vecchio; directores y coordinadores del CGE; y representantes de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), de la Fundación Banco Entre Ríos y de Somos Red.