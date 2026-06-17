Uruguay presentó en Paraná nuevos circuitos turísticos y beneficios económicos

Uruguay promocionó en Paraná nuevos circuitos por el litoral y ratificó descuentos en combustibles, hotelería y gastronomía para turistas argentinos.

Desde el Ministerio de Turismo de Uruguay destacaron que Entre Ríos constituye uno de los principales mercados emisores de turistas argentinos hacia el país vecino

El Ministerio de Turismo de Uruguay (Mintur) y las intendencias de Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano presentaron en Paraná una nueva propuesta turística destinada a captar visitantes de Entre Ríos durante la temporada de invierno y los próximos fines de semana largos.

La actividad reunió a agencias de viajes, operadores turísticos y medios de comunicación de la capital entrerriana. Además de la presentación de los destinos, se desarrolló una ronda de negocios con prestadores privados para impulsar la comercialización de paquetes de corta estadía bajo el concepto de "Escapadas".

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La iniciativa apunta a fortalecer el turismo regional y promover la desestacionalización de la actividad en el corredor fronterizo. Desde el Mintur destacaron que el litoral uruguayo cuenta con propuestas consolidadas para ser disfrutadas durante todo el año y que la cercanía geográfica favorece los viajes breves a través de los puentes internacionales.

Durante la presentación, la delegación uruguaya, integrada por Paula Morán, Marcelo Bruno y Serrana Díaz, remarcó la importancia de Entre Ríos como uno de los principales mercados emisores de turistas hacia Uruguay.

"Llegamos a Paraná con el objetivo de consolidar una propuesta de integración turística real. Queremos que el viajero de Entre Ríos sepa que, cruzando el río, encuentra una oferta diversa, segura y accesible para una escapada que lo va a sorprender", señalaron los representantes del Ministerio de Turismo.

Tres propuestas para recorrer el litoral uruguayo

La estrategia de promoción incluye tres circuitos integrados, diseñados según los diferentes perfiles de visitantes y los ingresos a través de los puentes internacionales de Concordia, Colón y Gualeguaychú.

El primero, denominado "Cruzar el tiempo y las tradiciones", propone un recorrido por el patrimonio histórico y cultural del litoral. Incluye al ex Frigorífico Anglo de Fray Bentos, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y conocido como la "Cocina del Mundo", además de atractivos de Mercedes, los entornos naturales de Guaviyú y la represa de Salto Grande.

La segunda propuesta, "Cruzar al relax y la naturaleza", está enfocada en el ecoturismo y el bienestar. El itinerario contempla espacios protegidos como los Montes del Queguay, las Termas de Almirón, reconocidas por ser las únicas de origen marino del país, y nuevas experiencias de astroturismo.

Por último, "Cruzar al lujo de la cercanía" está orientado a quienes buscan servicios de alta gama. Combina los complejos termales de Arapey y Daymán, propuestas gastronómicas vinculadas al aceite de oliva extra virgen, experiencias en estancias rurales y campos de golf de la región.

Un mercado estratégico

Desde el Ministerio de Turismo de Uruguay destacaron que Entre Ríos constituye uno de los principales mercados emisores de turistas argentinos hacia el país vecino. Según los datos oficiales más recientes, más de 386.000 entrerrianos visitaron Uruguay durante el último período relevado, generando un gasto superior a los 89 millones de dólares.

Los visitantes de Entre Ríos representan cerca del 18% del total de turistas internacionales que ingresan a Uruguay y registran una estadía promedio de cuatro noches, un comportamiento que se ajusta especialmente a las propuestas de escapadas y viajes de corta distancia.

Beneficios para turistas argentinos

La misión oficial también ratificó la continuidad de una serie de incentivos fiscales para turistas argentinos, vigentes hasta septiembre.

Entre ellos se encuentran un descuento del 24% en combustibles en estaciones de servicio ubicadas hasta 20 kilómetros de los pasos fronterizos terrestres, el IVA cero en hotelería para visitantes extranjeros y la devolución de nueve puntos del IVA en servicios gastronómicos y alquiler de vehículos abonados mediante tarjetas internacionales.

Además, continúa vigente el régimen de Tax Free para compras realizadas en comercios adheridos al programa.

La jornada concluyó con una ronda de negocios entre operadores turísticos uruguayos y agencias de viajes entrerrianas, con el objetivo de avanzar en la comercialización de paquetes turísticos especialmente diseñados para escapadas de fin de semana y temporadas de baja demanda.