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Según Unicef, la pobreza infantil bajó en Argentina al 42,3% en 2025

En 2025, según Unicef Argentina, la pobreza infantil bajó y se ubicó en el 42,3%. Así alcanzó su nivel más bajo desde el año 2018.

9 de junio 2026 · 18:17hs
Según Unicef

Según Unicef, la pobreza infantil bajó en Argentina al 42,3% en 2025.

En 2025, según Unicef Argentina, la pobreza infantil bajó y se ubicó en el 42,3%, alcanzando de esta forma su nivel más bajo desde el año 2018.

Los datos de Unicef

Unicef Argentina detalló en un informe titulado Pobreza monetaria y privaciones vinculadas a derechos en niñas y niños que 5,1 millones de niñas, niños y adolescentes hasta finales del 2025 vivían en hogares pobres, en relación con los 6,3 millones del 2024.

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Los datos de la organización corresponden al segundo semestre del año 2025 e indican que cuatro de cada 10 niñas, niños y adolescentes en Argentina, es decir, el 42,3% viven en hogares pobres y el 9,4% se encuentra en situación de indigencia, según dio a conocer Unicef de acuerdo al informe realizado con datos oficiales.

Asimismo, advierten que la tendencia a la baja de los valores respecto al mismo período del 2024, para el primer semestre del actual 2026 podría cambiar y prevén un aumento del cercano al 44,4% de la pobreza infantil.

En este punto, tanto el avance de los ingresos de las familias como las canastas básicas, el mercado laboral y las transferencias sociales son factores determinantes que explicarían el posible cambio, de manera parcial, de la tendencia en baja observada durante el último tiempo.

De los 5,1 millones, el 1,1% están en situación de indigencia y la cifra bajó respecto del segundo semestre de 2024 al 52,7%.

Otros datos a tener en cuenta

Además, expone que la desigualdad educativa marca la brecha social y en hogares donde la educación es baja, la pobreza llega al 68% y sube al 74,8% cuando el adulto de referencia está desocupado.

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También el informe de Unicef Argentina marca que cuando el hogar es sostenido únicamente por una mujer, la pobreza infantil afecta al 52,8%.

Por otro lado, marca que siete de cada 10 hogares con niños, niñas y adolescentes alguna vez recurrieron a alguna manera de ayuda para tener ingresos. Entre ellas figuran el endeudamiento, venta de pertenencias y fiado, entre otras.

Otro de los datos alarmantes es que el 42,8% de chicas y chicos presenta, al menos, una privación no monetaria. Entre ellas se enumeran: vivienda, saneamiento, agua, hábitat, educación o protección social.

En otro punto de análisis dice que la indigencia en chicos y chicas sería seis puntos mayor si no existieran las transferencias monetarias.

Por último, la investigación corroboró que la pobreza afecta con mayor peso e intensidad a niñas, niños y adolescentes que al resto de la población. Así, mientras que la pobreza general fue del 28,2% en el segundo semestre de 2025, en niñas, niños y adolescentes se ubicó en el 42,3% y la misma brecha se dio en la indigencia con el 6,3% en la población total y el 9,4% en menores de edad.

Tales datos hicieron que Unicef alerte por nuevas subas en sus proyecciones para el primer semestre de este 2026, ya que la recuperación no llega a consolidarse.

Unicef pobreza infantil Argentina
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