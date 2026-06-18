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Argentina se convierte en el primer país del mundo en aprobar una nueva tecnología herbicida

Se trata del primer herbicida selectivo a nivel mundial para controlar malezas gramíneas resistentes en soja y algodón en casi 40 años.

18 de junio 2026 · 13:58hs
Argentina se convierte en el primer país del mundo en aprobar una nueva tecnología herbicida

Argentina se convierte en el primer país del mundo en aprobar una nueva tecnología herbicida

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que Argentina se convirtió en el primer país del mundo en aprobar una nueva tecnología para el control de malezas gramíneas resistentes a los herbicidas comunes, producto que ofrece una solución urgente para productores que hoy trabajan con herramientas que son cada vez menos efectivas.

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Las malezas resistentes son una gran amenaza para los productores porque no solo sobreviven a los herbicidas comunes sino que además compiten con los propios cultivos por nutrientes, luz solar y agua. Asimismo, actúan como puentes para todo tipo de plagas, hongos, virus y bacterias, por lo que pueden reducir fuertemente los rendimientos de los cultivos.

Numerosas personas se acercaron para llevarse un plato de comida caliente en la previa al partido de la Selección.

Previo al partido de Argentina brindaron un solidario plato de comida

El Banco Mundial aprobó un paquete de financiamiento para Argentina.

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Cultivos

En ese sentido, esta nueva tecnología está diseñada para controlar a esas malezas gramíneas resistentes en cultivos clave como soja y algodón; y en aplicaciones pre siembra, en cereales y maíz. El ingrediente activo del producto (la molécula) fue aprobado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) el 15 de diciembre de 2025, su formulación en tanto en abril 2026 y fue lanzado oficialmente al mercado en junio de este año.

Cabe destacar que Argentina –tercer productor mundial de soja– está entre los mercados agrícolas más innovadores del mundo, con productores que suelen ser los primeros a nivel global en adoptar tecnologías agrícolas de vanguardia.

Argentina malezas herbicidas cultivos
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