Con un gol de Messi, Argentina goleó a Islandia en su último amistoso antes del Mundial 2026

La Pulga disputó los últimos 21 minutos y cambió la ecuación porque anotó el 2-0 y participó en el último gol de Thiago Almada. Fue 3 a 0 para Argentina.

El Colo Barco marcó el primer gol de Argentina.

La Selección Argentina ganó bien y llega de buena manera al Mundial.

La Selección Argentina derrotó 3-0 a Islandia en el estadio Jordan-Hare de Alabama en Estados Unidos en el último amistoso preparatorio al Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni cerró una buena actuación y culminó estos duelos con un saldo invicto de dos triunfos consecutivos, luego del 2-0 a Honduras en Texas.

Luego de un intento elevado de Mikael Ellertsson en el área chica, la Albiceleste asumió el dominio del encuentro para evitar más sustos en el arco de Gerónimo Rulli y rompió la paridad a los siete minutos con una volea de Valentín Barco desde afuera del área. El Colo marcó su primer gol en cuatro partidos con la camiseta nacional y sumó su segunda titularidad consecutiva después de ser titular ante los hondureños.

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Ya en el complemento, Scaloni modificó la mitad del equipo, pero la idea no se trastocó. Los dos disparos al palo de Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez fueron una muestra de eso, pero el ingreso de Lionel Messi fue vital para modificar la ecuación. En la primera pelota que tocó, dejó mano a mano al Toro, a quien le cometieron penal y el 10 se hizo cargo de la pena máxima para sellar el 2-0. Ya sobre el final, la Pulga volvió a frotar la lámpara para combinarse con Rodrigo De Paul y el Motorcito asistió a Thiago Almada para el 3-0 final.

El campeón del mundo iniciará la defensa de la corona el próximo martes 16 de junio desde las 22 (hora argentina) contra Argelia en el Kansas City Stadium. El lunes 22 chocará con Austria a partir de las 14 en el Dallas Stadium y terminará la primera fase el sábado 27 desde las 23 ante Jordania en el mismo recinto.

Minuto a minuto

93 minutos: Islandia tuvo la última jugada del partido

Uno de los atacantes europeos realizó un cabezazo fallido en el área chica.

86 MINUTOS: ¡GOLAZO DE ARGENTINA!

Thiago Almada aprovechó una sociedad entre Lionel Messi y Rodrigo De Paul para mandar un pase del Motorcito a la red.

82 minutos: se tachan los segundos para la victoria de Argentina

La Celeste y Blanca controla el duelo sin mayores sobresaltos.

71 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!

Lionel Messi selló el 2-0 en Alabama con una definición al palo izquierdo de Elías Ólafsson.

70 MINUTOS: ¡PENAL PARA ARGENTINA!

En la primera pelota que tocó, Lionel Messi dejó mano a mano a Lautaro Martínez, quien sufrió una falta en el área y el árbitro sancionó la pena máxima.

69 MINUTOS: ¡ENTRÓ MESSI!

La Pulga tomó el lugar de Giuliano Simeone, mientras que Gonzalo Montiel entró por Agustín Giay.

65 MINUTOS: ¡OTRO PALO EVITÓ EL GRITO DE LAUTARO!

Martínez se acomodó en el área y ensayó un derechazo estrellado en el mismo caño que Mac Allister.

61 MINUTOS: ¡EL PALO LE NEGÓ EL GOL A MAC ALLISTER!

El volante de Liverpool recibió un pase aéreo de Lautaro Martínez y resolvió de primera con una ejecución rechazada por el caño izquierdo.

60 minutos: respondió Islandia

Hakon Arnar Haraldsson se combinó con Orri Óskarsson y sacudió un zurdazo que salió cerca del palo izquierdo de Rulli.

58 minutos: doble cambio en Argentina

Nicolás González por Nicolás Otamendi y Thiago Almada por Nico Paz.

56 minutos: Lautaro Martínez no pudo empujar la pelota a la red

El Toro no alcanzó a desviar un potente pase de Nico Paz en el área.

52 minutos: Argentina aceleró y estuvo cerca del segundo gol

Giuliano Simeone pisó el área, mandó un centro a baja altura y Enzo Fernández se quedó sin ángulo para ensayar un remate posterior al control.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Cinco cambios en Argentina: Enzo Fernández, Cuti Romero, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez por Valentín Barco, Lisandro Martínez, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y José López.

43 minutos: apareció Gerónimo Rulli

El arquero de Argentina contuvo sin dar rebote un intento de Ísak Bergmann Jóhannesson desde afuera del área.

40 minutos: Nico Paz tuvo la suya

El joven del Como de Italia quedó mano a mano contra Elías Rafn Ólafsson y estrelló un tiro en el pecho del arquero para que la pelota termine en un córner.

39 minutos: Argentina sacó el partido del letargo

Giuliano Simeone aprovechó una combinación entre Lisandro Martínez y Valentín Barco para finalizar un ataque en el área con un derechazo a las manos del arquero islan

32 minutos: todavía no arranca el partido después de la pausa de hidratación

Se trata de un tramo sin ataques en las áreas y ambos equipos se reparten la pelota sin lastimarse mutuamente.

22 minutos: Argentina asume la iniciativa ante un estático rival

Luego del susto inicial, la Celeste y Blanca maneja la pelota sin complicaciones en Alabama, aunque sin llegadas claras al arco. Recién se destacó un tiro libre desviado de Nico Paz.

11 minutos: Simeone acarició el segundo gol

Una pérdida de Islandia inició una rápida transición Albiceleste finalizada con un disparo del hijo del Cholo despejado por el arquero. El rebote le quedó a José López, pero la jugada no pasó a mayores.

7 MINUTOS: ¡GOLAZO DE ARGENTINA!

Tras una serie de rebotes en el área, Valentín Barco sacó un tremendo remate a distancia con la cara externa del botín derecho que se metió contra uno de los palos de Elías Rafn Ólafsson.

8 MINUTOS: ¡GOLAZO DE ARGENTINA!

Tras una serie de rebotes en el área, Valentín Barco sacó un tremendo remate con la cara externa del botín derecho que se metió contra uno de los palos de Elías Rafn Ólafsson.

3 minutos: Islandia estuvo a centímetros del primer gol

Albert Gudmundsson le enganchó a Agustín Giay en el vértice izquierdo del área y lanzó un centro a la carrera para Mikael Ellertsson, quien mandó la pelota por encima del travesaño.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

¡SALIERON LOS EQUIPOS A LA CANCHA!

Ya se viene el amistoso entre Argentina e Islandia.

Las formaciones de la Selección Argentina e Islandia

Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Nico Paz, José Flaco López y Giuliano Simeone. DT: Lionel Scaloni.

Islandia: Elías Rafn Ólafsson; Logi Tómasson, Daníel Leó Grétarsson, Gudlaugur Victor Pálsson, Hákon Arnar Haraldsson, Ísak Bergmann Jóhannesson, Orri Steinn Óskarsson, Albert Gudmunsson, Andri Fannar Baldursson, Mikael Egill Ellertsson y Hordur Björgvin Magnússon. DT: Arnar Gunnlaugsson.