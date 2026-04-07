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Presentaron un proyecto en rechazo a la política provincial de salud mental

El Bloque oficialista del Concejo Deliberante paranaense presentó un proyecto de Comunicación en rechazo a la política provincial de salud mental.

7 de abril 2026 · 13:43hs
Presentaron un proyecto en rechazo a la política provincial de salud mental

Presentaron un proyecto en rechazo a la política provincial de salud mental

Durante la tercera sesión ordinaria de este año, el concejal Emiliano Gómez Tutau (Más para Entre Ríos) presentó un proyecto para manifestar su preocupación y rechazo a la herramienta denominada “ORI”, la cual se propone como un agente digital de inteligencia artificial creado por el Gobierno de Entre Ríos para acompañar a familias y docentes en el cuidado de adolescentes.

“Quiero enmarcar esta presentación en el Día Mundial de la Salud, que se conmemora hoy 7 de abril, ya que para nosotros esta situación que vive hoy la Argentina y sobre todo la provincia de Entre Ríos, en materia de salud mental, es una grave crisis estructural que requiere de políticas y de mensajes desde la política y desde el Estado que sean contundentes y claros, que orienten los incentivos de inversión en las estructuras de salud pública que tenemos, en los agentes de salud y en los profesionales de la salud”, reflexionó Gómez Tutau en la sesión del Concejo Deliberante de Paraná.

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ORI Aplicación IA Inteligencia Artificial Salud Mental (2)

Proyecto "in voce"

Y añadió: “Ahí tiene que estar la inversión y la fortaleza de los mensajes del Estado ante una crisis estructural que está viviendo la Argentina, donde una persona cada dos horas quiere suicidarse, mientras que en Entre Ríos la tasa de suicidios es de 9.5 cada 100.000 habitantes. Sumado al gran consumo que hay de las apuestas online y al consumo problemático”.

“No puede ser una herramienta digital una respuesta del Estado provincial, con toda la espectacularidad que se hizo, o un mensaje para llevar calma a las familias entrerrianas”, señaló.

Respecto al proyecto, que fue derivado a la Comisión de Legislación, dijo que el “proyecto de comunicación está de manifiesto el respaldo del Colegio de Psicólogos, trabajadores sociales y organismos internacionales a esta situación que hoy expresamos”.

“Manifestamos nuestra preocupación ante esta herramienta presentada por el Estado provincial, que orienta simbólicamente de forma errónea la asignación de recursos estratégicos para afrontar esta situación”, concluyó.

Seguidamente, la concejala Rosana Toso (Juntos por Entre Ríos) hizo uso de la palabra para aclarar que “la Inteligencia Artificial” no reemplaza lo humano y que esta iniciativa del gobierno provincial no pretende ser “una solución a la problemática de salud mental”, sino que “es una herramienta que puede ayudar, no a pacientes, sino a padres y a docentes para que puedan orientar y que sepan cómo reaccionar ante una situación compleja, y que también sepan cómo pedir ayuda”.

“Esta herramienta no reemplaza la ayuda profesional, la deriva, de hecho lo dice en cada conversación, no es un Chatgpt, es un sistema cerrado y vertical, solo responde en base a protocolos oficiales del Ministerio de Salud, del Consejo General de Educación, del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) y el Ministerio de Desarrollo Humano, no está improvisado”, afirmó Toso.

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Declaraciones de Interés

En la oportunidad se aprobaron dos declaraciones de Interés, por la primera de ellas se destacan las actividades de concientización y visibilización que se realicen en el marco del “Día Mundial del Parkinson”, el día 11 de abril, impulsadas por el “Grupo Entrerriano de Parkinson”.

Mientras que por el restante se reconoce el trabajo realizado por la editorial “Equipo Azul” en la elaboración del juego de mesa educativo “Antártida Argentina, Misión Soberana”.

Proyecto Concejo Deliberante Paraná Salud mental interés
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