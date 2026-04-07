Salud: caída histórica en vacunación y regreso de enfermedades prevenibles

La falta de políticas públicas de Salud provoca una caída histórica en la vacunación y el regreso de enfermedades prevenibles

La falta de políticas públicas de Salud provoca una caída histórica en la vacunación y el regreso de enfermedades prevenibles

La falta de políticas públicas de Salud provoca una caída histórica en la vacunación y el regreso de enfermedades prevenibles

La falta de políticas públicas de Salud provoca una caída histórica en la vacunación y el regreso de enfermedades prevenibles

La falta de políticas públicas de Salud provoca una caída histórica en la vacunación y el regreso de enfermedades prevenibles

La falta de políticas públicas de Salud provoca una caída histórica en la vacunación y el regreso de enfermedades prevenibles

Un informe reciente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y diversas autoridades sanitarias advierten sobre una crisis epidemiológica en Argentina debido a la caída histórica en las tasas de vacunación. El descenso en las coberturas, que en ningún caso alcanzan el nivel óptimo de seguridad, ha provocado la reaparición de enfermedades prevenibles como el sarampión y la tos convulsa, además de la propagación de una variante de gripe altamente contagiosa.

Expertos y ministros provinciales denuncian una falta de suministro de dosis por parte del Gobierno nacional, lo que vulnera el cumplimiento de las leyes de salud pública y desprotege a los grupos de riesgo. Este escenario se ve agravado por factores socioeconómicos, la ausencia de campañas de comunicación efectivas y barreras logísticas que impiden el acceso a la inmunización. Ante la falta de insumos básicos y el retiro del Estado en materia de prevención, el sistema sanitario enfrenta un riesgo inminente de colapso y un aumento de muertes evitables de cara al invierno.

La ausencia de campañas sostenidas de vacunación, el recorte en el envío de dosis por parte del Gobierno nacional y el debilitamiento de la estructura sanitaria han llevado al país a su nivel de cobertura más bajo. Especialistas advierten sobre brotes de sarampión, coqueluche y una "súper gripe" en un sistema público ya sobreexigido.

Embed ❌Las enfermedades prevenibles y las infecciones se controlan con conciencia y con información. Las políticas sanitarias definen la salud de la población. pic.twitter.com/W2ZDjYd1wi — CELS (@CELS_Argentina) April 1, 2026

Escenario crítico

Argentina enfrenta un escenario epidemiológico crítico que pone en riesgo décadas de avances en salud pública. Según un reciente informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el país atraviesa una caída sostenida en las coberturas de vacunación que ya tiene un impacto sanitario tangible: la reaparición de enfermedades que eran prevenibles.

Desde 2015, los niveles de inmunización vienen en descenso, pero tras la pandemia de COVID-19, no se ha logrado una recuperación, dejando a ninguna vacuna del calendario nacional por encima del 95% de cobertura, el umbral mínimo necesario para evitar brotes y garantizar la inmunidad colectiva.

Esta situación es calificada por especialistas como Alejandra Gaiano, de la Sociedad Argentina de Infectología, como "la peor cobertura de la historia en Argentina".

El retroceso no es un fenómeno aislado, sino que está directamente vinculado a la falta de políticas públicas sostenidas, campañas de comunicación débiles y un contexto social restrictivo donde ocho de cada diez familias perciben un retiro del Estado en materia de salud.

casos tos convulsa coqueluche vacunación 1

El impacto en la infancia

os datos revelados por el CELS y autoridades sanitarias provinciales son alarmantes, especialmente en la población infantil. En 2023, menos del 74% de los niños completó el esquema contra la polio, y para 2024, solo el 46,7% de los menores de 5 años recibió el refuerzo de la vacuna triple viral.

Este déficit ya se traduce en consecuencias epidemiológicas graves: en la región, los casos de sarampión se multiplicaron por 32 en 2025, afectando mayoritariamente a personas no vacunadas, mientras Argentina ya registra casos confirmados y alertas vigentes.

Asimismo, el coqueluche (tos convulsa) ha mostrado un incremento dramático del 400%, registrando 1.191 casos y 11 muertes infantiles durante 2025, principalmente en bebés que no contaban con la inmunización correspondiente.

A esto se suma un aumento del 250% en los casos de hepatitis A, otra enfermedad que se creía bajo control mediante la vacunación obligatoria.

Sarampión vacunas vacunación triple viral.jpg

Desabastecimiento y falta de logística

El núcleo de la crisis actual reside en la interrupción de la cadena de suministro por parte del Estado nacional.

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, denunció formalmente que la Nación ha dejado de cumplir con la Ley 27.491, la cual obliga al Estado nacional a garantizar la compra, distribución y logística de todas las vacunas del calendario oficial. Según el ministro, la Provincia de Buenos Aires recibe hoy entre el 30% y el 60% de las dosis necesarias, existiendo faltantes totales en vacunas críticas como la del Virus del Papiloma Humano (VPH) y el esquema pediátrico de COVID. En el caso de la triple viral, el envío alcanzó apenas el 50% de lo requerido, a pesar del contexto de brotes regionales. Esta falta de suministros se ha expandido a otras provincias:

Jujuy: Advierte que la Nación no envía dosis suficientes, aumentando la vulnerabilidad regional.

Advierte que la Nación no envía dosis suficientes, aumentando la vulnerabilidad regional. La Pampa: Centros de salud reportan disponibilidad nula de ciertos esquemas.

Centros de salud reportan disponibilidad nula de ciertos esquemas. Chubut: Denuncia faltantes crónicos de dosis antigripales para adultos.

Vacuna antigripal Entre Ríos Vacunación.jpg

Alerta por la "Súper Gripe" y el colapso invernal

Con la llegada del invierno, la preocupación se centra en la circulación de una variante más contagiosa de influenza A (H3N2), conocida como subclado K o "súper gripe". Esta variante ya ha causado estragos en el hemisferio norte, provocando millones de contagios y miles de hospitalizaciones en países como Estados Unidos y Canadá.

El 20 de enero de 2025 se confirmó la primera muerte por esta variante en Mendoza, un hombre de 74 años. La cobertura de vacunación entre los infectados es de apenas el 21%, lo que anticipa una presión hospitalaria insostenible para los próximos meses. Actualmente, en la Provincia de Buenos Aires, el 56% de los niños aún no ha recibido la dosis antigripal debido a que la Nación solo ha entregado el 22% de las vacunas destinadas a adultos y sectores de riesgo.

La gripe causa más de 5.000 muertes por año en Argentina y ese número podría aumentar, y el sistema público está absorbiendo incluso a personas con obra social que no encuentran respuesta en el sector privado, lo que degrada la calidad de atención general.

Sarampión Entre Ríos Vacunación alerta

Debilitamiento institucional y riesgos futuros

El escenario se agrava por cambios estructurales que limitan la capacidad de respuesta técnica del país. Sociedades científicas han cuestionado la reforma de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), que perdió su autonomía al quedar subordinada administrativamente a la estructura que debe asesorar.

Además, la decisión del Gobierno nacional de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido señalada como un error estratégico que deja a Argentina fuera de los principales ámbitos de vigilancia epidemiológica y debates técnicos internacionales.Ante la falta de respuestas, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no descarta avanzar en la judicialización de la política sanitaria para obligar al cumplimiento de la ley de vacunas.

Mientras tanto, la combinación de crisis económica, barreras de acceso —como horarios limitados en vacunatorios— y la proliferación de mitos sobre la seguridad de las vacunas continúa minando la salud colectiva.

La advertencia de los expertos es clara: si el Estado no retoma su rol garante en la prevención, el país enfrentará no solo una crisis de insumos, sino una tragedia sanitaria evitable marcada por el retorno de enfermedades que la ciencia ya había logrado vencer.