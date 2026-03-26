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ORI, la nueva IA sobre salud mental de adolescentes para padres y docentes de Entre Ríos

El gobierno provincial lanzó la herramienta tecnológica para orientar ante problemas como pantallas, grooming, identidad sexual, depresión, suicidio y bullying, entre otras

26 de marzo 2026 · 14:37hs
ORI, la nueva IA sobre salud mental de adolescentes para padres y docentes de Entre Ríos

ORI, la nueva IA sobre salud mental de adolescentes para padres y docentes de Entre Ríos

El gobierno de Entre Ríos presentó este jueves ORI, un agente de inteligencia artificial orientado a brindar acompañamiento e información sobre salud mental en adolescentes. La herramienta estará disponible dentro de la plataforma Mi Entre Ríos y está pensada principalmente para padres, madres y docentes que necesiten orientación para detectar y abordar señales de alerta.

El lanzamiento se realizó en el Mirador TEC, en la ciudad de Paraná, encabezado por la vicegobernadora Alicia Aluani y con la participación del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, el presidente de la Cámara de Diputados Gustavo Hein, el ministro de Salud Daniel Blanzaco y el secretario de Modernización, Emanuel Gainza.

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Chat conversacional

ORI funciona como un chat conversacional diseñado para brindar orientación (de allí su nombre) ante situaciones cotidianas vinculadas a la escuela, los vínculos, las emociones, la convivencia, la salud mental integral y la detección temprana de señales de malestar en adolescentes.

Durante la presentación, la vicegobernadora Aluani agradeció a todo el equipo que trabajó para concretar esta herramienta y destacó la “decisión política” del gobierno provincial de Rogelio Frigerio. “Nos hicimos cargo, no miramos hacia otro lado, porque durante mucho tiempo este tema se silenció”, afirmó. La mandataria consideró: “En Entre Ríos la salud mental lamentablemente nos duele, muchos adolescentes están pasando un mal momento, hay muchas familias, docentes y profesionales de la salud que, literalmente, no saben por dónde comenzar. Mirar hacia atrás no nos resolvió nada, tampoco el silencio nos ayudó. Pero hay algo que sabemos: asistir y acompañar a tiempo es la forma que tenemos para poder ayudar”, aseveró.

Herramienta práctica

Pantallas, grooming, identidad sexual, depresión, suicidio y bullying son algunas de las situaciones frente a las cuales madres, padres y docentes no siempre cuentan con información clara o herramientas prácticas para actuar. En ese marco, el Gobierno de Entre Ríos presentó ORI, una herramienta innovadora que funciona como un chat conversacional diseñado para brindar orientación ante situaciones cotidianas vinculadas a la escuela, los vínculos, las emociones, la convivencia, la salud mental integral y la detección temprana de señales de malestar en adolescentes.

La iniciativa fue impulsada y desarrollada de manera transdisciplinaria entre los ministerios de Desarrollo Humano y de Salud, el Consejo General de Educación (CGE) y la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación.

Durante el acto de lanzamiento, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, agradeció especialmente a los profesionales que durante meses trabajaron en el desarrollo de los contenidos con los que se entrenó la herramienta y subrayó que "esta iniciativa demuestra que la tecnología puede ponerse al servicio de quienes cuidan a los adolescentes, brindándoles información y orientación para comprender mejor lo que les ocurre y actuar a tiempo ante situaciones complejas de salud mental". En ese sentido, remarcó que "la salud mental es un tema que no podemos charlar en voz baja: hay que hablar en voz alta y ponerlo sobre la mesa de todos los entrerrianos".

En tanto, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, señaló que la herramienta "fue trabajada de manera interdisciplinaria y brinda una orientación inicial para poder actuar a tiempo. No reemplaza a los profesionales ni a los equipos de salud, sino que funciona como un apoyo en información y contención. Cuando detecta situaciones que requieren intervención especializada, deriva a la Línea 135, destinada a la atención de crisis de salud mental".

ORI no es un chat GPT más

A su turno, el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, explicó que ORI "no es una inteligencia artificial genérica ni una herramienta basada en información abierta de internet, sino una solución diseñada específicamente para la realidad entrerriana y entrenada con protocolos institucionales de la provincia".

El funcionario remarcó que, a diferencia de otros sistemas conversacionales, ORI no interactúa con adolescentes ni reemplaza la intervención profesional, sino que fue concebida para acompañar a quienes tienen responsabilidades de cuidado. "Su objetivo es brindar orientación inicial, información confiable y criterios claros de actuación ante situaciones sensibles, para que padres y docentes puedan entender lo que está pasando y saber cómo proceder", señaló.

La herramienta fue desarrollada de manera conjunta por distintas áreas del gobierno provincial, entrenada sobre marcos y guías institucionales vigentes en Entre Ríos y validada por equipos técnicos y profesionales antes de su puesta en funcionamiento.

ORI cuenta con dos versiones: ORI Familias, orientada a madres, padres, abuelos, tutores y referentes de cuidado; y ORI Docentes, diseñada para acompañar a equipos escolares con estrategias, recursos y pautas de acción ante distintas situaciones, sin reemplazar la atención profesional ni los canales de emergencia.

Para acceder a la herramienta, se debe ingresar a través de Mi Entre Ríos.

Participaron de la presentación el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca; la presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Clarisa Sack; el titular del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), Diego Vélez; el director general de Salud Mental, Esteban Dávila, entre otros funcionarios del gobierno provincial.

ORI Salud mental adolescentes Entre Ríos
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