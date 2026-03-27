Salud Mental: cuestionan la APP ORI por falta de consulta a profesionales

Psicólogos advirteron que la puesta en marcha de la aplicación de hizo sin instancias de consulta ni participación de especialistas del sector de salud mental

Psicólogos advirteron que la puesta en marcha de la aplicación de hizo sin instancias de consulta ni participación de especialistas del sector de salud mental

Psicólogos advirteron que la puesta en marcha de la aplicación de hizo sin instancias de consulta ni participación de especialistas del sector de salud mental

Psicólogos advirteron que la puesta en marcha de la aplicación de hizo sin instancias de consulta ni participación de especialistas del sector de salud mental

Desde el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos se expresó su preocupación por la implementación de ORI, la aplicación de inteligencia artificial orientada al abordaje de situaciones de crisis y vulnerabilidad en salud mental que fue presentada este jueves por el Gobierno provincial. Se advirtió que la iniciativa se puso en marcha sin instancias de consulta ni participación de especialistas del sector.

El Colegio señaló que tomó conocimiento de la herramienta “a través de medios públicos” y no por canales formales, lo que calificaron como “sorpresivo”. En ese sentido, anticipó que solicitará una reunión con las autoridades para acceder a información detallada sobre el diseño, alcances y criterios de intervención de la aplicación.

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La entidad reconoció que la inteligencia artificial puede ser una herramienta complementaria en determinados contextos, pero remarcaron que “en ningún caso puede sustituir el trabajo terapéutico ni el abordaje interdisciplinario llevado adelante por profesionales formados”.

Si bien sostuvo que las herramientas tecnológicas pueden ofrecer respuestas rápidas y ampliar el acceso, advirtió que presentan limitaciones relevantes en dimensiones clave como la contención subjetiva, la comprensión emocional y la toma de decisiones clínicas fundamentadas.

Adelantó que solicitará formalmente precisiones sobre los marcos éticos de la aplicación, los niveles de supervisión profesional y los protocolos de actuación ante situaciones críticas.

ori entre ríos ia

El comunicado

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En el día de la fecha se ha tomado conocimiento, a través de medios públicos, de la implementación de una herramienta de inteligencia artificial orientada al abordaje de situaciones de crisis y vulnerabilidad.

Al respecto, se señala que la iniciativa ha resultado sorpresiva para esta institución, ya que no se contó con instancias de consulta ni convocatoria para asesoramiento especializado, habiendo tomado conocimiento por vías no institucionales.

Desde este Colegio profesional se reconoce que la inteligencia artificial puede constituir una herramienta complementaria de utilidad en determinados contextos. No obstante, se reafirma que en ningún caso puede sustituir el trabajo terapéutico ni el abordaje interdisciplinario llevado adelante por profesionales formados.

El vínculo terapéutico integral implica una construcción situada, ética y profundamente humana, basada en la escucha activa, la empatía, la singularidad de cada sujeto y la formación clínica específica. Estas dimensiones resultan irremplazables, especialmente en situaciones de alta complejidad como las crisis en salud mental.

ORI Aplicación IA Inteligencia Artificial Salud Mental (1)

En este sentido, si bien las herramientas tecnológicas pueden ofrecer respuestas ágiles y ampliar el acceso, presentan limitaciones sustantivas en aspectos centrales como la contención subjetiva, la comprensión emocional y la toma de decisiones clínicas fundamentadas.

En este marco, se solicitará formalmente a las autoridades competentes una reunión a fin de conocer en profundidad el diseño de la herramienta, sus alcances, limitaciones, criterios de intervención en situaciones de crisis, así como los marcos éticos y niveles de supervisión profesional implicados.

Asimismo, resulta imprescindible situar esta discusión en el contexto actual de los sistemas de salud, caracterizado por la necesidad de fortalecer los dispositivos de atención en territorio y de mejorar las condiciones para el ejercicio profesional. En este sentido, se destaca la importancia urgente de consolidar el trabajo presencial de equipos interdisciplinarios, como componente insustituible en el abordaje integral de la salud mental.

Finalmente, este Colegio reafirma su compromiso con la promoción de políticas públicas basadas en evidencia, con perspectiva de derechos y con el fortalecimiento de instancias de formación continua en problemáticas complejas, entre ellas las vinculadas a situaciones de crisis y conductas suicidas.