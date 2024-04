Paro de colectivos: choferes acamparán hasta tener respuestas

"Queremos que se termine esa disputa de que la empresa dice que no puede pagar los sueldos porque la Municipalidad le debe plata. Nosotros estamos en el medio de todo esto, tanto los choferes como los usuarios" , indicó a UNO Juan José Britos, secretario General de UTA Entre Ríos y agregó: "Vamos a hacer una carpa y mantendremos las medidas de fuerza. Acamparemos aquí en el depósito y nos mantendremos hasta recibir una respuesta afirmativa" .

Por su parte Gustavo Berón, secretario Adjunto de UTA, indicó: "No tenemos nada, estamos como estuvimos desde el primer día que se hizo la asamblea el lunes por la noche". El dirigente instó a la intendenta, Rosario Romero, a mantener una reunión con los choferes y apuntó: "Lo que quiero es que la intendenta o alguien se ponga y diga 'vamos a solucionar este problema'. Ella sale a decir que nosotros tenemos un sueldo excesivo, sale a pegarnos a los trabajadores y enfrentarnos entre nosotros, pero no la veo que haga algo. Quiero tener una reunión y preguntarle a la intendenta qué es lo que quiere del transporte, porque así no se puede seguir".

Paro choferes UTA ERSA Paraná.jpg Foto: UNO/Fedra Venturini

"La empresa nos debe sueldo, aportes sindicales, obra social, cuotas alimentarias que se nos descuentan. Esto ya no da para más. Queremos saber qué es lo que va a decidir la intendenta con el transporte", insistió Berón, "para llevarle una tranquilidad a los trabajadores y decirnos 'va a pasar esto'".