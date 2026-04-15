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Paraná: vecinos de calle Galán denuncian abandono y riesgo por socavones

Vecinos de Paraná reclaman obras urgentes en desagües y advierten que la erosión ya pone en riesgo una vivienda.

15 de abril 2026 · 20:56hs
Vecinos de calle Galán ante un nuevo reclamo al municipio de Paraná.

Foto: Erika Erbetta

Vecinos de calle Galán ante un nuevo reclamo al municipio de Paraná.

Tras la lluvia de este miércoles un grupo de vecinos de la zona final de calle Galán, en la ciudad de Paraná, volvió a alzar la voz para visibilizar una problemática que, aseguran, lleva sin respuestas concretas por parte del Estado. La falta de mantenimiento en el sistema de desagües y el deterioro progresivo de la calzada derivaron en una situación crítica que hoy pone en riesgo viviendas.

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Según relataron, los reclamos se han reiterado a lo largo de distintas gestiones municipales sin obtener definitivas. “Pagamos nuestros impuestos como corresponde, pero no vemos reflejado ese aporte en servicios básicos ni en obras esenciales para nuestra seguridad”, expresaron.

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La situación se agrava con cada lluvia. La acumulación de agua y la falta de obras de escurrimiento generaron socavones de gran magnitud, provocando incluso la desaparición de parte de la calle. Actualmente, el avance de la erosión representa un peligro inminente: una vivienda se encuentra amenazada por el desmoronamiento del terreno.

Ante la ausencia de intervención oficial, los propios vecinos han intentado realizar arreglos provisorios con recursos propios para poder sobrellevar la problemática. Sin embargo, advierten que estas soluciones ya no son suficientes frente a la gravedad del escenario.

En este contexto, exigen una respuesta urgente y definitiva por parte de las autoridades. “No se trata solo de arreglar una calle, sino de garantizar la seguridad y la calidad de vida de quienes vivimos aquí”, remarcaron.

La situación expone, una vez más, las dificultades en materia de infraestructura urbana en sectores periféricos de la ciudad y la necesidad de políticas sostenidas que atiendan las demandas de los vecinos antes de que las consecuencias sean irreversibles.

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