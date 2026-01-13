Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: quince autos fueron multados por dañar el espacio verde en la zona de Thompson

Este martes por la tarde, en Paraná, un total de quince autos fueron multados por dañar el espacio verde en la zona del balneario Thompson.

13 de enero 2026 · 21:48hs
quince autos fueron multados por dañar el espacio verde en la zona de Thompson en Paraná. 

quince autos fueron multados por dañar el espacio verde en la zona de Thompson en Paraná. 

Durante la tarde de este martes, personal de móviles y motorizados de la Municipalidad de Paraná realizó un operativo de control en la zona del balneario Thompson, donde se detectaron 15 vehículos estacionados sobre el espacio verde, generando daños en el lugar.

LEER MÁS: AFIM: rige un plan para regularizar deudas municipales con quitas de intereses y multas

Datos del hecho en el Thomposon

Ante esta situación, se procedió a labrar las actas correspondientes por infracción, en el marco de la normativa vigente que prohíbe la circulación y el estacionamiento en áreas parquizadas y de uso público.

Dictaron arresto domiciliario al chofer imputado por la muerte de un pasajero de 77 años que cayó de un colectivo.

Paraná: dictaron arresto domiciliario al chofer imputado por la muerte de un pasajero

Vecinos de Paraná II preocupados por el estado del agua que sale de las canillas

Vecinos de Paraná II preocupados por el agua potable

Las autoridades recordaron la importancia de respetar los espacios verdes, tanto para su conservación ambiental como para el disfrute de las familias que concurren al lugar, y remarcaron que continuarán los controles preventivos en la zona ribereña.

Por otra parte se informo que no se registraron incidentes mayores durante el procedimiento.

Paraná autos Thompson Municipalidad de Paraná
Noticias relacionadas
San José UTE expresó su pesar por la muerte de un pasajero en Paraná.

San José UTE expresó su pesar por la muerte de un pasajero en Paraná

Un hombre que manejaba una motocicleta fue encontrado sin vida en avenida de las Américas y Rodó, de Paraná. Investigan el hecho

Paraná: motociclista perdió la vida tras un siniestro vial

.Paraná: murió el pasajero que se había caído al descender de un colectivo

Paraná: murió el pasajero que se había caído al descender de un colectivo

Paraná hubo dos detenidos por agredir a un hombre tras la compra de una lancha. 

Paraná: dos detenidos por agredir a un hombre tras la compra de una lancha

Ver comentarios

Lo último

Paraná: quince autos fueron multados por dañar el espacio verde en la zona de Thompson

Paraná: quince autos fueron multados por dañar el espacio verde en la zona de Thompson

El uruguayense Mauro Quiroga jugará en Atlético de Rafaela

El uruguayense Mauro Quiroga jugará en Atlético de Rafaela

BAIC BJ30 Hybrid: el auto del año está en Nation

BAIC BJ30 Hybrid: el auto del año está en Nation

Ultimo Momento
Paraná: quince autos fueron multados por dañar el espacio verde en la zona de Thompson

Paraná: quince autos fueron multados por dañar el espacio verde en la zona de Thompson

El uruguayense Mauro Quiroga jugará en Atlético de Rafaela

El uruguayense Mauro Quiroga jugará en Atlético de Rafaela

BAIC BJ30 Hybrid: el auto del año está en Nation

BAIC BJ30 Hybrid: el auto del año está en Nation

Tomás Chancalay tiene nuevo equipo en la MLS

Tomás Chancalay tiene nuevo equipo en la MLS

Denuncias por desalojos de carpinchos en Nordelta

Denuncias por desalojos de carpinchos en Nordelta

Policiales
Paraná: dictaron arresto domiciliario al chofer imputado por la muerte de un pasajero

Paraná: dictaron arresto domiciliario al chofer imputado por la muerte de un pasajero

A 24 años de la desaparición de la familia Gill: una causa que se reactivó, sin respuestas

A 24 años de la desaparición de la familia Gill: una causa que se reactivó, sin respuestas

Policía se disparó en el pie dentro de la Municipalidad de Gualeguaychú

Policía se disparó en el pie dentro de la Municipalidad de Gualeguaychú

Paraná: motociclista perdió la vida tras un siniestro vial

Paraná: motociclista perdió la vida tras un siniestro vial

Paraná: murió el pasajero que se había caído al descender de un colectivo

Paraná: murió el pasajero que se había caído al descender de un colectivo

Ovación
El uruguayense Mauro Quiroga jugará en Atlético de Rafaela

El uruguayense Mauro Quiroga jugará en Atlético de Rafaela

Regatas Uruguay se suma a la lista de bajas para la Liga Federal

Regatas Uruguay se suma a la lista de bajas para la Liga Federal

La Maratón de la Mujer en Concordia con fecha confirmada

La Maratón de la Mujer en Concordia con fecha confirmada

Manchester City golpeó primero en la Copa de la Liga de Inglaterra

Manchester City golpeó primero en la Copa de la Liga de Inglaterra

Tomás Chancalay tiene nuevo equipo en la MLS

Tomás Chancalay tiene nuevo equipo en la MLS

La provincia
Paraná: quince autos fueron multados por dañar el espacio verde en la zona de Thompson

Paraná: quince autos fueron multados por dañar el espacio verde en la zona de Thompson

Un médico de Gualeguaychú, suspendido e investigado por publicaciones antisemitas

Un médico de Gualeguaychú, suspendido e investigado por publicaciones antisemitas

Se concretó en el hospital San Martín de Paraná la primera donación de órganos del año

Se concretó en el hospital San Martín de Paraná la primera donación de órganos del año

El Premate reunió a más de 100 artistas y definió finalistas en Maciá

El Premate reunió a más de 100 artistas y definió finalistas en Maciá

Rogelio Frigerio trazó lineamientos para 2026

Rogelio Frigerio trazó lineamientos para 2026

Dejanos tu comentario