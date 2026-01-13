El juez de Garantías en Feria, Julián Vergara, dispuso 45 días de arresto domiciliario preventivo para el chofer de una unidad del transporte urbano, imputado por homicidio imprudente tras la muerte de un pasajero de 77 años que cayó del colectivo cuando intentaba descender.
Paraná: dictaron arresto domiciliario al chofer imputado por la muerte de un pasajero
El arresto domiciliario
La medida alcanzó a Nicolás Hernández, de 40 años, conductor de la empresa San José, quien fue imputado a partir del requerimiento de la fiscal Paola Farinó. Según la acusación, el chofer no se habría cerciorado de que el pasajero hubiera descendido completamente antes de retomar la marcha del vehículo, señala El Once.
Durante la audiencia, el imputado no prestó declaración y fue asistido por la abogada Candela Cabrera, quien no se opuso a la imposición del arresto domiciliario. En paralelo, la Fiscalía aguarda los resultados de los estudios de sangre y orina practicados al conductor y continúa con la toma de testimonios para avanzar en la investigación.