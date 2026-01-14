La solidaridad no se toma vacaciones: inician una campaña para poder donar sillas de rueda

Con la solidaridad como modo de vida, Claudio Torres y su familia recolectan sillas de ruedas en desuso para entregarlos a quienes lo necesiten

Claudio Torres lleva más de dos décadas dedicadas al mundo de la bicicleta y la solidaridad, y arrancó este año poniendo en marcha una nueva acción solidaria junto a su familia. Esta vez, el objetivo es tan concreto como urgente: recuperar sillas de ruedas en desuso, repararlas y donarlas a personas que las necesitan. La iniciativa se canaliza a través de la Ciclopeña Solidaria Ana y Claudio, una agrupación familiar nacida en Paraná que desde hace años recorre rutas del país –primero en bicicleta, hoy en moto– llevando donaciones, ayuda concreta y gestos simples que cambian realidades.

En sus redes sociales, Claudio publicó: “Hola amigos. Quería pedirles si pueden compartir en sus redes y contactos para poder llegar a más personas e instituciones nuestra nueva campaña: este año desde la Ciclopeña Solidaria Ana y Claudio queremos recolectar sillas de ruedas que no estén en uso, ya sea porque no se necesitan más o porque estén rotas. La idea es restaurar para poder donarlas para gente que las necesita y no pueden conseguir alguna”.

Sobre esta cruzada, Claudio dialogó con UNO y precisó: “Hay gente que no consigue una silla de ruedas, y al mismo tiempo hay muchas que están guardadas, rotas o directamente tiradas. La idea es rescatarlas y volverlas útiles”.

Claudio Torres.jpg Claudio Torres es un referente en el rubro bicicletería.

Alcances de la campaña

La propuesta para este 2026 se diferencia de las acciones del año pasado, cuando la ciclopeña estuvo enfocada en el acompañamiento a personas con discapacidad visual, entregando bastones blancos en distintas provincias del país.

“Este año nos propusimos juntar sillas de ruedas que estén en desuso. He visto con mis propios ojos cómo algunas terminan en la basura, cuando podrían servirle muchísimo a otra persona”, relató Claudio.

Si bien Claudio aclaró que no se dedica profesionalmente a la reparación de sillas de ruedas, sino que es bicicletero, aseguró que hará todo lo posible por refaccionarlas o adaptarlas para que puedan volver a cumplir su función. “Voy a buscarle la vuelta. Si se pueden arreglar, se las arregla. La idea es poder donarlas a aquellas personas a las que les haga falta, como venimos haciendo en todos estos años”, subrayó.

La campaña apunta principalmente a recibir sillas de ruedas, completas o con algún faltante, que luego serán evaluadas y acondicionadas. En segundo plano, también existe la posibilidad de colaboración económica por parte de empresas, aunque el propio impulsor prefiere evitar el manejo de dinero. “Somos una agrupación familiar. Viajamos con mi señora y mi hija, tratamos de no manejar efectivo. Preferimos que la gente done directamente las sillas”, explicó.

Claudio bicicletero.jpg Claudio, el bicicletero solidario de Paraná

Compromiso constante

La Ciclopeña nació hace más de 20 años bajo el nombre Ciclopeña Los Sin Rumbo, cuando Claudio y su entorno comenzaron a realizar acciones solidarias en bicicleta, ayudando a escuelas rurales y chicos con discapacidad.

Con el paso del tiempo y el crecimiento del proyecto, la iniciativa se transformó. Hoy, bajo el nombre Ciclopeña Sanitaria Ana y Claudio, la familia recorre el país en moto y ya lleva 14 provincias visitadas, además de acciones solidarias realizadas en Brasil.

En octubre del año pasado, el trabajo fue reconocido con una mención de la UPF, una organización internacional que destacó la labor solidaria del grupo. Además, Claudio y su familia son portadores de la Bandera Mundial de la Paz, un símbolo que acompaña cada uno de los viajes que emprenden hacia diferentes lugares del país.

“No somos millonarios, somos laburantes de toda la vida. Pero no nos olvidamos de dónde venimos, y cuando podemos ayudar, ayudamos”, resumió.

Claudio.jpg Claudio Torres y su familia cultivan la solidaridad

La solidaridad como modo de vida

Claudio Torres es un nombre conocido en Paraná. Bicicletero desde hace más de 20 años, su local de Monte Caseros y Feliciano no sólo es un punto de referencia para ciclistas urbanos y deportivos, sino también el origen de muchas de sus acciones solidarias.

“La bicicleta me dio el sustento, pero también me abrió puertas para ayudar. Donar una bici puede cambiarle la vida a un chico”, contó en una nota anterior publicada por UNO.

Algunas de esas bicicletas permitieron que jóvenes del ámbito rural pudieran continuar sus estudios secundarios, algo que aún hoy emociona a Claudio cuando recuerda los llamados de agradecimiento de las familias.

Ese mismo espíritu es el que hoy se traslada a la campaña por las sillas de ruedas. “No siempre se trata de grandes cosas. A veces es una ayuda concreta, algo simple, pero necesario”, reflexionó con emoción.

Cómo colaborar

Quienes quieran sumarse a la iniciativa pueden hacerlo de manera directa y sencilla: donando sillas de ruedas en desuso, aunque requieran reparación. Sino, contactándose por WhatsApp (sólo mensajes): 343-4055443; o sumándose al grupo de Facebook: Ciclopeña Solidaria Ana y Claudio, donde se difunden las acciones solidarias. “No hace falta que participen activamente en el grupo. Con que estén en contacto y sepan lo que hacemos, para nosotros ya es importante”, remarcó Claudio.

Con una historia construida a fuerza de pedalear, viajar y ayudar, la familia Torres vuelve a demostrar que la solidaridad no necesita grandes estructuras: alcanza con compromiso, tiempo y la decisión de no mirar para otro lado. Esta vez, la ayuda llega sobre ruedas, pero con el mismo motor de siempre: la vocación de servir.