Central Entrerriano es el nuevo líder de la Conferencia Sur de la Liga Argentina

Como visitante el equipo de Gualeguaychú superó por 81 a 68 a Unión de Mar del Plata. Central Entrerriano llegó a los siete triunfos consecutivos.

2 de marzo 2026 · 15:55hs
En su vuelta a la divisional

En su vuelta a la divisional, Central Entrerriano está realizando una excelente campaña.

Central Entrerriano de Gualeguaychú derrotó como visitante a Unión de Mar del Plata por 81 a 68. De esta manera, el elenco Rojinegro llegó a su séptima victoria en final y alcanzó a Provincial de Rosario en lo más alto de la tabla de posiciones de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet.

El equipo visitante fue de menos a más, con ataques profundos a la zona pintada y una defensa en zona 2-3 que le cerró los caminos al anfitrión, obligándolo a tirar constantemente desde lejos. El primer cuarto terminó 26-13 arriba el equipo Panzaverde.

En el segundo chico se vio lo mejor del local, con buena efectividad desde afuera del perímetro (convirtió cinco de los nueve lanzamientos de tres puntos que realizó) y terminó yéndose a los vestuarios arriba 41-38.

Las defensas fueron las que comenzaron a predominar en el inicio del tercer parcial. Para vulnerar esto, el Rojinegro hizo uso de su versatilidad ofensiva, y entre Siboldi, Castillo y Montani Wortzel, generó que la visita se escape 65-55.

En el inicio del último cuarto parecía que el equipo de Martín Pascal se encaminaría cómodamente a la victoria luego de sacar una máxima de 70-55. No obstante, el dueño de casa reaccionó con una ráfaga de 8-0 y se puso en partido. Pero de ahí en más le costó cuando el trámite volvió a ponerse áspero y Central Entrerriano, sin dejar de apelar a su aguerrida defensa, se llevó el muy buen triunfo de Mar del Plata.

¿Cuándo vuelve a jugar Central Entrerriano?

El equipo de Gualeguaychú continuará su gira por La Feliz. Este martes, desde las 21, visitará a Quilmes en el estadio José Martínez. Mientras que los otros elencos de la provincia que participan de la Liga Argentina se presentarán este lunes, ambos desde las 21: en el estadio Carlos José Delasoie, La Unión de Colón recibirá a Provincial de Rosario; mientras que Rocamora de Concepción del Uruguay visitará a Deportivo Viedma.

