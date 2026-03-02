Uno Entre Rios | Escenario | FECIR

FECIR 2026: funciones a la gorra y formación para artistas en la ciudad

Del 13 al 15 de marzo, se realizará la tercera edición del Festival Entrerriano de Circo (FECIR), una propuesta que reúne a artistas, familias y público

2 de marzo 2026
FECIR 2026: funciones a la gorra y formación para artistas en la ciudad

Del 13 al 15 de marzo, la ciudad será sede de la tercera edición del Festival Entrerriano de Circo (FECIR), una propuesta que reúne a artistas, familias y público en distintos puntos de Paraná con funciones a la gorra y actividades de capacitación.

El FECIR vuelve a Paraná con variettes y formación en espacios públicos

La programación incluye tres variettes y una gala al aire libre, además de jornadas formativas destinadas a fortalecer el desarrollo del circo en la región. El festival apuesta a consolidar el espacio público como punto de encuentro y escenario para el arte.

Viernes 13: apertura en barrio San Agustín

La Variette de Apertura se realizará el viernes 13 a las 18 en el Anfiteatro Linares Cardozo, ubicado en El Rodeo 700, en barrio San Agustín. La entrada será gratuita con aporte voluntario a la gorra.

La propuesta reunirá números de acrobacia, humor, destrezas aéreas y distintas expresiones circenses, en una función pensada para compartir en familia.

Sábado 14: gala al aire libre

El sábado 14 a las 21 tendrá lugar la Gala de Circo en la Plaza de las Naciones. La función se desarrollará al aire libre y con entrada gratuita a la gorra.

La noche convocará a artistas de la región en una presentación colectiva que combina técnica, creatividad y trabajo en equipo, con el objetivo de acercar el circo contemporáneo a nuevos públicos.

Domingo 15: caravana y cierre en Parque Gazzano

El cierre del festival será el domingo 15 en el Parque Gazzano. A las 17.30 se realizará una Caravana Payasa que invitará al público a trasladarse hacia el playón del parque, donde a las 18 comenzará la Variette de Cierre.

El encuentro marcará el final de tres jornadas que ponen en valor la cultura circense y su capacidad de generar comunidad en cada barrio.

Formación y crecimiento regional

Además de las funciones, el FECIR desarrollará actividades de formación y capacitación para artistas y personas interesadas en el circo. Estas instancias buscan fortalecer la profesionalización y el intercambio de saberes en la provincia.

La organización informó que para conocer detalles sobre horarios de talleres y consultas se puede contactar a Daniela Farfala al 343 5028018 o seguir las novedades en Instagram a través de @festivalentrerrianodecirco.

