Concordia: malestar por el regreso del ex viceintendente denunciado por violencia de género

El regreso del ex viceintendente denunciado por violencia de género generó malestar interno y reavivó el debate político en Puerto Yeruá.

2 de marzo 2026 · 14:02hs
La mañana de este lunes comenzó con sorpresa y fuertes repercusiones en Puerto Yeruá, luego de que se confirmara el regreso del ex viceintendente Rubén Segovia a la Municipalidad, convocado por el actual intendente Daniel Benítez.

Segovia había integrado la fórmula junto a Benítez durante su primer mandato. En 2022, su nombre tomó estado público a raíz de una denuncia por violencia de género realizada por el padre de su expareja, hecho que tuvo amplia repercusión en medios regionales y que derivó en cuestionamientos vinculados a su comportamiento personal.

LEER MÁS: Por violencia de género, denunciaron a un viceintendente

Reincorporación del ex viceintendente Segovia provoca malestar interno en el municipio

De acuerdo a lo que pudo saber 7Paginas, la reincorporación respondería a un acuerdo político interno. El movimiento se da en un escenario marcado por una reciente derrota electoral y por cuestionamientos a la actual administración municipal, en un contexto donde la gestión busca reconfigurar su esquema de trabajo.

La decisión generó malestar puertas adentro del municipio. Durante la jornada de este lunes, trabajadores municipales manifestaron su incomodidad a través de comentarios y gestos, evidenciando preocupación por el regreso del ex funcionario y por el impacto que la medida podría tener en el clima interno.

Según trascendió, Segovia asumiría funciones vinculadas al control de tareas operativas en la vía pública, especialmente en áreas como recolección de residuos, levantamiento de ramas y supervisión de servicios públicos. Su rol estaría orientado a la coordinación o control del personal afectado a esos sectores.

El retorno del ex viceintendente reavivó el debate en la comunidad y volvió a poner en el centro de la escena sus antecedentes, además de abrir interrogantes sobre el mensaje institucional que implica su reincorporación a la estructura municipal.

Hasta el momento, no hubo una comunicación oficial que precise el alcance de sus funciones ni los términos formales de su designación, mientras el tema continúa generando repercusiones en el ámbito político y social de la localidad.

