Iñaki Arrías se quedó con la pole en el TC Pista Mouras en Concepción

El de Paraná, Iñaki Arrías, logró el mejor tiempo en la clasificación general en Concepción del Uruguay. Este domingo es la final.

28 de febrero 2026 · 17:47hs
Iñaki Arrías marcó el camino en Concepción del Uruguay.

En un sábado muy caluroso en la provincia de Entre Ríos, Iñaki Arrías, que en las dos tandas de ayer no entrenó, logró su primera pole position en el TC Pista Mouras. El de Paraná, a bordo de un Ford del Candela Competición, marcó un gran tiempo que le permitió llevarse la clasificación y largar adelante en la serie matutina de este domingo.

Arrías, a bordo del Ford N°145, marcó 1' 29" 682/1000; gran tiempo para el entrerriano que se ausentó en la primera fecha por cuestiones presupuestarias y ahora se toma revancha quedándose con la pole. En la segunda colocación estuvo Ignacio Vilas, con el Dodge del Galarza Racing, a una diferencia de 72 milésimas. Quien ocupó el tercer lugar fue Juan José Conde, con un Chevrolet del Guarnaccia Competición, a una distancia de 884/1000.

El sóftbol de Argentina se quedó con el segundo puesto.

La Selección Argentina se quedó con la medalla de plata en Montería tras una final dramática ante México

Nadia Cutro, representante entrerriana en el Rally Nacional.

Rally Nacional: Nadia Cutro y Victorio Ballay, a paso firme en Pagos del Tuyú

En la 4°) ubicación llegó Damián Pérez, 5°) Juan José Suárez, 6°) Martín Taha, 7°) Máximo Costanzo, 8°) Leonardo Forte, 9°) Daniel Faggiano, 10°) Bautista Roqueta,11°) Dante Rubiera Hainze, 12°) Ignacio Quintana y 13°) Facundo Ludueña. Mientras que a Ignacio Lovich se le retiraron los tiempos, tras saltar a pista en el grupo equivocado.

De esta manera, el paranaense Arrías logró su primera pole position y cerró la actividad para el TC Pista Mouras en la calurosa jornada de sábado. Este domingo, a partir de las 10.10 , se largará la serie única que tendrá la categoría y se podrá ver por la pantalla de Deportv y Motorplay.

