De la quiebra a la autogestión: la lucha colectiva que salvó a 100 familias en el frigorífico

Lo que comenzó como una quiebra inminente en 2016 se transformó en un modelo de éxito cooperativo. Hoy, la planta de Paraná es la tercera con mayor volumen de faena en la provincia.

En un contexto económico donde el cierre de empresas suele ser la noticia recurrente, la Cooperativa de Trabajo de Empleados Frigorífico LTDA (COTEF) se erige como un contraejemplo de resiliencia y organización. Tras el colapso de la Cooperativa de Provisión de Carniceros en 2016, un centenar de familias de Paraná enfrentó el riesgo de perderlo todo y logró recuperar su fuente laboral a través de la figura legal del “salvataje” o Cramdown. Hoy, Cotef no solo logró saldar todas las deudas heredadas de la quiebra, sino que se consolidó como la tercera planta frigorífica con mayor faena en Entre Ríos.

La creación de la cooperativa se dio en 2017 luego de que la Cooperativa de Provisión de Carniceros de Paraná, que tenía más de medio siglo en el mercado de la carne vacuna, se presentara en concurso preventivo en 2014. Al no lograr los acuerdos necesarios con los acreedores, se vio la factibilidad de continuar con esta nueva forma jurídica.

De esta forma, Cotef surgió por la necesidad de conservar la fuente laboral de los 100 trabajadores que tenía el frigorífico. Estos trabajadores se convirtieron todos, con este cambio, en socios de la cooperativa. "Se hizo a fuerza de sacrificio de la gente que está acá, otra ayuda no tuvimos", recordó en diálogo con UNO Cristián Suárez, presidente de Cotef. Por ese entonces, de esos 100 trabajadores fueron 96 los que resignaron sus indemnizaciones para poder seguir trabajando como socios y hoy luchan por crecer y sostenerse.

Suarez, el actual presidente, fue empleado de la faena por muchos años en la anterior Cooperativa de Provisión de Carniceros y junto a sus compañeros se hicieron cargo de la empresa concursada. El Consejo de Administración está compuesto además por el tesoro, secretario y síndicos, quienes en su totalidad fueron empleados de la anterior cooperativa. Ante la consulta sobre el momento en que decidieron hacerse cargo de la empresa concursada, señaló: "Fue un momento de mucha incertidumbre y también de una enorme responsabilidad. Fue una etapa en donde tuvimos que golpear muchas puertas. No fue fácil la decisión de continuar, éramos trabajadores apostando a sostener nuestras propias fuentes de trabajo, por nosotros, nuestras familias y por todos los que de manera directa o indirecta dependían de la actividad. En ese momento nos unimos y fueron muy pocos los empleados que decidieron retirar su indemnización y dedicarte a otra cosa, la gran mayoría nos organizamos y con el aporte de equipos de profesionales externos hicimos una propuesta y logramos recuperar nuestra fuente de trabajo. Insisto en que no fue fácil. Había deudas, infraestructura que recuperar y un mercado que reconquistar. Recuerdo que nadie nos quería vender nada, pero la convicción de que podíamos salir adelante juntos fue más fuerte que el miedo. El cooperativismo nos dio el marco para hacerlo y también una jueza que confió en nosotros y nuestra propuesta. Hoy podemos decir que, tal como se lo prometimos, cumplimos con el acuerdo con todos los proveedores y el año pasado se culminó con todo el procedimiento", contó orgulloso del camino recorrido.

En el establecimiento ubicado en calle General Espejo y Padre Pascual Uva faenan 160 cabezas de vacunos diarias, entre hacienda que compran en forma directa o en los remates feria y lo que aportan los usuarios. La carne la reparten con su propia flota de camiones. Del frigorífico salen medias reses, también cuartos y además envasan al vacío. El frigorífico es de tránsito federal así que además de vender en Entre Ríos comercializan carne en Misiones, Corrientes y Santa Fe.

Clave del crecimiento

A diferencia de otras experiencias similares, Cotef apostó por una gestión profesionalizada desde el primer día. El Consejo de Administración, integrado íntegramente por ex empleados, buscó asesoría externa en áreas legales, contables, de salud y seguridad e higiene. Para garantizar la convivencia interna, los propios socios diseñaron un estatuto y reglamento interno que regula los derechos y la disciplina. Este ordenamiento permitió que, en diez años, la organización mantenga niveles bajísimos de judicialización. "Si me preguntas la clave para salir adelante, pienso que fue hacer siempre las cosas de manera correcta. Hoy somos 105 socios en total. Nos dejamos asesorar y acompañar por equipos externos de profesionales en seguridad e higiene, equipos legales y contables, también por profesionales de la salud. Fue un proceso. No es fácil regular las relaciones internas con tantas personas, pero tenemos un estatuto y un reglamento interno de organización que nosotros mismos creamos y que garantiza los derechos de los asociados y que nos organiza disciplinariamente. Todo ha sido un camino de aprendizaje, con ensayo, prueba y error. No es fácil aplicar sanciones a nuestros pares, pero todo se intenta hacer siempre siguiendo los procedimientos legales correctos y de manera respetuosa. Eso nos garantizó en 10 años tener un nivel bajo de procesos judiciales y los de los dos únicos que existieron ya uno de ellos tiene sentencia favorable del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para nuestra organización", expresó el presidente.

Horizontes de exportación

Hoy, Cotef no solo logró saldar todas las deudas heredadas de la quiebra, sino que se consolidó como la tercera planta frigorífica con mayor faena en Entre Ríos.

Sus productos tienen presencia sostenida en las provincias de Santa Fe, Corrientes, Misiones y todo el territorio entrerriano. A pesar de que el consumo de carne a nivel nacional cayó, obligando a la planta a operar actualmente al 50% de su capacidad, la cooperativa mantiene la política de sostener los sueldos de todos sus asociados.

El futuro se mira con ambición. El objetivo principal es la exportación. "Queremos que los productos de COTEF crucen fronteras", afirmó Suarez, quien sostiene la premisa de que un mayor volumen de trabajo debe traducirse directamente en una mejora salarial para cada familia: "Si se trabaja más, se gana más".

Para Suarez, el mensaje para otros trabajadores en crisis es claro: "Que no bajen los brazos. Cuando los trabajadores se organizan y confían los unos en los otros, son capaces de sacar adelante proyectos que parecían imposibles".

Aumento muy por encima de la inflación

En el último año el consumo de carne vacuna aumentó cayó a su nivel más bajo en 20 años, situándose en un promedio de 47,3 kilos por habitante al año. Se debe a un incremento en los precios que, en el último año, acumuló un 68,6%, superando ampliamente la inflación general.

Durante marzo de 2026, el precio de la carne vacuna aumentó un 10,6%, cifra que triplica el índice de inflación mensual reportado por el INDEC, que fue del 3,4%

Esto tuvo un impacto en los hábitos de consumo. La brecha entre el costo de vida y el precio de los alimentos se profundizó. Mientras que la inflación anual se ubicó en 27,6%, la carne vacuna subió más del doble de ese porcentaje.

Otros productos sustitutos también mostraron alzas, como el pollo fresco, que registró un aumento del 49,1% anual y un 10,9% solo en marzo, superando incluso el incremento mensual de la carne vacuna en ese periodo.

Producción y stock ganadero en niveles críticos

La industria frigorífica atraviesa un momento complejo, con una faena en marzo de 1,029 millones de cabezas, uno de los volúmenes más bajos registrados en los últimos veinte años

En el primer trimestre del año, la faena totalizó 2,973 millones de animales, lo que representa una caída interanual del 7,6%

Esta reducción en la oferta se atribuye a una combinación de factores climáticos extremos: las sequías sufridas entre 2022 y 2024, sumadas a las inundaciones de 2025

Estos eventos forzaron la venta anticipada de hacienda y redujeron el stock de madres, afectando los índices de preñez y elevando el precio del animal en pie a su nivel más alto en quince años

Exportaciones vs. Mercado interno

Pese a la crisis de consumo local, el sector exportador ha mostrado un crecimiento. En el primer trimestre, se estima que las exportaciones aumentaron un 11,4% interanual, alcanzando las 187,4 mil toneladas

En contraste, el consumo aparente en el mercado interno experimentó una contracción del 10,0% en comparación con el año anterior

Aunque la producción de carne en marzo mostró un leve incremento interanual del 3,3% debido a un mayor peso promedio por animal (236 kilos), este factor no ha sido suficiente para revertir la tendencia a la baja en las mesas de las familias argentinas, que ven cómo el tradicional asado se aleja de su presupuesto cotidiano