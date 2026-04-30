Uno Entre Rios | Ovación | Luciano De Cecco

Luciano De Cecco y Luciano Vicentín darán una charla en Paraná

El sábado 30 de mayo, Luciano De Cecco y Luciano Vicentín brindarán una charla abierta en las instalaciones del Centro Juventud Sionista.

30 de abril 2026 · 18:16hs
Luciano De Cecco y el paranaense Luciano Vicentín comparten plantel en la Selección Argentina.

Luciano De Cecco y el paranaense Luciano Vicentín comparten plantel en la Selección Argentina.

Los jugadores de la Selección Argentina de Vóley Luciano De Cecco y el paranaense Luciano Vicentín estarán en la capital entrerriana brindando una charla abierta para jugadores, entrenadores, apasionados del deporte y público en general. Será el sábado 30 de mayo, en las instalaciones del Centro Juventud Sionista, institución la organizadora del evento.

En el encuentro se enseñará a perfeccionar técnicas y conocer de cerca cómo se entrena al más alto nivel en esta disciplina.La propuesta busca no solo capacitar, sino también inspirar a quienes forman parte del deporte o desean iniciarse en él.

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Se espera una gran convocatoria para la continuidad del torneo en Entre Ríos.

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Desde la organización destacan que no es necesario contar con experiencia previa, ya que la charla está pensada para todos los niveles.

En los próximos días se darán a conocer más detalles sobre esta iniciativa que promete ser una oportunidad única para vivir el vóley “desde adentro” junto a dos protagonistas de la elite nacional.

Luciano De Cecco Luciano Vicentín Paraná Sionista Vóley
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