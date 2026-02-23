En la capital provincial se vivieron jornadas a pura paleada con la disputa de la primera fecha del Campeonato Entrerriano de Canotaje y SUP 2026, que organiza la Federación Entrerriana de Canotaje. En esta oportunidad, la competencia tuvo como sede el Paraná Rowing Club.
En Paraná se disputó la primera fecha del Campeonato Entrerriano
En la capital provincial se inició el Campeonato Entrerriano, que tuvo como entidad anfitriona a Rowing.
Las pruebas contaron con la participación de destacados palistas y riders de la provincia y otras localidades, quienes vivieron con intensidad las actividades desarrolladas sobre las imponentes aguas del río Paraná.
Los deportistas fueron acompañados por una buena cantidad de público, que se acercaron a las instalaciones de la entidad Remera para apoyarlos en sus competencias.
La segunda fecha del campeonato se disputará el fin de semana del 25 y 26 de abril, en Colón.
Ganadores de la primera fecha del Campeonato Entrerriano
K2 mixtos 2500 metros: Magdalena Garro/Leonel Bauduco (del Club Regatas Uruguay), con un tiempo de 9 minutos, 3 segundos y 23 centésimas.
Travesías doble mixtos 2500 metros: Eduardo Suárez/Laura Noe (Club Náutico Paraná), con 11’7’’65/100.
K430 preinfantiles varones 1000 metros: Izan Valdez (Paraná Rowing Club).
K1 preinfantiles damas 1000 metros: Maite Tobal (Club Náutico Concordia).
K1 infantiles varones 2000 metros: Bautista Dal Bo (libre).
K430 infantiles damas 2000 metros: Jana Millares (CNC).
K1 menores varones 2000 metros: Santiago Fernández (CRU).
K1 menores damas 2000 metros: Catalina Goncalvez (República Oriental del Uruguay).
K430 menores varones 2000 metros: Bautista Mantara (CNC).
K430 menores damas 2000 metros: Kiara Busto (CNC).
K430 preinfantiles damas 1000 metros: Maite Tobal (CNC).
K430 infantiles varones 2000 metros: Bautista Curbetti (CNC).
K1 infantiles damas 2000 metros: Jana Millares (CNC).
SUP kids varones 100 metros sprint: Martino Petean (PRC), con 1’37’’34/100.
SUP open varones 100 metros sprint: Exequiel Canoza (PRC), con 1’8’’35/100.
SUP master varones 100 metros sprint: Roberto Palacios (Club Regatas Gualeguay), con 1’18’’32/100.
SUP juniors damas 200 metros sprint: Noa García (PRC), con 1’18’’37/100.
SUP open damas 200 metros sprint: Laura Rasch (PRC), con 1’27’’36/100.
SUP master damas 100 metros sprint: Mariela Garzón (PRC), con 2’43’’3/100.
K1 preinfantiles varones 2000 metros: Izan Valdez (PRC).
K2 infantiles varones 2000 metros: Gael Ginessi/Victorio Farías (PRC).
SUP kids damas 600 metros: Matilde Martin (libre), con 4’34’’25/100.
SUP kids varones 600 metros: Teo Rivasseu (PRC), con 5’2’’55/100.
K2 menores varones 2000 metros: Santiago Fernández/Ignacio Ratto (CRU).
K2 menores damas 3000 metros: Alegra Aranda/Lupe Lobo (CNP).
SUP participativa 2000 metros kids varones: Martino Petean (PRC), con 14’5’’
SUP participativa 2000 metros open varones: Leandro Gómez (ROU), con 14’38’’.
SUP participativa 2000 metros master varones: Alberto Alcain (PRC), con 19’52’’.
SUP participativa 2000 metros kids mujeres: Noa García (PRC), con 13’9’’.
SUP participativa 2000 metros master mujeres: Milena Berlatzky (PRC), con 16’16’’.
K1 cadetes varones 5000 metros: Simón Bechis (CNP), con 20’1’’27/100.
K1 cadetes damas 5000 metros: Ana Bernhardt (CRU), con 23’22’’59/100.
K1 juniors damas 5000 metros: Brunella Pedrotti (CNP), con 21’37’’75/100.
K1 juniors varones 5000 metros: Vito Reniero (CRU), con 18’55’’38/100.
K1 seniors varones 5000 metros: Agustín Ratto (CRU), con 18’44’’96/100.
K1 seniors damas 5000 metros: Magdalena Garro (CRU), con 20’20’’32/100.
K1 masters A varones 5000 metros: Daniel Dal Bo (libre), con 19’53’’47/100.
K1 masters B varones 5000 metros: Germán Rodríguez (CNP), con 20’3’’77/100.
K1 masters B damas 5000 metros: Julia Narvaja (PRC), con 30’24’’67/100.
K1 masters D varones 5000 metros: Alberto Favaccio (CNC), con 23’50’’89/100.
K430 seniors varones 12 kilómetros: Alan Vega (PRC).
K430 masters A varones 12 kilómetros: Gastón Cecco (PRC).
K430 masters C varones 12 kilómetros: Hernán León (PRC).
K430 masters B varones 12 kilómetros: Rodrigo Brasseur (PRC).
K450 +35 varones 12 kilómetros: Euclides González (CNP).
Travesía simple +50 varones 12 kilómetros: Jorge Presentado (CPCC).
Minimaratón libre K1 6000 metros: Ramiro Pino (EMCG).
SUP all round 3000 metros junior, open y master mujeres: Angelina Bottaro (PRC), con 23’0’’55/100.
SUP all round 3000 metros junior, open y master varones: Leandro Gómez (libre), con 22’18’’26/100.
SUP fun race 5000 metros junior mujeres: Valentina Petean (PRC), con 38’46’’93/100.
SUP fun race 5000 metros open mujeres: Antonella Tamburlini (PRC), con 35’39’’5/100.
SUP fun race 5000 metros master mujeres: Nora Carabajal (PRC), con 35’8’’5/100.
SUP fun race 5000 metros open varones: Diego Herrera (PRC), con 34’31’’61/100.
SUP fun race 5000 metros master varones: Roberto Palacios (CRG), con 34’57’’13/100.
SUP maratón master varones 12 kilómetros: Erico Martin (CPCNLP), con 1’16’’50/100.
SUP maratón open varones 12 kilómetros: Exequiel Canoza (PRC), con 1’2’’20/100.
K4 libre varones 2500 metros: Borja Florenza/Baltasar Lassus/Valentín Vukonich/Julián Caino (PRC), con 7’49’’34/100.
K4 libre damas 2500 metros: Brunella Pedrotti/Lara Abud/Zoe Itria/Micaela Maslein (CNP), con 8’45’’32/100.
K4 menores varones: Farías, Mantaras, Gómez, Millares, con 11’55’’96/100.
K2 cadetes damas 5000 metros: Liz Espinosa/Ana Bernhardt (CRU), con 21’25’’84/100.
K2 cadetes varones 5000 metros: Thiago Ponce/Ignacio Godoy (PRC), con 21’56’’63/100.
K2 seniors damas 5000 metros: Magdalena Garro/Micaela Maslein (CNP/CRU), con 19’07’’53/100.
K2 seniors varones 5000 metros: Daniel Dal Bo/Agustín Ratto (libre/CRU), con 17’57’’46/100.
Travesía doble seniors varones 12 kilómetros: Sebastián Spoturno/José Casanova (CNP), con 48’16’’69/100.
Travesía doble seniors damas 12 kilómetros: Magalí Kapp/Lorena Picech (CNP), con 55’22’’8/100.
Travesía doble seniors mixtos 12 kilómetros: Alexia Ponce/Luciano Gallino (CNP), con 52’44’’62/100.
Travesía doble +50 varones 12 kilómetros: Euclides González/Germán Vukonich (CNP), con 49’50’’9/100.
Minimaratón promocional: Alonso Quiros (EMCG).