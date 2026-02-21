Uno Entre Rios | La Provincia | Justicia

La Justicia analizará la propuesta de los trabajadores para quedarse con Cotapa

El 12 de marzo la Justicia analizará la propuesta de los trabajadores para adquirir Cotapa S.A., tras haber recuperado y reactivado la planta luego de la quiebra.

21 de febrero 2026 · 08:57hs
La Justicia analizará la propuesta de los trabajadores para quedarse con Cotapa

En el marco del legajo “Cotapa S.A. s/Pedido de quiebra promovido por acreedor s/Quiebra”, el titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 9 de Paraná, Ángel Luis Moia, dispuso la convocatoria a una audiencia para tratar la propuesta de adquisición del activo de la fallida por parte de la cooperativa trabajo que explota la hacienda y el tratamiento del pasivo. Será el 12 de marzo próximo, a las 8, en el salón Multipropósitos “Sara Oyhampé” del Superior Tribunal de Justicia (STJ), ubicado en el primer piso de los Tribunales de Paraná. Es decir, se tratará la propuesta de los trabajadores para que la firma pase a sus manos formalmente.

Las personas interesadas en asistir y no se encuentren vinculadas al expediente podrán solicitar su participación en la audiencia mediante un mensaje al correo electrónico del Juzgado: [email protected].

Historia

La historia actual de la Cooperativa Cotapa es la de un grupo de trabajadores que en 2022 quedó sin empleo, sin indemnizaciones y con la empresa al borde de la quiebra. Frente a ese escenario, decidieron organizarse, formar una cooperativa y recuperar la planta de Avenida Almafuerte, que en otros tiempos llegó a procesar 200 mil litros diarios de leche. Tras obtener la matrícula y la autorización judicial del juez Ángel Moia, retomaron la actividad en enero de 2023.

Desde entonces comenzaron un proceso de reconstrucción lento pero sostenido: realizaron reparaciones, sumaron inversiones y ampliaron la producción. Entre sus objetivos están reconectar el gas natural para abaratar costos, recuperar maquinarias, expandir la línea de elaboración y abrir nuevos mercados, incluso con la mira puesta en la exportación. También proyectan quedarse definitivamente con la fábrica, compensando parte del pago con los créditos laborales que aún se les adeudan.

La recuperación también se reflejó en la apertura de nuevos puntos de venta: al local de Avenida Almafuerte se sumaron espacios en el Mercado Sud, en la Feria de Salta y Nogoyá y en barrio San Agustín.

