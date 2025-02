Paraná: masiva participación en la Marcha Federal del Orgullo y contra Milei

La ciudad de Paraná se sumó con fuerza a la Marcha Federal del Orgullo antifascista y antirracista convocada en todo el país en rechazo a las políticas y discursos del presidente Javier Milei, sobre todo por la manifestado en Davos . La manifestación realizada este sábado expresó un rotundo "no al odio".

La creatividad también fue protagonista de la movilización. Y es que cientos de carteles estuvieron dirigidos al presidente que hace días declaró en Davos, Suiza, que “la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos”. "Orgullo es ser puto, vergüenza es ser Caputo", le respondía un cartel en alusión al ministro de Economía de la Nación que lleva adelante el plan motosierra.

Otra pancarta gigante era más contundente: "Al closet y al silencio nunca más". Otros manifestantes llegaron portando banderas de la comunidad LGBT y argentinas. "No me arrepiento de este amor", recitaban dos jóvenes parejas que llevaron la canción de Gilda como estandarte.

Otro joven llevó bien en alto una de las frases más difundidas de Carlos Jauregui, activista LGBT y primer presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA): "En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política". Por su parte, una joven eligió una frase de la escritora trans Valeria Vegas para manifestarse: "Lo que no se nombra no existe; y lo que no existe se margina".

MARCHA FEDERAL ORGULLO PARANA 4.jpg

El documento en Paraná

En el documento que fue leído en la explanada de Casa de Gobierno, expresaron su enérgico rechazo al presidente libertario, denunciando el ajuste en áreas claves como salud, educación, derechos humanos y discapacidad. Defendieron los derechos conquistados como el aborto legal, el matrimonio igualitario, y la identidad de género, así como el acceso a la justicia para mujeres y disidencias.

También criticaron el desmantelamiento de programas sociales, el recorte en el presupuesto de Educación Sexual Integral (ESI) y la falta de implementación de políticas para prevenir la violencia de género. Además, condenaron el intento de borrar la figura de femicidio del Código Penal y la violencia sistemática contra las mujeres.

En relación a los derechos de las personas con discapacidad, denunciaron el ajuste que ha llevado a despidos arbitrarios y la falta de implementación de medidas adecuadas para su inclusión laboral. También advirtieron la reducción de fondos para programas sociales y la falta de apoyo a las redes de trabajo territoriales e interinstitucionales.

Concluyeron con una fuerte crítica al discurso de "libertad" del gobierno, al que acusaron de defender únicamente la libertad del mercado, y reafirmaron el compromiso con la lucha por la justicia, la memoria y la organización del pueblo.

Algunas de las frases más contundentes

-"Su ataque (de Milei) se monta en la política reaccionaria de la ultraderecha que a nivel internacional encabeza Trump y cuyos títeres como Elon Musk no hacen más que propiciar violencia y odio desde sus posiciones negacionistas, antiderechos y fascistas".

-"El Gobierno Nacional de Milei tiene una agenda racista, homoodiante, antiderechos y negacionista, que incita a la violencia, a la discriminación, a la persecución política y al odio hacia la diversidad sexual y feminismo, imponiendo el odio como política de Estado que habilita el mayor ajuste en la historia de Argentina".

-"A nosotres jamás nos regalaron un derecho, los conquistamos en las calles, en donde seguimos presentes y peleamos para conseguir los que nos faltan, donde gritamos por cada crimen de odio, y donde le exigimos al Estado y a los gobiernos que se nos reconozca como sujetos de derechos. Luchamos por un mundo libre de discriminación y violencia, defendiendo lo que tanto nos costó conseguir y peleando por las deudas históricas que los gobiernos tienen con nosotres".

-"Marchamos contra el negacionismo, en repudio de todas las violencias y avasallamientos a los derechos humanos desplegadas por el gobierno de Milei. Denunciamos el desguace de las políticas de Memoria Verdad y Justicia. A casi 42 años del fin de la última dictadura reivindicamos, sostenemos y defendemos la democracia por y para todes. Seguimos acompañando la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Celebramos la restitución de la identidad del nieto 138 y la nieta 139. Son 30.400 compañeres desaparecides".

-"Repudiamos que el gobierno intente borrar la figura de femicidio del código penal, lo volvemos a gritar: Nos matan por ser mujeres, son femicidios: desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, se produjeron 283 femicidios, 3 lesbicidios, 8 trans/travesticidios y 24 femicidios vinculados. Además, 168 niñeces y adolescencias se quedaron sin madre. La violencia de género existe y se expresa en el acoso, violaciones, cosificación, violencia económica y muerte. Hoy no hay ninguna política con perspectiva de género ni presupuesto para prevenir la violencia. ¡Emergencia en violencia ya!".

-"Por una Justicia con perspectiva de género y por el acceso real al sistema de justicia para las mujeres y disidencias. Por un sistema de justicia que no sea clasista ni patriarcal".

-"Defendemos nuestros derechos conquistados: derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el DNI no binario, la Educación Sexual Integral, la Ley Micaela, el Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, Ley de Salud Mental, Ley de cupo laboral trans… exigimos sus reales implementaciones".

-"Desde la asunción de Milei como presidente y Frigerio como gobernador, hubo una reducción del presupuesto para la ESI y en los derechos de Niñes y Adolescentes. Denunciamos el vaciamiento de los programas y el achicamiento presupuestario, los despidos de compañeres, la ausencia de capacitaciones presenciales y virtuales, la eliminación de programas como el Plan ENIA, y el desmantelamiento de redes de trabajo territoriales e interinstitucionales".

-"Mintieron descaradamente: dijeron que el recorte iba directamente para la casta y se embanderaron con discursos de libertad… hoy, a 1 año de un gobierno de ultraderecha, la disidencia argentina está en alerta: denunciamos que el plan de hambre, ajuste y violencia, es ejecutado hacia nosotres día a día, a cada segundo y a cada instante. El gobierno grita 'Viva la libertad, carajo' solo para defender la libertad de mercado, la ley del más fuerte, la libertad para oprimir, discriminar, explotar, para sacarnos nuestros derechos; No es la libertad por la cual luchamos desde hace décadas: ¡Qué nos vienen a hablar de la libertad? Nosotres somos la libertad. Sigamos en la lucha, somos más pueblo que milicos. Orgullo, memoria y organización arrasa toda opresión".

Entre las personalidades que se unieron a la multitud en la marcha del Orgullo, se encontraban la intendenta de Paraná, Rosario Romero, que abrió las puertas del municipio como símbolo de inclusividad. Además, también participaron Juan Rossi, diputado socialista y miembro del bloque de Juntos; el abogado de derechos humanos José Iparraguirre; Edgardo Mazzarotti, un histórico dirigente estatal, entre otros miembros de agrupaciones políticas y sindicales.

Las movilizaciones también se realizaron en otras ciudades entrerrianas como Concordia, Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del Uruguay, Colón, La Paz, Santa Elena, Diamante, Victoria y Federación.