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Senado: Victoria Villarruel autorizó el voto remoto de Fernández Sagasti para la sesión clave

Victoria Villarruel autorizó el voto remoto de la senadora y participará por videoconferencia debido a un embarazo de riesgo, si el cuerpo lo aprueba.

4 de agosto 2026 · 22:18hs
Victoria Villarruel autorizó el voto remoto de Fernández Sagasti para la sesión clave del Senado.

Victoria Villarruel autorizó el voto remoto de Fernández Sagasti para la sesión clave del Senado.

La vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, autorizó a la senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti a participar de manera remota en las sesiones de la Cámara alta, incluida la prevista para este jueves, en la que se debatirá el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

La medida quedó establecida mediante el Decreto de Presidencia 66/2026, firmado este martes y dictado ad referéndum de su aprobación por parte del pleno del Senado. La resolución habilita a la legisladora del bloque Justicialista a intervenir por videoconferencia, con voz y voto, mientras se mantenga la situación médica acreditada o hasta el inicio de su licencia por maternidad.

El jefe de Gabinete afirmó que le parece una barbaridad y una falta de respeto las expresiones de la vicepresidenta contra Javier Milei. 

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La decisión adquiere relevancia política porque el oficialismo aún no tiene asegurados los votos necesarios para aprobar el proyecto, que incluye modificaciones a la normativa sobre extranjerización de tierras.

El Senado y Fernández Sagasti

No obstante, la participación virtual de Fernández Sagasti dependerá de la decisión que adopte el Senado durante la sesión, ya que será necesario modificar el plan de labor parlamentaria, una medida que requiere el respaldo de los dos tercios del cuerpo.

En el decreto, Villarruel aclaró que la autorización tiene carácter "individual, excepcional y transitorio", y remarcó que no implica una modificación del reglamento de la Cámara ni establece un criterio de aplicación general para futuros casos.

Según los fundamentos de la resolución, la senadora cursa un embarazo de 32 semanas considerado de riesgo. Un certificado emitido por el jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Luis C. Lagomaggiore, de Mendoza, indica reposo relativo y desaconseja expresamente realizar esfuerzos o viajar por cualquier medio de transporte.

La resolución también establece que, en caso de aprobarse la modalidad remota, la legisladora deberá participar de la sesión desde el edificio de la Legislatura de Mendoza, donde se garantizarán las condiciones necesarias para su intervención.

Victoria Villarruel Anabel Fernández Sagasti Senado
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