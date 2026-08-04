Uno Entre Rios | La Provincia | lactancia

Paraná: comenzaron las actividades por el Mes de Lactancia Materna

Se trata de actividades destinadas a promover la lactancia materna, acompañar a las personas gestantes y fortalecer los vínculos familiares.

4 de agosto 2026 · 14:44hs
Paraná: comenzaron las actividades por el Mes de Lactancia Materna

Paraná: comenzaron las actividades por el Mes de Lactancia Materna

En el marco de la Semana de la Lactancia, Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la ciudad desarrollarán durante agosto charlas, talleres y espacios de consejería. El objetivo es acompañar a las familias durante el embarazo, el parto y la crianza. Este lunes comenzaron en el CAPS La Milagrosa.

Las actividades son en el marco de las políticas de cuidado integral impulsadas por la gestión de la intendenta Rosario Romero. La Secretaría de Salud de la Municipalidad “puso en marcha un conjunto de actividades destinadas a promover la lactancia materna, acompañar a las personas gestantes y fortalecer los vínculos familiares durante el puerperio”, informó la secretaria de Salud, Claudia Enrique.

La provincia se suma a la Semana Mundial de la Lactancia

La provincia se suma a la Semana Mundial de la Lactancia

La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase.

La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase

LEER MÁS: La provincia se suma a la Semana Mundial de la Lactancia

Actividades

La funcionaria comunicó que se despliegan en distintos CAPS de la ciudad, con dispositivos grupales, charlas informativas y espacios de consulta abierta. El 26 de agosto se realizará una jornada de concientización y promoción de la lactancia materna en el centro de la ciudad.

En el CAPS La Milagrosa (Francia y Las Magnolias) se despliega una serie de actividades para gestantes y puérperas bajo el título "Preparándonos para una lactancia exitosa". El lunes 3 de agosto funcionó un consultorio abierto de lactancia a cargo de la licenciada en Obstetricia Anahí Toso; el martes 4, también las 9 horas, se desarrolla el espacio "Mitos y verdades: la importancia de la nutrición durante la lactancia"; y el miércoles 5, también a las 9, se habilitará un espacio de preguntas sobre lactancia.

La propuesta se replica con distintas modalidades en otros CAPS de la ciudad. En el centro de salud Toma Nueva (Calle El viraró sin número) se realizará el lunes 10 de agosto, a las 10 horas, la charla "Lactancia vincular", destinada a la comunidad en general, embarazadas y familias, en la sala de espera del centro, a cargo de los equipos de pediatría, psicología y nutrición.

Por su parte, el CAPS Arturo Illia (Provincias Unidas 345) realizará el martes 4 de agosto una charla informativa, con horario a confirmar, mientras que en el CAPS San Martín (Ameghino al final) la actividad se llevará a cabo el jueves 13 de agosto, a cargo de la doctora Yanina Pross, con horario a confirmar.

Espacio de Acompañamiento Integral a la Gestación y el Puerperio

Por otro lado, del 10 al 14 de agosto, el CAPS Papa Francisco (Calle 1346 s/n) pondrá en marcha el proyecto institucional “Espacio de Acompañamiento Integral a la Gestación y el Puerperio”, un dispositivo situado y comunitario orientado a fortalecer el vínculo temprano y brindar contención a las personas gestantes del Área Programática.

La subsecretaria de Salud, Miriam Gauna, señaló que la iniciativa surgió “a partir de una problemática detectada en el territorio: un alto índice de personas que atraviesan la gestación y el puerperio a edades muy tempranas, muchas veces sin redes de apoyo afectivo o referentes de cuidado estables”.

El espacio será coordinado de manera intersectorial por el Servicio de Trabajo Social, en articulación interdisciplinaria con las áreas de Ginecología, Obstetricia, Odontología y Nutrición, con el propósito de abordar la salud desde una perspectiva integral y de promoción de derechos.

lactancia Paraná Actividades
Noticias relacionadas
Finalizaron el mantenimiento del centro Ejército y verificaron el buen estado de las cisternas de agua.

Finalizaron el mantenimiento del centro Ejército y verificaron el buen estado de las cisternas de agua

la feria del libro parana lee confirmo a sus autores invitados

La Feria del Libro Paraná Lee confirmó a sus autores invitados

Más pobreza en Concordia: la ciudad alcanzó un 52,5% y quedó primera a nivel nacional.

Más pobreza en Concordia: la ciudad alcanzó un 52,5% y quedó primera a nivel nacional

En el último año, creció un 4 por ciento el empleo registrado en la Economía del Conocimiento en Entre Ríos

En el último año, creció 4% el empleo registrado en la Economía del Conocimiento en Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

María Becerra celebró el regreso de Virginia Lago y recordó las tardes de televisión junto a su abuela

María Becerra celebró el regreso de Virginia Lago y recordó las tardes de televisión junto a su abuela

La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase

La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase

Mariano Werner: la carrera más difícil que me ha tocado

Mariano Werner: "la carrera más difícil que me ha tocado"

Ultimo Momento
María Becerra celebró el regreso de Virginia Lago y recordó las tardes de televisión junto a su abuela

María Becerra celebró el regreso de Virginia Lago y recordó las tardes de televisión junto a su abuela

La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase

La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase

Mariano Werner: la carrera más difícil que me ha tocado

Mariano Werner: "la carrera más difícil que me ha tocado"

Finalizaron el mantenimiento del centro Ejército y verificaron el buen estado de las cisternas de agua

Finalizaron el mantenimiento del centro Ejército y verificaron el buen estado de las cisternas de agua

La Feria del Libro Paraná Lee confirmó a sus autores invitados

La Feria del Libro Paraná Lee confirmó a sus autores invitados

Policiales
Concordia: incautaron mercadería valuada en más de $580 millones durante un operativo en la Ruta 14

Concordia: incautaron mercadería valuada en más de $580 millones durante un operativo en la Ruta 14

Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente

Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas

Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado

Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado

Ovación
Mariano Werner: la carrera más difícil que me ha tocado

Mariano Werner: "la carrera más difícil que me ha tocado"

Maxi Salas dejó River sin brindar declaraciones y viajó para sumarse a Independiente Rivadavia

Maxi Salas dejó River sin brindar declaraciones y viajó para sumarse a Independiente Rivadavia

Sudáfrica confirmó su equipo para enfrentar a Los Pumas con el regreso de varias figuras

Sudáfrica confirmó su equipo para enfrentar a Los Pumas con el regreso de varias figuras

River Plate acordó la llegada de Francisco Ortega y suma su octavo refuerzo del mercado

River Plate acordó la llegada de Francisco Ortega y suma su octavo refuerzo del mercado

El CEF Nº 3 de Concepción del Uruguay hizo historia en Mar del Plata

El CEF Nº 3 de Concepción del Uruguay hizo historia en Mar del Plata

La provincia
La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase

La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase

Finalizaron el mantenimiento del centro Ejército y verificaron el buen estado de las cisternas de agua

Finalizaron el mantenimiento del centro Ejército y verificaron el buen estado de las cisternas de agua

La Feria del Libro Paraná Lee confirmó a sus autores invitados

La Feria del Libro Paraná Lee confirmó a sus autores invitados

Más pobreza en Concordia: la ciudad alcanzó un 52,5% y quedó primera a nivel nacional

Más pobreza en Concordia: la ciudad alcanzó un 52,5% y quedó primera a nivel nacional

Paraná: comenzaron las actividades por el Mes de Lactancia Materna

Paraná: comenzaron las actividades por el Mes de Lactancia Materna

Dejanos tu comentario