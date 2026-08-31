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Paraná: realizan trabajos de mantenimiento en calle Córdoba

Realizan trabajos en calle Córdoba, entre Urquiza y 25 de Junio, en Paraná. Modificaciones en los Recorridos de Colectivos

31 de agosto 2026 · 13:08hs
Realizan trabajos en calle Córdoba

Realizan trabajos en calle Córdoba, entre Urquiza y 25 de Junio, en Paraná. Modificaciones en los Recorridos de Colectivos 

Comenzaron los trabajos en calle Córdoba entre Urquiza y 25 de Junio. Las intervenciones del Municipio forman parte de un sólido plan de repavimentación que busca mejorar la infraestructura vial y garantizar un servicio de transporte público más eficiente. Durante los trabajos se implementarán cortes totales de tránsito vehicular en las áreas afectadas. Solicitan a los vecinos circular con precaución y evitar estacionar en la zona de trabajo durante este período de obras.

El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, destacó que las tareas están “enfocadas principalmente en la reparación y mantenimiento de calles por donde circula el transporte público; la idea es realizar un mantenimiento específico en el carril exclusivo de colectivos y varios sectores que requieren atención".

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El tramo que se realizará “es una parte de la calzada que tiene una exigencia extra debido al tamaño y peso de los vehículos que la utilizan”, detalló y subrayó que el mantenimiento de la traza vial “permitirá tiempos de circulación más rápidos y un servicio de colectivos más eficiente para los pasajeros”.

Durante la ejecución de estos trabajos se implementarán cortes totales de tránsito vehicular en las áreas afectadas. Loréfice precisó que el tiempo estimado de duración de la obra será de tres semanas por etapa, con la intención de liberar la zona una vez que los trabajos estén finalizados.

Las labores incluirán: Reparación de la calzada y cordones; demoliciones de calzadas dañadas; construcción de badenes y cordones cuneta; construcción de pavimentos rígidos y flexibles; reparación de instalaciones y conexiones necesarias.

Cada cuadra requerirá aproximadamente tres semanas para su finalización. Una vez concluidas las obras en la primera cuadra, los trabajos se trasladarán a la siguiente, continuando por calle Libertad y luego por calle España.

En ese marco, la Municipalidad solicitó a los vecinos que circulen con precaución y que eviten estacionar en la zona de trabajo durante este período de obras.

Modificaciones en los Recorridos de Colectivos

Durante la ejecución de las obras, se modificarán los recorridos de varias líneas urbanas y metropolitanas, que incluyen:

Líneas Urbanas

B (vuelta): Santa Fe - Alameda - Buenos Aires - Pellegrini - Habitual

D (vuelta): Córdoba - Alameda - Buenos Aires - España - 25 de Mayo - Habitual

F (vuelta): Cervantes - Buenos Aires - España - Habitual

G (ida): Urquiza - Pellegrini - España - Habitual

H1 (vuelta): La Paz - Laprida - Buenos Aires - España - Habitual

H2 (vuelta): Santa Fe - Alameda - Buenos Aires - España - Habitual

L (vuelta): Garay - Alameda - Buenos Aires - Pellegrini - Bavio - Courreges - Habitual

M (ida): Santa Fe - Alameda - Buenos Aires - Pellegrini - Habitual

P1 (vuelta): Córdoba - Cervantes - Buenos Aires - Bavio - Libertad - Habitual

P2 (vuelta): La Paz - Buenos Aires - España - Habitual

Líneas Metropolitanas

4: Santa Fe - Alameda - Buenos Aires - España - Habitual

6: La Paz - Buenos Aires - Pellegrini - España - Habitual

22: Garay - Córdoba - Alameda - Buenos Aires - Pellegrini - España - Habitual

24: Santa Fe - Alameda - Buenos Aires - España - Habitual

Se habilitarán dos paradas provisionales para el ascenso y descenso de pasajeros en Buenos Aires y Alameda (Museo de Bellas Artes) y en Pellegrini y España.

Paraná trabajos calle
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