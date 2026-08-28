Piden conocer qué pasó con la colección del Museo del Mate de Paraná.

La Vecinal Carlos Pellegrini pidió al Municipio información sobre el estado, ubicación y conservación de la colección del Museo Único del Mate de Paraná.

La Comunidad Vecinal Carlos Pellegrini presentó el jueves un pedido formal de acceso a la información pública para conocer cuál es la situación actual del Museo Único del Mate de Paraná , qué ocurrió con su colección y en qué condiciones se encuentran las piezas que fueron donadas al Municipio.

La presentación fue dirigida a la intendenta de la ciudad, Rosario Romero, y apunta a obtener información sobre el estado patrimonial, administrativo y físico del espacio, además de conocer cuáles son las medidas adoptadas para la conservación y custodia de los objetos que integran el acervo.

Preocupación por el Museo del Mate: la Vecinal Carlos Pellegrini pidió información al Municipio

Desde la vecinal explicaron en diálogo con UNO que la iniciativa surgió a partir de la preocupación por la situación del museo y de su colección, teniendo en cuenta los antecedentes normativos que dieron origen a la institución y que incorporaron las piezas al patrimonio municipal de Paraná. En ese sentido, señalaron que el Museo del Mate cuenta con un marco normativo que se remonta al Decreto N° 159/2004 y a la Ordenanza Municipal N° 8687/2007.

"La vecinal Carlos Pellegrini hizo una presentación solicitando información pública acerca del Museo del Mate de la ciudad de Paraná. El museo está justificado a través de una ordenanza del año 2004. El decreto es el número 159 y la Ordenanza Municipal 8687, del año 2007", señalaron desde la comunidad vecinal.

El planteo apunta particularmente a determinar qué destino tuvo la colección y cuáles son actualmente las condiciones de conservación de las piezas. Según remarcaron, la normativa establece que la colección forma parte del patrimonio de la ciudad, por lo que consideran que el Estado municipal tiene responsabilidades respecto de su resguardo.

"Creemos que hay un incumplimiento de dicha ordenanza municipal, al estar establecido por normativa que la colección es patrimonio de Paraná. El Estado municipal tiene la responsabilidad jurídica y administrativa de garantizar un espacio físico digno para su conservación y acceso público", sostuvieron.

Uno de los principales interrogantes que buscan despejar con la presentación es dónde se encuentran actualmente los objetos que formaban parte del museo y bajo qué condiciones están siendo preservados. "No tenemos información acerca de en qué condiciones está", manifestaron.

El pedido de acceso a la información pública presentado ante el Municipio solicita, entre otros puntos, una copia digitalizada del inventario oficial correspondiente al Museo Único del Mate, confeccionado al momento de la ratificación de la Ordenanza N° 8687/2007 o, en su defecto, su versión más actualizada.

También se requirió un detalle consolidado de las piezas que integran la colección, que en el documento presentado se estima en aproximadamente 1.500 objetos. Allí se mencionan mates de porcelana, yerberas históricas, termos, herramientas, materiales bibliográficos y documentación. La vecinal pidió que esa información incluya el estado actual de conservación de cada pieza y la identificación de las firmas o sellos registrales correspondientes.

Otro de los puntos centrales está relacionado con la ubicación física de la colección. La comunidad vecinal solicitó que se informe el lugar o los lugares donde actualmente se encuentran depositadas o albergadas las piezas donadas por Francisco Scutellá, fundador del espacio y maestro artesano.

En ese sentido, también se pidió conocer cuáles son las medidas de seguridad, climatización, embalaje y conservación preventiva implementadas para evitar la pérdida, deterioro, extravío o hurto del material. A su vez, se solicitó la identificación de los funcionarios o agentes municipales que hayan sido designados formalmente como responsables o custodios del acervo cultural.

La presentación también pone el foco en la sede que tuvo el Museo del Mate. El documento solicita un informe sobre el estado actual del inmueble ubicado anteriormente en calle Venezuela 154 y pregunta si el Municipio mantiene algún tipo de relación contractual, de alquiler, comodato u ocupación sobre ese inmueble o sobre algún otro espacio destinado al funcionamiento del museo.

La situación presupuestaria y el funcionamiento de la institución también forman parte del pedido. En concreto, la vecinal solicitó conocer el detalle de las partidas presupuestarias ejecutadas durante los últimos cinco años que hayan sido destinadas al mantenimiento, conservación, actividades formativas y personal del Museo Único del Mate, en el marco de los compromisos asumidos mediante el Decreto N° 159/2004 y la Ordenanza N° 8687/2007.

Además, el pedido busca determinar si existe actualmente algún proyecto para recuperar el espacio. Por ese motivo, se solicitó información sobre la existencia de un plan institucional, proyecto técnico o cronograma previsto por la Secretaría de Cultura o el área municipal competente para asignar una sede definitiva al museo, concretar su reapertura y avanzar con la exhibición pública, ya sea de manera permanente o itinerante, de la colección.

La presentación fue realizada por integrantes de la Comunidad Vecinal Carlos Pellegrini, quienes fundamentaron el pedido en su interés por la preservación del patrimonio histórico y cultural de Paraná. En el documento también se invocan el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 41 de la Constitución de Entre Ríos y la Ordenanza Municipal N° 9.551, referida al acceso a la información pública.

A esto se suma la reciente muerte de Francisco Scutellá, señalada en el escrito como uno de los motivos que generaron preocupación en la comunidad respecto de la guarda y el destino de las piezas. Para los vecinos, conocer qué sucedió con la colección y cuáles son las condiciones en las que se encuentra resulta fundamental para determinar el presente y el futuro del museo.

Desde la Comunidad Vecinal Carlos Pellegrini también plantearon que la existencia del Museo del Mate tiene una relación directa con la identidad de Paraná y con la Fiesta Nacional del Mate. Consideraron que el espacio no debería ser entendido únicamente como un lugar destinado a conservar objetos, sino como una institución vinculada con la historia y la identidad cultural de la ciudad.

"Nosotros creemos que la existencia de un Museo del Mate en la ciudad de Paraná, de alguna manera, va de la mano con la Fiesta Nacional del Mate y, por lo tanto, está plenamente justificado su invaluable rol en la preservación de la identidad local", expresaron.

En esa línea, destacaron el valor que puede tener una institución de estas características para conservar y transmitir parte de la historia de la comunidad.

"Un espacio de estas características no es un simple depósito de objetos, sino un activo cultural estratégico que documenta, celebra y proyecta la historia viva de una comunidad, en este caso, la comunidad de Paraná. El desguace o descuido de una institución de este tipo significaría una pérdida irreparable para el patrimonio de la región. Por eso creemos que la existencia del museo tiene sus razones", afirmaron.

Para los integrantes de la vecinal, el museo y la Fiesta Nacional del Mate pueden complementarse y potenciarse mutuamente. Consideraron que la preservación de la colección también constituye una forma de resguardar aspectos vinculados con la identidad local.

"Desde este lugar, desde la vecinal Carlos Pellegrini, entendemos y estamos convencidos de que el museo y la fiesta se potencian mutuamente. También creemos que es una forma de resguardo de la identidad local", señalaron.

El mate también fue señalado por los vecinos como un elemento de fuerte vínculo social y como una oportunidad desde el punto de vista turístico.

"Todos sabemos que el mate es el principal conector social de la región. ¿Y por qué no el atractivo turístico? Yo creo que es el atractivo turístico porque, de esa manera, el turista entiende por qué la ciudad es la capital de esta fiesta, hoy nacional", explicaron.

La mirada de la comunidad vecinal no se limita, sin embargo, al aspecto patrimonial o turístico. También señalaron que el museo puede cumplir una función educativa y social, especialmente a partir del vínculo con los estudiantes.

"También creemos que es un espacio educativo y social, porque funcionó y puede seguir funcionando como un centro de aprendizaje para nuestros estudiantes", manifestaron.

En este contexto, el pedido presentado el jueves busca que el Municipio brinde información concreta sobre el presente de la institución y de las piezas que integran su colección. La intención de los vecinos es conocer el inventario, el estado de conservación, la ubicación y las condiciones de custodia del patrimonio, además de saber si existe una planificación oficial para recuperar el funcionamiento del museo y garantizar nuevamente el acceso público.

Desde la vecinal Carlos Pellegrini señalaron que esperan recibir próximamente la información solicitada y expresaron una postura positiva respecto del futuro de la institución.

"Creemos que pronto tendremos esa información y estamos positivos en que el Museo del Mate va a seguir vigente", concluyeron.